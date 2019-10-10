Династия Янковских: потомки дворян, пробившиеся в большое кино

10 октября отмечает свой день рождения известный актер Филипп Янковский, получивший фамилию и талант в наследство от одного из самых именитых и прославленных мэтров отечественного кино – своего отца Олега Ивановича Янковского.

Представители династии Янковских – вообще удивительно одаренные люди, так что стоит рассказать о них более подробно.

«Красный» дед и «белый» прадед

Янковские – древний аристократический род, берущий начало от польских и белорусских корней. Отца Олега Янковского сначала звали Ян, и родился он в Варшаве. Под Витебском у Яна Янковского было собственное имение. Когда началась Первая мировая война, он ушел на фронт и служил в Семеновском полку штабс-капитаном, был знаком и дружен с Михаилом Тухачевским, который впоследствии стал красным маршалом.

После революции Ян продолжал показывать примеры храбрости в Красной армии, под началом Тухачевского, который, как известно, через некоторое время стал «опальным» у новых властей. Знакомство с легендарным маршалом не раз приносило семье Янковских неприятности.

Что касается мамы Олега Ивановича, то ее отец воевал на стороне белых, о чем, естественно, старались никогда не упоминать. А бабушка Олега по материнской линии в детстве дружила с Володей Ульяновым… «Причудливо тасуется колода», как справедливо заметил классик.

Трое сыновей Янковских

Старший сын Яна и Марины Янковских – Ростислав – родился в 1930 году, в Одессе. И почти сразу отца семейства арестовали. Поводов было достаточно – дворянское происхождение, например. Несколько лет спустя его освободили, потом снова посадили, опять выпустили…

Тем временем, в 1941-м родился второй сын – Николай. А в 1944-м – Олег. Отца к тому времени уже называли не Яном, а Иваном Павловичем. Он умер в 1953 году. Видимо, сказалось подорванное в тюрьмах здоровье, ослабленное еще и давним ранением, и работой на вредных производствах.

Ростислав Янковский – Минский театр

Жить было трудно. Чтобы прокормить семью, мама, Марина Ивановна, окончила курсы бухгалтеров и начала работать. Старший сын Ростислав к тому времени работал в Ленинабадском театре, Николай еще школьником начал подрабатывать.

А в 1957 году Ростислав, уже солидный отец семейства, получил работу в Минском драматическом театре и перебрался туда. Там он и проработал до конца жизни.

У старшего брата Олег жил, начиная с 7-го класса: Ростислав забрал его из Саратова, где семья жила очень бедно. Там, в Минске, Олег и на сцену вышел в первый раз – в эпизодической роли. Ростислав и уговорил его учиться на артиста.

Сыновья Ростислава – Игорь и Владимир – тоже сделались артистами. Например, в известной киносказке «Приключения принца Флоризеля» Игорь Янковский сыграл одну из заметных ролей.

Николай Янковский – Театр пластической драмы и Театр кукол

Средний из братьев Янковских Николай некоторое время работал в Театре пластической драмы, а потом занял пост заместителя директора Саратовского театра кукол. Николая Ивановича не стало в 2015 году.

Именно он помог стать артистом Олегу – уступил ему свое место в театральном училище, когда Олег опоздал к экзаменам. Фамилия одна – преподаватели поверили в путаницу с именами и приняли учиться Олега.

Олег Янковский – звезда отечественного кино

Об успешной артистической карьере Олега Ивановича Янковского рассказывать нет необходимости – все в нашей стране знают его по множеству ролей в самых известных фильмах. Достаточно сказать, что еще студентом он женился на Людмиле Зориной – она тоже была актрисой.

У них родился сын, которого назвали Филиппом. Уже в 5-летнем возрасте мальчик сыграл свою первую роль – в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». А когда он подрос поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Олега Табакова. Именно по совету Табакова Филипп, выучившись на актера, получил второе высшее образование – стал еще и режиссером.

Филипп – актер и режиссер

Олега Ивановича не стало в 2009 году, и смерть отца была тяжелым ударом для Филиппа. В 2016-м он выпустил биографический фильм о своем знаменитом отце.

Еще на 1-м курсе Филиппа пригласили сняться в картине «Сентиментальное путешествие на картошку», и потом череда удачных ролей в кино пополнялась с каждым годом. Впрочем, большинство зрителей запомнили Филиппа по фильму «Бременские музыканты & Co».

Делал он успехи и как режиссер – снимал яркие клипы для российских артистов, за что получил в свое время премию «Овация». А в 2002-м Филипп Янковский представил мелодраму «В движении», за которую был удостоен премии «Открытие года» на фестивале «Ника».

Очень успешным стал его следующий проект – «Статский советник», по серии романов Бориса Акунина. За ним последовали другие режиссерские работы Филиппа Олеговича – «Меченосец» и «Каменная башка». После этих фильмов он вновь вернулся к актерской деятельности. Филипп Янковский снялся в двух десятках фильмов, выбирая по-настоящему интересные проекты.

Зритель наверняка запомнил Филиппа в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Таинственная страсть».

«Янковские женятся один раз»

Если говорить о личной жизни – то здесь все именно так, как издавна сложилось у представителей династии Янковских, то есть одна жена на долгие годы. Вот уже более 20 лет Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера вместе. Их дети – Иван и Елизавета – тоже стали актерами.

Среди последних по времени работ Филиппа – главная роль в фильме Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича» и роль в фантастической ленте «Мы».

Иван Янковский – много ролей в театре и кино

Ивану Янковскому в этом году исполняется 29 лет, а его первое появление на съемочной площадке произошло, когда ему было 10, — он снялся в фильме «Приходи на меня посмотреть». Сейчас молодой человек успешно играет на сцене и в кино – задействован в спектаклях театральной студии Сергея Женовача, участвовал в постановке «Утиной охоты» в театре имени Ермоловой.

Много снимается Иван и в кино, среди наиболее интересных его работ – роли в фильмах «Тряпичный союз», «Без границ», «Источник», «Ночные стражи», «Дама пик».

Елизавета Янковская – склонна к артхаусу

Елизавете Янковской – 25 лет. Она училась в Школе-студии МХАТ, но потом решила уйти оттуда, отдав предпочтение РАТИ (ГИТИСу). Девушка играет в театре, снялась в фильме «История одного назначения», увлекается артхаусным кино, архитектурой и творчеством Земфиры.

Как мы видим, дети и внуки Олега Янковского достойно продолжают его дело, унаследовав талант, красоту и работоспособность.

Мы поздравляем Филиппа Янковского с днем рождения и желаем побольше новых интересных проектов, в которых он сможет реализоваться на все 100!