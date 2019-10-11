Звезда «Время первых» еле сдержал слезы, говоря о космонавте Леонове

Не стало Алексея Леонова – дважды Героя Советского Союза, космонавта-легенды, человека, который первым в мире совершил выход в открытый космос. Ушла целая эпоха. Эпоха первых.

Историческую драму «Время первых» о первом выходе космонавта Алексея Леонова в открытый космос, снятую в 2017 году, ждали все. Ведь раньше об этом событии рассказывали только документальные фильм. И вот – художественная картина, захватывающая и пронзительная, к созданию которой подошли тщательно и серьезно.

Владимир Ильин: «Они были первыми!»

Мы связались с актером Владимиром Ильиным, который сыграл в фильме «Время первых» генерального конструктора Сергея Королева, и спросили – познакомился ли он в процессе съемок фильма с Алексеем Архиповичем лично, какое впечатление космонавт произвел на актера.

«Преклоняемся и уважаем, — с трудом произнес Владимир Адольфович. — Тяжело говорить об этом… Царствие ему небесное, и помолимся. Фильм «Время первых»? Удалось познакомиться с Леоновым лично только на премьере. Женя Миронов к нему ездил, а я познакомился только на премьере.

Какое впечатление он на меня произвел? Я не могу на такие вопросы отвечать… Видел на экране его много раз, видел его художественные работы (Алексей Леонов всю жизнь писал картины на тему космоса. — Прим. ред.). Не знаю, что сказать. Упокой Господь его душу. Они были первыми, что тут говорить…»

Алексей Леонов – главный консультант фильма

Прежде чем приступить к съемкам, продюсер фильма Тимур Бекмамбетов договорился о встрече с Алексеем Леоновым – главным действующим лицом событий, о которых рассказывается в фильме. На встречу с Леоновым вместе с Бекмамбетовым пришел исполнитель главной роли и второй продюсер – Евгений Миронов.

И Алексей Архипович, как потом рассказывал Бекмамбетов, несколько часов подряд рассказывал им о том, как все происходило, а также о своей жизни. Киношники ушли глубоко потрясенные и уверенные в том, что фильм надо снимать. Невозможно отказаться от идеи рассказать миру о подвиге этих героев — космонавта Алексея Леонова и его напарника Павла Беляева.

И, разумеется, Алексея Архиповича пригласили в качестве главного консультанта, — кто, кроме него, мог со знанием дела проконтролировать достоверность художественного фильма?

Подвиг советского космонавта

Напомним – первый в истории выход человека в открытый космос произошел 18 марта 1965 года. В то время в разгаре была холодная война между Россией и США, железный занавес, казалось, опустился навечно. Шла ожесточенная гонка вооружений, и очень важно было, чтобы именно наш гражданин первым оказался в открытом космосе.

Кроме Алексея Леонова, на съемочной площадке «Время первых» работала целая команда консультантов: специалисты Центра подготовки космонавтов в Звездном городке, ученые, конструкторы…

Техническая команда сделала все возможное для создания уникальных спецэффектов. Благодаря системе дополненной реальности, созданной специально для фильма, зритель получил удивительно захватывающую, яркую и реальную картинку, наблюдая за которой, порой забываешь дышать.

История безграничного мужества

Сцены с невесомостью, выход Леонова в открытый космос, — все получилось невероятно достоверно и эффектно. Но главное все-таки – даже не мастерски выполненные спецэффекты, а история безграничного мужества, рассказанная в этом фильме. Мужества, которое проявили опытный военный летчик Павел Беляев и молодой, горячий, мечтающий о подвиге Алексей Леонов.

Многое в этом полете сразу пошло не так. Риск был огромным, шансы выжить – совсем небольшими. И все же наши космонавты не задумались ни на минуту. Они выполнили приказ, позволив нам гордиться страной, ее достижениями, ее мощью и непобедимостью. Нам нельзя было в тот момент проиграть, мы обязаны были стать первыми. И стали – благодаря Леонову и Беляеву.

Мы выражаем свои соболезнования близким Алексея Леонова – нашей гордости, нашей легенды.