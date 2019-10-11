Звездные истории

Кто боится Светлану Маслякову и что о ней думают участники КВН

11 октября отмечает свой день рождения жена бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. Эту женщину зрители не видят на экранах, но ее часто называют «мамой» игры.

Кто боится Светлану Маслякову и что о ней думают участники КВН
Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Светлана Маслякова – режиссер КВН. И этим сказано все: она участвует в конкурсных отборах и просмотрах, тщательно корректирует программу выступлений игроков. Сами участники КВН считают Светлану вторым лицом после Александра Маслякова на «планете КВН».

Александр Пушной: «КВН и «Что? Где? Когда?» — единственное, что осталось у нас своего»

Музыкант, шоумен, телеведущий - Александр Пушной. Фото
Музыкант, шоумен, телеведущий — Александр Пушной. Фото: ЭГ/ Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Мы позвонили музыканту, актеру и шоумену Александру Пушному, который в свое время тоже играл в КВН, с вопросом о роли Светланы Масляковой в развитии КВНа, и он согласился с тем, что супруга Александра Васильевича – очень важное лицо в Клубе:

«Конечно, как режиссер программы… Когда поздравляют кого-то, например, с получением «Оскара», выходит режиссер и говорит – «Спасибо большое». Есть главные герои, которые участвуют в этом, исполнители главных ролей, артисты, но есть режиссер, который несет за продукт ответственность. И за провал, и за успех».

Мы спросили – получил бы КВН «Оскара», если бы такую награду присуждали за телепрограммы, по мнению Александра Пушного?

«Наверное, да, как и все, что было сделано в Союзе. Наряду с программой «Что? Где? Когда?», по-моему, это единственное, что осталось у нас своего, не купленного. Эти программы – да, достойны, российского «Оскара» — уж точно! На мировом уровне – не знаю, насколько это может важно для людей, но для России – точно важно».

Сергей Писаренко: «Светлана – самый «центровой» человек в съемочной группе»

Актер Сергей Писаренко. Фото
Актер Сергей Писаренко. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Сергей Писаренко, участник команды КВН «Уездный город», чемпион Высшей Лиги КВН 2002 года, также поделился с нами своим мнением о роли Светланы Масляковой:

«Это человек, который всю картинку выдавал. Самый «центровой» человек в съемочной группе. Она очень волевая женщина, с сильным характером, властная. Ее боялись в основном операторы и техники. Участники КВН меньше с ней встречались, в основном – с  Александром Васильевичем работали.

А она иногда давала указания, в какую камеру работать, советовала и так далее. Могла подойти, просто поболтать о чем-то… Такая настоящая русская женщина, так могу ее охарактеризовать. Хозяйственная. У нее в хозяйстве все всегда было идеально».

Юрист по профессии, режиссер по призванию

Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой и режиссером Юлийем Гусманом. Фото
Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой и режиссером Юлийем Гусманом. Фото: КП/Владимир Веленгурин

А ведь когда-то Светлана пришла на Центральное телевидение совсем юной и неопытной девочкой, — сразу после школы. Нет, она, конечно, поступила в институт, выбрав серьезный юридический факультет. Но и без телевидения своей жизни не представляла, поэтому, хоть и приходилось тяжело, совмещала работу и учебу.

Начав с должности помощника режиссера, Светлана (тогда она носила фамилию Семенова) участвовала в создании нового для нашего ТВ формата – Клуба Веселых и Находчивых. Оценив старания и успехи девушки, ее вскоре назначили режиссером, и тогда она «развернулась»: Светлана буквально фонтанировала искрометными идеями, и новая юмористическая программа быстро приобрела целую армию поклонников.

Не позволила закрыть КВН

Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой. Фото
Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Ведущим КВН с первых выпусков был Александр Масляков, вместе с ним на сцену выходила обаятельная Светлана Жильцова, и зрители их сразу «поженили». Когда Светлана Семенова, ассистент режиссера, а позднее – режиссер, вышла замуж и стала Масляковой, титры поменяли. И зрители решили, что вот эта симпатичная улыбчивая женщина, ведущая программу вместе с Масляковым, и есть его жена.

Между тем, Светлану Маслякову по-прежнему никто не видел на сцене, — ее работа проходила «за кадром». Программу закрывали, потом снова открывали, многое менялось в нашей стране, а КВН продолжал существовать, после трудных времен возрождаясь, как птица Феникс из пепла. И огромная заслуга в этом – именно Светланы.

Никакой пошлости на сцене!

Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой. Фото
Телеведущий Масляков Александр с женой Светланой. Фото: ЭГ/Белясов Анатолий

И сегодня она продолжает стоять «у руля» — вместе с мужем следит за тем, чтобы на экран не попали пошлые или сомнительные шутки, твердой рукой отсекает лишнее, неподобающее, на ее взгляд, лучшей юмористической программе страны.

Мы поздравляем Светлану Анатольевну с днем рождения и желаем еще много лет оставаться душой любимой программы, получать радость от работы и от общения с игроками.

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Кто боится Светлану Маслякову и что о ней думают участники КВН
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