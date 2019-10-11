Продюсер Стаса Михайлова: «Меня попросили не говорить, кто ведет страницу в поддержку Заворотнюк»

К своим поклонникам и подписчикам первым обратился известный певец Стас Михайлов. Он написал, что вокруг жизни и здоровья Анастасии сегодня развернулась масштабная пиар-кампания, что пора прекратить этот поток сплетен и слухов, а потом добавил ссылку на страницу, где, по его словам, можно будет прочитать достоверную информацию о Заворотнюк.

Подписываться на эту страницу вслед за Михайловым призвали и другие знаменитости – Николай Басков, Наташа Королева, Анна Семенович… А дочь самой Заворотнюк Анна поблагодарила исполнителя за поддержку.

Однако наплыв желающих подписаться на аккаунт @podderzhka_azavorotnyuk оказался таким огромным, что Instagram, сочтя такое количество голосов «накрученным» искусственно, заблокировал страницу. Михайлов немедленно откликнулся на это событие, написав в своем аккаунте, что еще раз убедился – наши люди настолько отзывчивые, что массовое желание поддержать Анастасию Заворотнюк спровоцировало закрытие страницы.

Продюсер Стаса Михайлова: «Страницу заблокировали из-за высокой активности»

Мы позвонили продюсеру Стаса Михайлова, Яне Паластровой, и спросили – кто-то попросил певца поддержать Настю таким образом, или же это была его личная инициатива?

«Страницу заблокировали из-за высокой активности. Сейчас ее пытаются восстановить. Кто попросил Стаса об этом? Я не могу сказать. Меня попросили не говорить. Но это – не флешмоб. Просил ли он других звезд его поддержать, я не знаю. Но они поддержали. Если бы это не было позицией Стаса Михайлова, если бы он был к этому равнодушен, – он бы не стал это публиковать. Значит, он думает так же», — ответила Яна.

Мы все устали от слухов

Почему Стаса Михайлова поддержали коллеги по цеху? Надо думать, они, как и подобает нормальным людям, уже не в силах выносить всю эту шумиху, поднявшуюся вокруг имени Насти. Учитывая, что многие из звезд знают Настю лично и дружат с ней, для них это давно уже стало просто недопустимым.

Да что там говорить – мы все устали от пустых слухов и громких заявлений, ни на чем не основанных… Если бы были хоть крупицы достоверной информации, если бы появился хоть какой-то комментарий от близких Анастасии…

Жаловаться на блокировку аккаунта некому

Мы попробовали выяснить – кто создал страницу Насти? Кто ее ведет? Все, к кому мы смогли дозвониться, уверены: страница – подлинная, информации на ней стоит доверять. Только вот когда ее разблокируют – неизвестно.

Еще год назад в Москве был офис Instagram. Можно было обратиться, договориться, попросить помочь с разблокировкой аккаунта. А сейчас офиса нет. Есть какие-то условно социальные аккаунты, куда можно обратиться за помощью, но сколько народу туда обращается и когда дойдет очередь до аккаунта в поддержку Заворотнюк, – сложно себе представить.

Мы надеемся, что в скором времени ситуация с заблокированным аккаунтом разрешится, и мы все сможем получать информации о здоровье любимой артистки «из первых рук». И, конечно, мы поддерживаем Стаса Михайлова, Николая Баскова и других звезд, — хватит распространять сплетни о состоянии Анастасии Заворотнюк! Лучше помолитесь за нее…