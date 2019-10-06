Звездные истории

Актриса Медведева впервые рассказала о рождении сына

Звезда шоу «6 кадров» поделилась подробностями о своем ребенке и показала его фото.

Актриса Медведева впервые рассказала о рождении сына
Ирина Медведева и ее муж-француз Гийом. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Актриса Ирина Медведева недавно стала мамой. Однако, в отличие от многих других звезд, она не спешила рассказывать все детали беременности и даже не называла имени малыша. Однако в этот раз актриса решила сделать исключение. 

Медведева, которая живет в Париже после брака с французским предпринимателем по имени Гийом, изначально надеялась перед родами вернуться в Москву. Однако за день до вылета врачи запретили ей садиться в самолет, и билет пришлось сдать. По словам Медведевой, ей прописали постельный режим, и она впервые за долгие годы просто отдыхала — малышу нужно было набрать вес. 

«И вот оно, мое голубоглазое чудо, лежит сейчас рядом со мной. Открывает глазки и улыбается самой искренней улыбкой на свете», — поделилась актриса. Она добавила, что в первую ночь после родов задавалась вопросами о том, что ощущает ее ребенок. «И вдруг он открывает глаза и совершенно взрослым взглядом смотрит на меня, как бы говоря: “Я выбрал тебя быть моей мамой!” Спи уже! По ходу разберёмся, что и куда», — рассказала Медведева.

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6 кадровбеременностьИрина МедведеваПарижребенокРоды
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Актриса Медведева впервые рассказала о рождении сына
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