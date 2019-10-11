Наследство вдовы Папанова: дача на Ярославке и «Волга» достанутся дочери

У народной артистки Надежды Каратаевой осталась единственная дочь, две внучки и три правнука.

Одна из старейших российских актрис, заслуженная артистка РСФСР, вдова актера Анатолия Папанова Надежда Каратаева умерла 10 октября в возрасте 95 лет… Дочь Елена до последнего верила, что мама проживет еще. И даже, когда Надежда Юрьевна была уже в реанимации, отвечала журналистам, что та — жива и здорова.

Каратаева оставила после себя более 30 фильмов, где сыграла главные и эпизодические роли. Именно их, а также многочисленные спектакли в Московском театры сатиры звезда считала своим главным богатством… А вот материальные блага, она, как и ее покойный супруг, актер Анатолий Папанов, называли второстепенными.

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«Волгу» сохранили как память

В интервью Каратаева частенько смеялась, что «Толя не был завидным женихом, а зарабатывать начал после 30 лет». И все же кое-что семья успела накопить. Еще до своей смерти Папанов оставил родным дачу на Ярославском шоссе. Актер любил яблоневый сад у дома и приезжал туда за два дня до того, как его сердце остановилось. В 90-е дом считался лучшим в поселке. Однако когда рядом «выросли» трехэтажные особняки, тот казался уже совсем непрезентабельным.

Оставил в свое время Папанов и две машины жене и дочери — старенькие «Жигули» и пикап «Волгу». «Жигули» дочь продала почти сразу, а вот «Волгу» , как говорят друзья семьи, мать и дочь решили сохранить как память. Все же накопления звезды экрана те, что «не съела инфляция» и перестройка, ушли на установку его памятника на могиле, который Надежда Юрьевна оплачивала сама.

Единственная прямая наследница — дочь

Вдова актера не бедствовала, но и ничего не приобретала после смерти супруга.

«Прямой наследник — это дочь актрисы, — поделилась с корреспондентом Teleprogramma.pro юрист Юлия Вербицкая. — В ближайшее время она должна подать заявление нотариусу и тем самым она уже фактически примет наследство. Однако юридически свидетельство о праве собственности на наследство она получит только через шесть месяцев. Это время дается другим наследникам, если такие имеются, заявить о себе».

После этого, как пояснила специалист, сама Елена сможет передать наследуемое кому пожелает.

«Она сможет передать, скажем, дачу, своим дочерям — внучкам покойной, оформив дарственную. Однако напрямую внуки могут наследовать имущество лишь в двух случаях по закону: если есть завещание или же кто-то из них страдает серьезным заболеванием, требующим серьезного лечения», — пояснила Вербицкая.

Напомним, Московский театр сатиры уже выразил соболезнования близким и друзьям актрисы. В ближайшее время станет известно место похорон, а также когда и где народную артистку смогут проводить в последний путь ее поклонники.

Редакция портала Teleprogramma.pro присоединяется к соболезнованиям в адрес родственников и поклонников Надежды Каратаевой.