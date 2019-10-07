Друг Бочкаревой: «Наталья отказывается выходить на контакт»

В последние дни звезда сериала «Счастливы вместе» - актриса Наталья Бочкарева - перестала выходить на связь и вообще пропала из медиа-пространства. Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, что происходит с актрисой.

Мы позвонили другу Натальи Бочкаревой, музыканту Андрею Ковалеву, чтобы узнать, чем занимается актриса, как сейчас себя чувствует и что у нее со здоровьем?

Не вступать в контакты посоветовал адвокат

«Чувствует себя получше, но она категорически отказывается выходить на любые контакты по совету адвокатов. Но состояние получше», — рассказал Ковалев.

Мы спросили, какие адвокаты посоветовали Наталье так себя вести и для чего они были наняты.

«Для каких целей наняли адвокатов – пока сложно понять. Нет еще результатов анализов. Осуществляется экспертиза, проводятся анализы, смывы и так далее. Когда все это будет понятно – тогда будет решено, что делать», — ответил музыкант.

Напомним, Наталья Бочкарева перестала появляться на людях после скандала на прошлой неделе, когда ее якобы поймали с запрещенными препаратами в нижнем белье сотрудники ГИБДД. Наталья не признала своей вины и записала видеообращение, в котором заявила, что кто-то хочет попиариться на ее имени.

Наталья Бочкарева «исчезла с радаров»

В последние дни, как пишут некоторые СМИ, соседи актрисы заявили, что она не открывает дверь, не отвечает на звонки и не появляется на улице, хотя раньше, до скандала, ее видели довольно часто. По словам знакомых, Бочкарева не водит детей в школу (у актрисы сын и дочь школьного возраста — Прим. ред.) и не ходит по магазинам.

Бочкарева отменила занятия в своей школе-студии для одаренных детей и в темное время суток вывезла из помещения все вещи. Ранее Андрей Ковалев рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, что Наталью «выселили» из здания, где раньше находилась школа, и что он предоставил ей другое помещение. Кроме того, Андрей поведал и о том, что на нервной почве актриса заболела – у нее поднялась высокая температура и даже парализовало половину лица.

Что ж, радует тот факт, что Наталья чувствует себя лучше. Но тревожит молчание актрисы – что с ней происходит, почему она «исчезла с радаров»? Может быть, она нуждается в помощи?

Поклонники артистки и те, кому небезразлична ее судьба, с нетерпением ждут, чем же закончится эта странная история. Мы будем держать вас в курсе.