Лера Кудрявцева: «Азиза призналась, почему до сих пор одна»

13 октября в 14:00 на НТВ героиней шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет Азиза. Певица расскажет об отце, которого потеряла слишком рано, о мужчинах, которые причиняли ей боль, а также о том, почему не испытала счастья материнства.

Долгие года об Азизе говорили исключительно как о женщине, причастной к убийству Игоря Талькова. Никто не вспоминал о ее прекрасном голосе, никто не горел желанием видеть ее на сцене. Всех интересовало одно: что на самом деле произошло в тот роковой вечер 6 октября 1991 года, чья рука нажала на курок и причастна ли Азиза к гибели певца, которого боготворили тысячи поклонников?

– Меня приглашали только для того чтобы спросить, кто убил Талькова, – покачала головой певица, рассказывая об этом непростом периоде своей жизни.

А ведь ей хотелось совсем другого! Хотелось выходить на сцену, петь для людей, согревать своим бархатным сильным голосом их озябшие души. И, конечно, очень хотелось любить самой.

Азиза – женщина яркая, поэтому от поклонников она никогда не знала отбоя. Мужчины за ней ухаживали красиво, не жалели ни цветов, ни слов, ни дорогих подарков. Однако разве можно измерить любовь подарками? Нет, конечно. Азиза и не меряла никогда, ее любовь купить невозможно – не та порода и воспитание.

– Смотрю: чуть ли не дворец стоит, и там везде – мрамор, золото! – улыбается Азиза, описывая роскошный дом одного из своих воздыхателей.

Вспоминая о своих романах, певица то хмурится, то улыбается. Она с нежностью вспоминает актера Александра Абдулова, который очень тепло к ней относился…

Столько романов, столько влюбленных мужчин – и ни одного ребенка… А ведь Азиза могла стать мамой, и не однажды. В ту ужасную ночь, когда застрелили Игоря Талькова, беременную Азизу толкнули в живот, и она потеряла малыша. Как она пережила эту трагедию – я не знаю. Мне кажется, пережить такое горе способна далеко не каждая. Азиза смогла.

– Я хочу жить у водопада, – горько улыбается Азиза. – Чтобы, когда орешь от боли, было не слышно.

Пролежав два с половиной года в клинике неврозов, Азиза постепенно вернулась к нормальной жизни. Сейчас она великолепно выглядит и полна сил. Черная полоса ее жизни осталась позади, и началась белая. Азиза ее выстрадала. Заслужила.

Протягивая певице конверт с секретом, который стоит один миллион рублей, я волновалась. Выпуск и так вышел тяжелым, предельно искренним, а тут еще и такая тема, о которой не каждый отважится поговорить даже с близким другом…

Согласилась ли Азиза раскрыть свою самую главную тайну, вы узнаете совсем скоро – 13 октября в 14:00 на НТВ.