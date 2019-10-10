Звездные истории

Династия Янковских: потомки дворян, пробившиеся в большое кино

10 октября отмечает свой день рождения известный актер Филипп Янковский, получивший фамилию и талант в наследство от одного из самых именитых и прославленных мэтров отечественного кино – своего отца Олега Ивановича Янковского.

Династия Янковских: потомки дворян, пробившиеся в большое кино
Режиссер Филипп Янковский. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Представители династии Янковских – вообще удивительно одаренные люди, так что стоит рассказать о них более подробно.

«Красный» дед и «белый» прадед

Кадр из сериала «Таинственная страсть», 2016 г.
Филипп Янковский. Кадр из сериала «Таинственная страсть», 2016 г.

Янковские – древний аристократический род, берущий начало от польских и белорусских корней. Отца Олега Янковского сначала звали Ян, и родился он в Варшаве. Под Витебском у Яна Янковского было собственное имение. Когда началась Первая мировая война, он ушел на фронт и служил в Семеновском полку штабс-капитаном, был знаком и дружен с Михаилом Тухачевским, который впоследствии стал красным маршалом.

После революции Ян продолжал показывать примеры храбрости в Красной армии, под началом Тухачевского, который, как известно, через некоторое время стал «опальным» у новых властей. Знакомство с легендарным маршалом не раз приносило семье Янковских неприятности.

Что касается мамы Олега Ивановича, то ее отец воевал на стороне белых, о чем, естественно, старались никогда не упоминать. А бабушка Олега по материнской линии в детстве дружила с Володей Ульяновым… «Причудливо тасуется колода», как справедливо заметил классик.

Трое сыновей Янковских

Старший сын Яна и Марины Янковских – Ростислав – родился в 1930 году, в Одессе. И почти сразу отца семейства арестовали. Поводов было достаточно – дворянское происхождение, например. Несколько лет спустя его освободили, потом снова посадили, опять выпустили…

Тем временем, в 1941-м родился второй сын – Николай. А в 1944-м – Олег. Отца к тому времени уже называли не Яном, а Иваном Павловичем. Он умер в 1953 году. Видимо, сказалось подорванное в тюрьмах здоровье, ослабленное еще и давним ранением, и работой на вредных производствах.

Ростислав Янковский – Минский театр

Ростислав Янковский. Кадр из фильма «Статский советник», 2005 г.
Ростислав Янковский. Кадр из фильма «Статский советник», 2005 г.

Жить было трудно. Чтобы прокормить семью, мама, Марина Ивановна, окончила курсы бухгалтеров и начала работать. Старший сын Ростислав к тому времени работал в Ленинабадском театре, Николай еще школьником начал подрабатывать.

А в 1957 году Ростислав, уже солидный отец семейства, получил работу в Минском драматическом театре и перебрался туда. Там он и проработал до конца жизни.

У старшего брата Олег жил, начиная с 7-го класса: Ростислав забрал его из Саратова, где семья жила очень бедно. Там, в Минске, Олег и на сцену вышел в первый раз – в эпизодической роли. Ростислав и уговорил его учиться на артиста.

Сыновья Ростислава – Игорь и Владимир – тоже сделались артистами. Например, в известной киносказке «Приключения принца Флоризеля» Игорь Янковский сыграл одну из заметных ролей.

Актер Филипп Янковский,актер Игорь Янковский и его дочь Анна-Мария. Фото
Актер Филипп Янковский, актер Игорь Янковский и его дочь Анна-Мария. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Николай Янковский – Театр пластической драмы и Театр кукол 

Средний из братьев Янковских Николай некоторое время работал в Театре пластической драмы, а потом занял пост заместителя директора Саратовского театра кукол. Николая Ивановича не стало в 2015 году.

Именно он помог стать артистом Олегу – уступил ему свое место в театральном училище, когда Олег опоздал к экзаменам. Фамилия одна – преподаватели поверили в путаницу с именами и приняли учиться Олега.

Олег Янковский – звезда отечественного кино

Олег Янковский. Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», 1980 г.
Олег Янковский. Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен», 1980 г.

