Как гоголевский «Нос» избавил Ролана Быкова от насморка

Ролан Быков окончил Театральное училище имени Щукина при Театре им. Вахтангова. Долго играл в театре, ставил спектакли, которые гремели на всю Москву. И тем не менее в какой-то момент сделал выбор в пользу кинематографа. Спектакли живут недолго и зачастую растворяются без следа, а большие и маленькие кинороли — кот Базилио в «Приключениях Буратино», отец Федор в «12 стульях», прохожий в «Я шагаю по Москве», красноармеец Карякин в «Служили два товарища», Шишок в «Деревне Утке», Петрыкин в «Большой перемене» и еще десятки, десятки — останутся с нами навсегда. Как и его режиссерские работы — «Айболит-66», «Внимание, черепаха!», «Телеграмма», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Чучело»…

Комедийные роли в карьере Быкова чередовались с драматическими у таких режиссеров, как Александр Аскольдов («Комиссар»), Алексей Герман («Проверка на дорогах»), Андрей Тарковский («Андрей Рублев»). У последнего Быков сыграл скомороха. Когда Тарковский дал актеру сценарий, тот на него посмотрел и сказал: «Но ведь у скоморохов не было сценария, они все сочиняли сами, на ходу!» Тарковский согласился, чтобы Быков сам придумал себе текст. Потом Быков решил сам сочинить музыку для выступлений скомороха, сам поставил свой танец. Тарковский после этого сказал, что никогда не будет звать в свои фильмы актеров, которые заодно являются режиссерами…

Страшно увлеченный, Ролан Быков мог работать, даже когда, казалось бы, не позволяло здоровье. Его первая значительная кинороль была сыграна в «Шинели» по Гоголю (эта картина была дебютом артиста Алексея Баталова в качестве режиссера). Во время съемок сцены, где у Акакия Акакиевича крадут его драгоценную шинель, у Быкова была температура 39, но он мужественно ринулся на площадку, под вихрь опилок, которые в этой сцене изображали снег, и сыграл незабываемо. В другой экранизации Гоголя, «Носе» (ее он ставил уже сам), Быков снимался с воспалением легких. Но для роли коллежского асессора Ковалева, от которого сбежал указанный в названии орган, ему делали сложный грим: стягивали лицо лентами, а потом еще сверху чем-то замазывали. Игравший безносого героя Быков мог дышать только ртом и после каждого дубля чуть ли не падал в обморок в самом буквальном смысле слова. Ролан Антонович уверял, что с тех пор у него никогда не бывало насморка…

Он одновременно снимался в «Служили два товарища» и «Мертвом сезоне» и метался из Таллина в Измаил и обратно. Видимо, его энергия передавалась окружающим: в «Мертвом сезоне» в сцене, где его героя избивают, партнер не рассчитал и ударил Быкова по-настоящему. Пришлось ему обращаться в больницу. Однако в фильм этот дубль вошел, поскольку был признан самым удачным.