Алексей Кравченко переживал уход от жены к новой возлюбленной

Звездный путь Кравченко начался тогда, когда Элем Климов пригласил его исполнить роль в картине «Иди и смотри» про ужасы Второй мировой войны. Уже тогда артист зарекомендовал себя как отличный драматический актер. Известности добавили и роли в фильмах «9 рота», «Каникулы строгого режима» и «Звезда».

Однако личная жизнь Алексея складывалась не так успешно. Со своей первой женой он познакомился, когда служил во флоте, по переписке. Вернувшись домой, он женился на Алисе. Впоследствии у них родился сын Леша. Однако именно тогда Кравченко начал получать актерское образование, и времени на семью у него было не так много. Спустя 15 лет, несмотря на рождение второго сына Матвея, пара распалась.

Тогда актер познакомился с коллегой, актрисой Надеждой Борисовой. Оба состояли в браках, но, когда поняли, что любят друг друга, решились развестись. Для Кравченко развод был болезненным, его супруге пришлось нелегко. Однако сейчас все позади. И у бывшего мужа Надежды, и у Алисы — новые отношения.

Алексей и Надежда уже долгое время живут вместе, однако до сих пор не оформили официального брака — только венчание. Актер рассказывал, что как-то у них было намерение расписаться, но в тот день в ЗАГСе был выходной.