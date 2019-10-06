Что известно о новом герое шоу «Холостяк»

Готовится к выходу новый сезон суперпопулярного шоу «Холостяк» на ТНТ. Кто же станет его новой центральной фигурой? Это стало известно только сейчас.

В проекте участвует молодой человек, которого балуют вниманием несколько прекрасных девушек в попытке заполучить завидного мужа. Но сколько ни пытались журналисты предположить, кого изберут продюсеры на роль кота в сметане, выбор создателей шоу всех удивил. Главным героем станет совершенно неожиданный персонаж.

Кто мог стать «холостяком»

Рэпера Гуфа заметили с алой розой на одной из фотографий. Естественно, поклонниками были высказаны предположения, что это кадр из будущей передачи. Допущение было весьма оправданным, ведь после недавнего расставания с Кети Топурия сердце Гуфа свободно.

Другим вариантом мог стать известный в определенных кругах пранкер Гусейн Гасанов. Но ни миллионы подписчиков Гасанова, ни его ресторанный бизнес не принесли ему участия в «Холостяке».

Говорили даже о повторной попытке Тимура Батрутдинова обрести свое счастье. Но с Тимуром все сложнее. Понимая, что в одну реку дважды не войти, Тимур решил пробовать силы в другом, не менее провокационном реалити-шоу телеканала ТНТ, «План Б».

Главными героями «Плана Б» станут Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова

Давние друзья, которые вот уже 12 лет знакомы, будут помогать друг другу найти вторую половинку. Но если у них не получится, то в действие вступит тот самый «план Б»: друзьям придется пожениться. Да и правда: сколько можно уже ходить вокруг да около?

Поиски главного холостяка России продолжались до недавнего времени и вот, наконец, он был избран! Главным героем станет известный… стоматолог!

Антон Криворотов – что о нем известно?

Антон — не просто выпускник стоматологического факультета, устроившийся в престижную клинику. История его семьи вот уже четвертое поколение оттачивает свое мастерство на зубах пациентов.

На методических пособиях прадеда Антона Александра Евдокимова выросло не одно поколение советских и российских врачей. Правнук не изменил семейному делу, хоть у него уже частная клиника, новейшие препараты и техника.

Совершенству нет предела, считает Антон, а потому постоянно повышает собственную квалификацию, периодически проходя обучение новейшим веяниям в мировой стоматологии.

Была ли раньше у Антона семья – неизвестно

Есть ли у него дети – загадка. Что он любит – тайна за семью печатями. Все это предстоит выяснить девушкам, которые будут претендовать на его руку и сердце. Пока известно немногое: в его Instagram множество селфи, но ничто не намекает на какие-либо отношения. Антон много ездит по миру – чаще всего посещая профильные мероприятия.

Антон эпатажен, но в меру. Он может посмешить народ, но когда нужно – представителен и строг. Он умеет носить как отвязный прикид с пирсингом, так и фрачную пару. И то, и другое ему абсолютно к лицу. Часто фотографируется со звездами шоу-бизнеса. Из последних публикаций — селфи с Иваном Дрном, Александром Реввой, Павлом Деревянко…

А уж внимательный взгляд сквозь гаррипоттеровские очки над врачебной маской наверняка свел с ума не одну молоденькую пациентку.

Посмотрим, как себя будут чувствовать под этим взглядом претендентки на победу в будущем сезоне «Холостяка».

А вы верите в то, что любовь можно построить под прицелом телекамер?