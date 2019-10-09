Специалист онкоцентра рассказала, чем можно помочь парализованной Заворотнюк

Если новости о том, что актриса не чувствует правую руку верны, то медики могут только обеспечить ей хороший уход.

Накануне поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк радовались ее выписке из онкологического центра, но уже сегодня, 9 октября, стало понятно, что рано. По данным журналистов, звезда сериала «Моя прекрасная няня» переехала из одной клиники в другую. Специалист по паллиативной помощи онкологического института Герцена Гузель Абузарова рассказала порталу Teleprogramma.pro, какую помощь оказывают пациентам в состоянии Заворотнюк.

«Парализацию можно остановить в течение 48 часов»

СМИ сообщают, что лечение Заворотнюк оказалось неэффективным и онкология прогрессирует. Якобы у Анастасии парализована часть тела, она уже не может двигаться без посторонней помощи и шевелить правой рукой. Звезда направилась на реабилитацию, где с помощью терапии и водных процедур специалисты планируют поставить ее на ноги. Однако, по данным собеседника портала Teleprogramma.pro, перспектива поставить актрису на ноги выглядит крайне призрачно, так как время упущено.

«Если при онкологии парализация только начинается, но быстрыми мерами терапевт может помочь. Но действовать нужно очень быстро, так как времени мало — максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении самых первых признаков. Если она все-таки случилась, то пациент будет лежачим. Ему можно назначить только хороший уход, паллиативную помощь. Бывает парализация без болей, а бывает с сильными болями. В зависимости от симптомов назначаются препараты», — пояснила Гузель Абузарова.

«Паллиативная помощь и реабилитация — это абсолютно разные вещи»

По мнению специалиста по паллиативной помощи, реабилитация Заворотнюк уже не поможет. Актриса может рассчитывать только на паллиативную помощь. Что это такое и чем она отличается от реабилитации, Гузель Рафаиловна рассказала читателям портала Teleprogramma.pro.

«Паллиативная помощь и реабилитация — это абсолютно разные вещи. Реабилитация способствует восстановлению пациента, после чего он живет еще много лет. Паллиативная помощь — это уход в конце жизни. Он тоже может длиться и месяц, и год, а иногда и больше, если это не онкология. В любом случае, паллиативная помощь — это не лечение основного заболевания. Это контроль симптомов. Назначается даже тем пациентам, которым реабилитация не поможет. Паллиативная помощь может включать упражнения для действующей части организма, но не восстановить утраченные функции», — подытожила специалист по паллиативной помощи.

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