Ирина Безрукова: «Мое сердце до сих пор трогают песни про школу»

Удобная вещь Интернет, правда? Можно общаться через расстояния. Я читаю ваши комментарии в моем «Инстаграме» и понимаю, что вам интересно, как вы реагируете на ту или иную тему. Пока еще на улице, пусть и по-зимнему холодный, но все же октябрь, поговорим о школе?

Помните, как вы впервые пошли в школу? Для меня это было незабываемо. Осень. Я уже совсем «как большая» и иду учиться: красивая школьная форма, белоснежный фартучек, манжетики и воротничок. Букет разноцветных астр, красивые белые банты вплетены в косички и, конечно же, новенький портфель. Позади хлопоты по подготовке к школе, куплены букварь, тетрадки, пенал и линейка, ручки и карандаши, все такое новенькое и красивое.

Вы помните свой 1-й класс? Я помню! Ожидание чего-то нового, волнующего и неведомого. Но вот интересный парадокс: окончив школу, театральный, отучившись в 2013 году в институте на тифлокомментатора, при приближении первого дня осени, я по-прежнему чувствую волнение. У вас тоже возникает подобное чувство? Даже если вы уже отучились сами, выучились ваши дети, а может даже и внуки?

Занятно, что шутки взрослых, «ура, мне уже не нужно идти в школу», не мешают чувствовать некую ностальгию, а может, даже они могут и прослезиться при виде своих детей-первоклашек. Особенно в тот момент, когда они впервые отпускают ладошку своего малыша, и он удаляется от них, направляясь с одноклассниками на свой первый урок. А родители со смешанными чувствами смотрят ему вслед. Волнуясь немного и вспоминая своё 1 сентября, знакомство с одноклассниками, первую учительницу, первую робкую детскую свою любовь. Ведь так?

Наша память удивительным образом хранит чувства, эмоции, связанные с этими днями. И даже если вы уже повзрослели и позади все ваши «университеты», песенка «Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник», которая доносится с соседнего школьного двора, снова взывает у вас ностальгию.

Но если совсем начистоту, то в этом году, в свой редкий выходной день, услышав сквозь сон песенку, доносящуюся с улицы, «Учат в школе, учат в школе, учат в школе-е-е», я сладко потянулась в постели, перевернулась на другой бок (ура, сегодня в школу не идти) и с чистой совестью снова погрузилась в сон.