Актриса Медведева впервые рассказала о рождении сына

Актриса Ирина Медведева недавно стала мамой. Однако, в отличие от многих других звезд, она не спешила рассказывать все детали беременности и даже не называла имени малыша. Однако в этот раз актриса решила сделать исключение.

Медведева, которая живет в Париже после брака с французским предпринимателем по имени Гийом, изначально надеялась перед родами вернуться в Москву. Однако за день до вылета врачи запретили ей садиться в самолет, и билет пришлось сдать. По словам Медведевой, ей прописали постельный режим, и она впервые за долгие годы просто отдыхала — малышу нужно было набрать вес.

«И вот оно, мое голубоглазое чудо, лежит сейчас рядом со мной. Открывает глазки и улыбается самой искренней улыбкой на свете», — поделилась актриса. Она добавила, что в первую ночь после родов задавалась вопросами о том, что ощущает ее ребенок. «И вдруг он открывает глаза и совершенно взрослым взглядом смотрит на меня, как бы говоря: “Я выбрал тебя быть моей мамой!” Спи уже! По ходу разберёмся, что и куда», — рассказала Медведева.