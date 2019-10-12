Звездные истории

Страстная и откровенная: что известно о Паулине Андреевой и откуда она родом

12 октября - день рождения Паулины Андреевой, актрисы и певицы, жены режиссера Федора Бондарчука. Молодая, красивая и сексуальная – портал Teleprogramma.pro вспоминает в этот день ее кинематографические образы.             

Страстная и откровенная: что известно о Паулине Андреевой и откуда она родом
Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Лучше, чем люди»

Актриса с редким именем Паулина – на самом деле просто Катя с амбициями. Девочка росла в обеспеченной семье. Дома понимали ценность разностороннего образования, поэтому помимо крепкого обучения в хорошей гимназии Катя была занята тем, что может пригодиться в жизни.

Школьные спектакли с учителем иностранных языков позволили свободно изъясняться на английском языке и полюбить сцену, пластики добавили занятия танцами.

После школы Андреева решила идти в журналистику

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Фото
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Ну, как «решила»… Судя по тому, что, отучившись два года, девушка сбежала в Москву из родного Санкт-Петербурга поступать в театральное, можно предположить, что за нее так решили родители.

Актерская легенда гласит, что с первого же раза Андреева поступила сразу в два престижных театральных ВУЗа: ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Но выбор был сделан в пользу МХАТ. С тех пор Андреева победно шествует по красным дорожкам отечественного кинематографа.

А недавно и мир узнал, что есть такая актриса: небезызвестная стриминговая платформа Netflix закупила и выпустила у себя сериал «Лучше, чем люди», где Паулина сыграла роль первого в мире робота-эмпата.

Красивый робот, хороший посыл сюжета – все равно нашлись те, кто подлил ложку дегтя

Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Лучше, чем люди»
Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Лучше, чем люди»

Базилич: «Во, самое оно. Чтобы ходила и молчала. У нее лучше всего это получается. Только одежды много».

Булька-з-носа: «Только роботов ей и играть. Все равно эмоций из нее никаких выжать невозможно».

4erezRasstoania: «Если бы я делала робота, я бы ее сделала не такой ушастой. Вообще симпатичная во всей этой истории только мама. Папа зубаст, робот ушаст, сын конопат, дочь еще ничего, ладно».

Робот Паулины симпатичен большинству

Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Лучше, чем люди»
Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Лучше, чем люди»

Тем не менее, Паулина в образе робота понравилась основной аудитории. По меньшей мере, об этом можно судить по тому, что положительных отзывов больше.

Свистулька138: «Где взяли такие ноги? Почему не знаю? Погуглила – оказывается, она с Хабенским играла. Главное, что я смотрела тот сериал – совсем ее не запомнила, никакая была. А тут прямо глаз не отвести. Растет!»

Garda: «Че, серьезно Нетфликс? Не, я не против, и Паулина тоже очень даже. Неожиданно просто – никто ее не знал, а тут сразу в Нетфликс . Не знаю как у нее с другими ролями, но робот получился класс».

ВаЛенок: «А вы попробуйте сыграть робота! Чтобы лицо не дернулось и движения как на шарнирах. Я лично засмотрелась. И у нее все эмоции в глазах!»

Мнения разные, но в одном сходятся почти все: смотреть – приятно

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Фото
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева. Фото: КП/Веленгурин Владимир

На Паулину вообще «смотреть приятно». Длинные ноги, пропорциональное сложение, классическая красота, безупречная кожа – идеальная кинокартинка.

И для того, чтобы ее заметили, совершенно необязательны короткие юбки робота Арисы или корсет из спектакля с красавцем Верником.

В многосерийном телефильме «Оттепель» Паулине досталась роль певицы

Строгое платье, сложный кандибобер на голове и даже не особо яркие вокальные данные не помешали исполненной Паулиной песне Меладзе немедленно стать хитом.

А все почему? А потому что общая картинка не вызывает неприятия. Мало того, она гармонична настолько, что даже самые ядовитые комментаторы и завистливые домохозяйки уползают в тень.

Актриса Паулина Андреева. Кадр из многосерийного телефильма «Оттепель»
Актриса Паулина Андреева. Кадр из многосерийного телефильма «Оттепель»

Нашбаш: «Американщина, конечно. Столики, курить-курить, микрофон красиво за собой таскать. Не по-нашему все, но красиво же! Далеко пойдет»

BlueКоадэ: «Все. Развожусь. Еду на край света за этими ногами. Будет вокруг меня ходить полчаса в день, остальное время буду на руках носить. Прекрасная какая женщина. С ногами».

Кукундель: «Не знаю, куда мужики смотрят, тут же докопаться не до чего! А злобные комментаторши просто настолько далеки от ее параметров, на сколько они ее ядом поливают!»

Странная напарница Хабенского в сериале «Метод»

Актриса Паулина Андреева. Кадр из сериала «Метод»
Актриса Паулина Андреева. Кадр из сериала «Метод»

Вроде бы ничего сексуального в образе Есении Стекловой нет – разве что имя «цепляет». Но и здесь на Паулину хочется смотреть. Упертая в стремлении к знаниям и пониманию действий кумира девушка вызывает интерес, заставляет присмотреться к себе.

Как результат – возникает симпатия и привязанность к героине. А именно этого и добиваются создатели сериалов.

Режиссерам тяжело не раздеть Паулину в кадре

Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Саранча»
Актриса Паулина Андреева. Кадр из фильма «Саранча»

Режиссер Егор Баранов и вообще не стремился одеть Паулину. Актрисе в фильме «Саранча» довелось исполнить кучу постельных сцен. Первые же критики и зрители иногда сходились во мнении, что Паулина без белья «вытягивает весь фильм».

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Тэги:

ОттепельПаулина Андреевасериал "Лучше чем люди"Сериал «Метод»
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Страстная и откровенная: что известно о Паулине Андреевой и откуда она родом
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