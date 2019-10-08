Что стало с актерами советского фильма «Афоня»

8 октября – день рождения Леонида Куравлева, артиста, известного множеством ролей в самых любимых советских фильмах. В этот день мы предлагаем вспомнить комедию Георгия Данелия «Афоня», в которой Куравлев сыграл главную роль, и проследить судьбу актеров, снявшихся в этом фильме.

Леонид Куравлев – сантехник Афоня – предпочел тихую уединенную жизнь

Легкомысленного сантехника, любящего выпить и побездельничать, мог сыграть совершенно другой актер, — на эту роль пробовались Владимир Меньшов, Николай Караченцов, Владимир Носик, польский актер Даниэль Ольбрыхский и даже Владимир Высоцкий. Однако Данелия выбрал Куравлева.

«Есть в нем какой-то секрет», — признавался режиссер и добавлял: Афоне в исполнении Куравлева можно простить то, чего зритель никогда не простит герою Высоцкого, например.

После «Афони» популярность Леонида Куравлева вышла на новый уровень. Артиста уже хорошо знали по таким фильмам, как «Живет такой парень», «Старшая сестра», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Семнадцать мгновений весны» и множеству других ролей.

Однако незадачливый сантехник Афоня в его исполнении вызвал у зрителей удивительные чувства – жалость, смешанную с симпатией, уж очень мягким и несчастным получился его персонаж, несмотря на склонность к алкоголизму.

В этом году Леонид Вячеславович отмечает свое 83-летие. За его плечами – две сотни ярких и запоминающихся ролей: режиссеры давно оценили талант Куравлева к перевоплощению и его умение играть так, что от его героя невозможно отвести взгляд. Но сегодня Куравлев ведет скромную и тихую жизнь, избегая светских мероприятий. Это ему и ни к чему: Леонид Куравлев и без того – легенда отечественного кинематографа, обладатель множества наград и званий, его знают и любят миллионы зрителей.

Евгения Симонова – Катя – роли в кино и театре

Удивительно, как такая «правильная», скромная и симпатичная девушка, как Катя Снегирева в исполнении Евгении Симоновой, могла влюбиться в безалаберного алкаша Афоню? А ведь влюбилась. И весь фильм добивалась его взаимности.

За Евгенией Симоновой после «Афони» закрепилось амплуа лирической героини. И ей это очень мешало – актрисе долго пришлось доказывать, что она способна на самые разноплановые роли. Сегодня Симоновой – 64, впрочем, выглядит она чуть ли не на 20 лет моложе.

В фильмографии Евгении Павловны – более 80 ролей в кино. Правда, можно сказать, что главные ее киноработы остались в прошлом. Сейчас актриса посвятила себя театральной сцене, однако и в кино продолжает сниматься. Среди ее последних по времени работ – фильмы «Осиное гнездо», «Тайны госпожи Кирсановой», «Ланцет».

больше по теме Шедевры советского и российского кино, которые создал Георгий Данелия Teleprogramma.pro желает режиссеру скорейшего выздоровления и предлагает всем нам вспомнить его самые выдающиеся работы

В свое время Симонова вышла замуж за известного актера Александра Кайдановского, у них родилась дочь Зоя. Сегодня Зоя Кайдановская вместе с матерью успешно играет на сцене Театра имени Маяковского и снимается в кино. В браке с Андреем Эшпаем у Евгении Симоновой родилась вторая дочь – Мария Эшпай-Симонова, ставшая пианисткой и актрисой.

Евгений Леонов – штукатур Коля – самый добрый советский артист

Герой Евгения Леонова – полная противоположность Афони: правильный, домовитый, аккуратный, он страдает от разлада с женой и старается наладить с ней отношения. После «Афони» копилка ролей Леонова пополнилась еще множеством ролей – в таких фильмах, как «Старший сын», «Обыкновенное чудо», «Женитьба», «Уникум»…

Кроме того, Леонов много играл на сцене – после работы в нескольких театрах он остановился на «Ленкоме» и стал там одним из самых востребованных артистов. В 1988 году актер пережил клиническую смерть, находясь на гастролях в Германии. Ему сделали операцию, Леонов почти месяц находился в коме, и все это время за него переживала вся наша страна.

Немецкие врачи подарили ему еще несколько лет жизни. Любимый «Доцент» скончался в 1994 году. Его сын Андрей Леонов сегодня – известный артист.

Борислав Брондуков – Федул – умер в нищете

Давно уже нет в живых и колоритного алкоголика Федула, друга главного героя, кричавшего под окнами – «Мне Афоня рупь должен!». Борислав Брондуков всегда мечтал сыграть Ленина – а играть приходилось все больше второстепенные роли тунеядцев, пьяниц и прочих асоциальных элементов.

Однако талантливый актер умел и персонажа второго плана сыграть так интересно и ярко, что порой запоминался больше главных героев. Брондукова не стало в 2004 году, он прожил всего 66 лет. В 1998 году его настиг третий инсульт, после которого актер оказался парализованным. Семье народного артиста пришлось буквально выживать.

больше по теме 11 самых ярких ролей Евгения Леонова Его уже давно нет с нами, но фильмы с участием Евгения Леонова хочется пересматривать вновь и вновь.

За Брондуковым трогательно ухаживала его жена Екатерина – она рассказывала, что они настолько нуждались, что к ним приезжали какие-то бандиты и оставляли деньги для любимого артиста, а больше почти никто не помогал.

Нина Маслова – девушка-мечта – играла царицу

Удивительная красавица из 38-й квартиры покорила сердце сантехника Афони. Эту сказочную мечту сыграла Нина Маслова, известность которой только росла от фильма к фильму: царица в комедии «Иван Васильевич меняет профессию», работы в фильмах «Опасно для жизни!», «Салон красоты», «Идеальная пара»…

Сегодня Нина Маслова снимается довольно редко. Но все же зрители могли видеть ее, например, в мини-сериале «Девичник».

Савелий Крамаров – Егоза – умер в эмиграции

Судьба Савелия Крамарова известна всем, кто интересуется советским кино. Невероятная популярность настигла Крамарова после фильмов «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев» и других.

В 1981 году Крамаров эмигрировал в США, Там ему сделали операцию, исправив косоглазие. Там он снимался в фильмах, увы, не принесших ему и десятой доли прежней известности в СССР. Там актер и умер в 1995 году, в возрасте 60 лет. У него осталась дочь Бася (имя актер ей дал в честь своей мамы, которую звали Бенедикта Соломоновна). Она живет в Лас-Вегасе, замужем, интервью не дает.

Татьяна Распутина – девушка Людмила – умерла в США

Наверняка все помнят девушку с выдающимся бюстом по имени Людмила, с которой Афоня познакомился на танцах. После «Афони» актриса играла еще в нескольких картинах – «Хождение по мукам», «Когда дрожит земля», «Мимино» (там она, кстати, тоже танцевала – в ресторане гостиницы, с героями Вахтанга Кикабидзе и Фрунзика Мкртчяна)…

А в начале 90-х актриса эмигрировала в США – вместе с мужем, композитором Ильей Катаевым, написавшим песню «Стою на полустаночке». Там они вели авторские программы на радио. А потом актриса серьезно заболела. 1 декабря 2003 года Катаевой не стало. Осталось множество кассет, на которых она читает стихи, — Татьяна это делала блестяще.

А мы поздравляем Леонида Куравлева, одного из самых любимых артистов, звезду фильма «Афоня», с днем рождения, и желаем крепкого здоровья, долголетия и удовольствия от каждого дня!