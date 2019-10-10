Звездные истории

Актеры «Сватов» рассказали, когда будут снимать продолжение сериала

Как известно, седьмой сезон «Сватов» снят только до половины. На этой стадии съемки прекращены. А ведь миллионы зрителей с нетерпением ждут продолжения этого забавного комедийного сериала, рассказывающего о семейных ценностях с нотками доброго юмора.

Актеры «Сватов» рассказали, когда будут снимать продолжение сериала
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Среди самых любимых персонажей «Сватов» — безусловно, колоритный Митяй, бывший сосед семейства Будько, постоянно оказывающийся в смешных ситуациях. Одно появление на экране Митяя в исполнении актера Николая Добрынина неизменно вызывает добродушный смех.

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Однако, как сообщили СМИ, сам Добрынин ничего добродушного в этом не видит. По мнению артиста, роль недалекого алкоголика Митяя для него становится все более унизительной, и потому он принял решение покинуть проект.

Александр Феклистов: «Снимать продолжение будем следующим летом»

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Мы спросили о том, когда планируется снимать продолжение 7-го сезона «Сватов», у одного из исполнителей главных ролей в сериале, — Александра Феклистова. Актер нас обнадежил – продолжение будет:

«Мы должны начать снимать продолжение – вот все, что мне известно. Это будет следующим летом, видимо».

А вот предполагаемый уход из «Сватов» Николая Добрынина Феклистов обсуждать отказался.

Федор Добронравов: «Не представляю «Сватов» без Митяя»

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Федор Добронравов подтвердил, что, скорее всего, съемки новых «Сватов» возобновятся следующим летом. А поводу ухода Добрынина с проекта актер признался:

«Я впервые об этом слышу. Мне кажется, что это слухи. Он никогда не сетовал на то, что роль ему не нравится. Я этого не слышал и не представляю «Сватов» без Митяя».

Юмор «с перцем» или «унизительные шутки»?

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Николай Добрынин намерен оставить сериал, чтобы заняться другими проектами – более серьезными и драматическими. Некоторые издания написали о том, что якобы актер устал от унизительной роли Митяя, над которым вечно подшучивает Иван Будько (Федор Добронравов).

Мол, шутки эти часто получаются недобрыми, и облик актера стал устойчиво ассоциироваться у зрителей с образом эдакого «мальчика для битья», к которому можно запросто подойти на улице, хлопнуть по плечу и посмеяться над ним.

Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.
Кадр из сериала «Сваты», 2008-2013 гг.

Добрынин якобы сказал о том, что в сериале не раскрыт его драматический талант, все ограничивается унизительной ролью алкоголика Митяя, который выступает в проекте «побитой собакой», а актеру хотелось бы работать в более привычном для себя серьезном амплуа.

Что ж, нам остается только ждать продолжения полюбившегося миллионам сериала и надеяться на то, что Николай Добрынин все-таки останется в проекте.

А как вам кажется – могли бы «Сваты» остаться таким же популярным сериалом, если бы Митяй из него вдруг исчез?

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Тэги:

Александр ФеклистовНиколай ДобрынинСериал "Сваты"Федор Добронравов
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Актеры «Сватов» рассказали, когда будут снимать продолжение сериала
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