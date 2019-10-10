Довлатова о штрафах для родителей курящих детей: «Это правильно, дети же хитрые, прячутся»

В СМИ появилась новость о том, что МВД предлагает подвергать наказанию родителей, чьи дети курят. Что думают об этом звезды?

Эта идея сейчас обсуждается в правительстве. Предполагается, что наказание будет составлять штраф в размере до 5 тысяч рублей или административный арест на 15 суток. Мы обратились к некоторым нашим известным людям, чтобы выяснить: как они относятся к этой идее и готовы ли поддержать новый закон?

Ведущая Алла Довлатова: «Мое мнение – скорее положительное»

Известная актриса и ведущая Алла Довлатова, как известно, воспитывает четверых детей. К ответу на наш вопрос она привлекла 15-летнего сына Павла:

«Если ребенок до 16 лет курит, будут наказывать родителей? Ну что ж… Наверное, правильно. У меня сыну 15 лет, он не курит, он спортсмен. Ты слышишь, Паша? (обращается к сыну. – Прим. ред.). Мне звонят сейчас журналисты, спрашивают мое мнение о новом законе, по которому родителей будут наказывать за курящих детей. Как ты думаешь – это справедливо?».

Павел ответил лаконично:

«Родители не могут же ребенка контролировать все время… Ну только если родители поощряют… А если нет – то нет».

Алла прокомментировала ответ сына:

«Вот видите, он говорит – несправедливо. Потому что они же хитрые, они прячутся. Он говорит – «если родители поощряют». Это одно дело – если приходишь в бомжатник, и там родители не следят, это одно. Тогда пусть сидит такой родитель – без бутылки будет лучше, и его детям в том числе».

Поразмышляв на эту тему, Алла констатировала, что относится к новшеству вполне положительно:

«Если этот закон примут, в чем позитивность его, — в том, что дети перестанут быть на улице с сигаретами. Если они дома прячутся – значит, они больше нигде не будут позволять себе таких вещей. А что толку дома от родителей прятаться? В общем-то, по большому счету, можно такой закон принять. Но другой вопрос – многие пострадают, конечно, от этих неразумных детей. Пока они еще сообразят – что закон приняли и так далее, в первое время люди пострадают. А потом уже все войдет в колею. Так, наверное, законы и работают. Так что мое мнение – скорее положительное».

Ирина Забияка, солистка группы «Чили»: «К ответственности нужно привлекать тех, кто продает детям сигареты»

Певица Ирина Забияка считает, что родители не могут уследить за ребенком круглые сутки, а когда дети оказываются без родительского надзора, часто находятся «добрые люди», готовые поделиться сигареткой:

«Достаточно часто мы видим ситуацию, как стоят малолетки и «стреляют» сигареты у проезжающих мимо таксистов. Насчет закона… Мне он не нравится, потому что родитель не способен контролировать своего ребенка вне дома, так что ответственность на родителей здесь перекладывать не стоит. К ответственности, на мой взгляд, нужно привлекать тех, кто дает или продает малолетним детям сигареты. А родители не могут контролировать детей 24 часа. Когда дети наконец-то вырываются на улицу погулять, в свою компанию, — им что, камеры вешать на лбы? Закон себя не оправдает, он только запугает родителей».

Певица Слава: «Многим родителям самим нужны родители!»

«Это то же самое, что заставлять родителей отвечать за преступления детей, — ответила на наш вопрос певица Слава. — Ребенок, даже маленький, — это уже личность. Могут быть плохие, негативные поступки, о которых родитель не всегда может догадаться. Он, может быть, никогда в жизни не позволил бы ребенку курить, но просто может об этом не знать. Нести ответственность в таком случае очень странно. Интересно, что подобные проекты предлагались на рассмотрение Госдумы и прежде. Однако предложения не получили одобрения, правительство их не поддержало. Как произойдет на этот раз – посмотрим.

А как вы считаете – должны ли родители нести административную ответственность за своих курящих детей?