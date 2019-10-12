Страстная и откровенная: что известно о Паулине Андреевой и откуда она родом

12 октября - день рождения Паулины Андреевой, актрисы и певицы, жены режиссера Федора Бондарчука. Молодая, красивая и сексуальная – портал Teleprogramma.pro вспоминает в этот день ее кинематографические образы.

Актриса с редким именем Паулина – на самом деле просто Катя с амбициями. Девочка росла в обеспеченной семье. Дома понимали ценность разностороннего образования, поэтому помимо крепкого обучения в хорошей гимназии Катя была занята тем, что может пригодиться в жизни.

Школьные спектакли с учителем иностранных языков позволили свободно изъясняться на английском языке и полюбить сцену, пластики добавили занятия танцами.

После школы Андреева решила идти в журналистику

Ну, как «решила»… Судя по тому, что, отучившись два года, девушка сбежала в Москву из родного Санкт-Петербурга поступать в театральное, можно предположить, что за нее так решили родители.

Актерская легенда гласит, что с первого же раза Андреева поступила сразу в два престижных театральных ВУЗа: ГИТИС и Школу-студию МХАТ. Но выбор был сделан в пользу МХАТ. С тех пор Андреева победно шествует по красным дорожкам отечественного кинематографа.

А недавно и мир узнал, что есть такая актриса: небезызвестная стриминговая платформа Netflix закупила и выпустила у себя сериал «Лучше, чем люди», где Паулина сыграла роль первого в мире робота-эмпата.

Красивый робот, хороший посыл сюжета – все равно нашлись те, кто подлил ложку дегтя

Базилич: «Во, самое оно. Чтобы ходила и молчала. У нее лучше всего это получается. Только одежды много». Булька-з-носа: «Только роботов ей и играть. Все равно эмоций из нее никаких выжать невозможно». 4erezRasstoania: «Если бы я делала робота, я бы ее сделала не такой ушастой. Вообще симпатичная во всей этой истории только мама. Папа зубаст, робот ушаст, сын конопат, дочь еще ничего, ладно».

Робот Паулины симпатичен большинству

Тем не менее, Паулина в образе робота понравилась основной аудитории. По меньшей мере, об этом можно судить по тому, что положительных отзывов больше.

Свистулька138: «Где взяли такие ноги? Почему не знаю? Погуглила – оказывается, она с Хабенским играла. Главное, что я смотрела тот сериал – совсем ее не запомнила, никакая была. А тут прямо глаз не отвести. Растет!» Garda: «Че, серьезно Нетфликс? Не, я не против, и Паулина тоже очень даже. Неожиданно просто – никто ее не знал, а тут сразу в Нетфликс . Не знаю как у нее с другими ролями, но робот получился класс». ВаЛенок: «А вы попробуйте сыграть робота! Чтобы лицо не дернулось и движения как на шарнирах. Я лично засмотрелась. И у нее все эмоции в глазах!»

Мнения разные, но в одном сходятся почти все: смотреть – приятно

На Паулину вообще «смотреть приятно». Длинные ноги, пропорциональное сложение, классическая красота, безупречная кожа – идеальная кинокартинка.

И для того, чтобы ее заметили, совершенно необязательны короткие юбки робота Арисы или корсет из спектакля с красавцем Верником.

В многосерийном телефильме «Оттепель» Паулине досталась роль певицы

Строгое платье, сложный кандибобер на голове и даже не особо яркие вокальные данные не помешали исполненной Паулиной песне Меладзе немедленно стать хитом.

А все почему? А потому что общая картинка не вызывает неприятия. Мало того, она гармонична настолько, что даже самые ядовитые комментаторы и завистливые домохозяйки уползают в тень.

Нашбаш: «Американщина, конечно. Столики, курить-курить, микрофон красиво за собой таскать. Не по-нашему все, но красиво же! Далеко пойдет» BlueКоадэ: «Все. Развожусь. Еду на край света за этими ногами. Будет вокруг меня ходить полчаса в день, остальное время буду на руках носить. Прекрасная какая женщина. С ногами». Кукундель: «Не знаю, куда мужики смотрят, тут же докопаться не до чего! А злобные комментаторши просто настолько далеки от ее параметров, на сколько они ее ядом поливают!»

Странная напарница Хабенского в сериале «Метод»

Вроде бы ничего сексуального в образе Есении Стекловой нет – разве что имя «цепляет». Но и здесь на Паулину хочется смотреть. Упертая в стремлении к знаниям и пониманию действий кумира девушка вызывает интерес, заставляет присмотреться к себе.

Как результат – возникает симпатия и привязанность к героине. А именно этого и добиваются создатели сериалов.

Режиссерам тяжело не раздеть Паулину в кадре

Режиссер Егор Баранов и вообще не стремился одеть Паулину. Актрисе в фильме «Саранча» довелось исполнить кучу постельных сцен. Первые же критики и зрители иногда сходились во мнении, что Паулина без белья «вытягивает весь фильм».

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