Звездные истории

Женщина-скандал: самые громкие конфликты с участием Даны Борисовой

Портал Teleprogramma.pro вспомнил скандальные истории про телеведущую, после того как она поссорилась с балериной Анастасией Волочковой.

Женщина-скандал: самые громкие конфликты с участием Даны Борисовой
Телеведущая Дана Борисова. Фото: globallookpress.

Телеведущая Дана Борисова — далеко не типичная блондинка. Скорее, она девушка, которая за словом в карман не полезет, поэтому (и не только поэтому. — Прим. ред.) имя Даны частенько всплывает в скандальных новостях. После того, как Борисова на всю страну в программе «Звезды сошлись» обвинила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме, портал Teleprogramma.pro вспомнил и другие скандальные истории с участием Даны.

Анастасия Волочкова. Фото
Балерина Анастасия Волочкова. Фото: @volochkova_art.

Дана на обложке журнала Playboy

Первый серьезный скандал с участием Даны Борисовой случился 23 года назад. Сейчас про него уже мало кто вспомнит, но юная телеведущая в то время наделала много шума, поэтому игнорировать этот факт из биографии блондинки нельзя.

Дана Борисова. Фото
20-летняя Дана попала на обложку журнала «Playboy». Фото: globallookpress.

В феврале 1996 года Дана снялась для обложки журнала Playboy. В российской печати номер вышел спустя год и стал поводом для служебной проверки, организованной Минобороны. Не оценили военные чины обнаженную ведущую программы «Армейский магазин» на обложке мужского журнала. Но после скандала и откровенной фотосессии Борисова стала еще популярнее.

Борисову лишили прав за езду в нетрезвом виде

После Playboy Дана не привлекала к себе излишнего внимания, пока ее личную жизнь не заштормило. В 2013 году в жизни звездной блондинки началась черная полоса — ее бросил фактический муж и отец ее дочери Полины, предприниматель Максим Аксенов. Тогда Борисова стала влипать в историю за историей.

Дана Борисова. Фото
Дана много лет была ведущей программы «Армейский магазин». Фото: globallookpress.

Первым звоночком стало лишение водительских прав. В феврале 2013 года Дана припарковалась на Мосфильмовской улице, вышла из автомобиля и с трудом удержалась на ногах. Прохожие вызвали сотрудников полиции. Дана отказалась проходить освидетельствование и была лишена водительских прав на 1,5 года. В свое оправдание Борисова сказала, что ей нужно было срочно купить таблетки для дочери, которая болела ветрянкой, а такси она поймать не смогла…

Бывший муж угрожал отобрать дочь

В 2016 году Дана в очередной раз попала в светскую хронику из-за проблем с бывшим гражданским мужем Максимом Аксеновым. Предприниматель обвинил телеведущую в том, что она не дает ему общаться с дочерью Полиной. Он угрожал Борисовой, что заберет ребенка, если бывшая возлюбленная не изменит свое отношение к его участию в жизни дочери.

Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото
Дана Борисова с дочерью Полиной. Фото: @danaborisova_official.

К счастью, родители хоть и не без скандалов, но смогли разобраться во всех проблемах. Сейчас Полина живет со своей звездной мамой.

Разоблачение наркозависимости

Про то, что у Борисовой проблемы с алкоголем и наркотиками, в шоу-бизнесе знали давно, а поклонники только догадывались. В 2017 году их догадки подтвердила мама Даны — Екатерина Ивановна. Она пришла на шоу телеведущего Андрея Малахова «Пусть говорят» и попросила спасти дочь.

Дана Борисова. Фото
Телеведущая Дана Борисова. Фото: globallookpress.

Малахов оплатил Борисовой лечение в дорогостоящем реабилитационном центре в Таиланде и спустя полгода обновленная телеведущая вернулась на родину. Это стало переломным моментом в ее жизни. Теперь Дана откровенно рассказывает про свою борьбу с наркозависимостью и мотивирует других следовать ее примеру.

Скандал с Аленой Кравец

Если говорить про скандалы после реабилитации, то словесная перепалка с балериной Анастасией Волочковой — не единственная. В сентябре 2019 года Дана осудила действия светской львицы Алены Кравец за фотосессию на могиле певицы Юлии Началовой.

Алена Кравец. Фото
Светская львица Алена Кравец. Фото: @kravetsalena.

Кравец посетила кладбище через полгода после смерти исполнительницы и встретившимся там журналистам рассказала, что пришла попросить благословения у покойной на проведение пластической операции по увеличению груди. Борисова назвала поведение Алены беспределом.

Как вы относитесь к Дане Борисовой? Вам нравится телеведущая или вы считаете, что она популярна только благодаря скандалам? 

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Женщина-скандал: самые громкие конфликты с участием Даны Борисовой
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