Об успешной артистической карьере Олега Ивановича Янковского рассказывать нет необходимости – все в нашей стране знают его по множеству ролей в самых известных фильмах. Достаточно сказать, что еще студентом он женился на Людмиле Зориной – она тоже была актрисой.

У них родился сын, которого назвали Филиппом. Уже в 5-летнем возрасте мальчик сыграл свою первую роль – в фильме Андрея Тарковского «Зеркало». А когда он подрос поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Олега Табакова. Именно по совету Табакова Филипп, выучившись на актера, получил второе высшее образование – стал еще и режиссером.

Филипп – актер и режиссер

Филипп Янковский. Кадр из фильма «Бременские музыканты & Co», 2000 г.
Филипп Янковский. Кадр из фильма «Бременские музыканты & Co», 2000 г.

Олега Ивановича не стало в 2009 году, и смерть отца была тяжелым ударом для Филиппа. В 2016-м он выпустил биографический фильм о своем знаменитом отце.

Еще на 1-м курсе Филиппа пригласили сняться в картине «Сентиментальное путешествие на картошку», и потом череда удачных ролей в кино пополнялась с каждым годом. Впрочем, большинство зрителей запомнили Филиппа по фильму «Бременские музыканты & Co».

Делал он успехи и как режиссер – снимал яркие клипы для российских артистов, за что получил в свое время премию «Овация». А в 2002-м Филипп Янковский представил мелодраму «В движении», за которую был удостоен премии «Открытие года» на фестивале «Ника».

Очень успешным стал его следующий проект – «Статский советник», по серии романов Бориса Акунина. За ним последовали другие режиссерские работы Филиппа Олеговича – «Меченосец» и «Каменная башка». После этих фильмов он вновь вернулся к актерской деятельности. Филипп Янковский снялся в двух десятках фильмов, выбирая по-настоящему интересные проекты.

Зритель наверняка запомнил Филиппа в фильмах «Распутин», «Любовь с акцентом», «Гетеры майора Соколова», «Таинственная страсть».

«Янковские женятся один раз»

Филипп Янковский и Оксана Фандера с сыном Иваном. Фото
Филипп Янковский и Оксана Фандера с сыном Иваном. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Если говорить о личной жизни – то здесь все именно так, как издавна сложилось у представителей династии Янковских, то есть одна жена на долгие годы. Вот уже более 20 лет Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера вместе. Их дети – Иван и Елизавета – тоже стали актерами.

Среди последних по времени работ Филиппа – главная роль в фильме Глеба Панфилова «Один день Ивана Денисовича» и роль в фантастической ленте «Мы».

Иван Янковский – много ролей в театре и кино

Иван Янковский. Кадр из фильма «Тряпичный союз», 2015 г.
Иван Янковский. Кадр из фильма «Тряпичный союз», 2015 г.

Ивану Янковскому в этом году исполняется 29 лет, а его первое появление на съемочной площадке произошло, когда ему было 10, — он снялся в фильме «Приходи на меня посмотреть». Сейчас молодой человек успешно играет на сцене и в кино – задействован в спектаклях театральной студии Сергея Женовача, участвовал в постановке «Утиной охоты» в театре имени Ермоловой.

Много снимается Иван и в кино, среди наиболее интересных его работ – роли в фильмах «Тряпичный союз», «Без границ», «Источник», «Ночные стражи», «Дама пик».

Елизавета Янковская – склонна к артхаусу

Елизавета Янковская. Фото: Инстаграм
Елизавета Янковская. Фото: Инстаграм

Елизавете Янковской – 25 лет. Она училась в Школе-студии МХАТ, но потом решила уйти оттуда, отдав предпочтение РАТИ (ГИТИСу). Девушка играет в театре, снялась в фильме «История одного назначения», увлекается артхаусным кино, архитектурой и творчеством Земфиры.

Как мы видим, дети и внуки Олега Янковского достойно продолжают его дело, унаследовав талант, красоту и работоспособность.

Мы поздравляем Филиппа Янковского с днем рождения и желаем побольше новых интересных проектов, в которых он сможет реализоваться на все 100!

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Династия Янковских: потомки дворян, пробившиеся в большое кино
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