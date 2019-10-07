Места съемок знаменитых советских фильмов

Все мы любим фильмы советской эпохи – добрые, интересные, порой вызывающие ностальгию по ушедшему. Многие здания, «сыгравшие» роли в тех фильмах, сегодня выглядят почти так же – только постаревшими. Другие изменились до неузнаваемости.

7 октября отмечается Всемирный день архитектуры. Оглянитесь вокруг – может быть, вы живете по соседству с «Третьей улицей Строителей, дом 25», где обитал Женя Лукашин? Или каждый день проходите мимо дома, в котором жили Шурик, его легкомысленная жена и управдом Бунша из комедии «Иван Васильевич меняет профессию»?

«Москва слезам не верит» — дом, в котором жила Катерина

Катерина, уже работающая директором комбината, поселилась в этом доме во второй серии фильма. В 70-х жить здесь было очень почетно и престижно.

Эти кирпичные многоэтажки получили в народе название «генеральских домов». Их возвели в 1972-м, и обитали здесь, в основном, представители советской номенклатуры, наслаждаясь жизнью в просторных и удобных квартирах.

Сегодня дома из кирпича выглядят почти так же, как и в то время. Только вот разросшиеся деревья заслоняют своими кронами фасад.

«Джентльмены удачи» — дом заведующего детсадом Трошкина

Евгений Иванович Трошкин, которого играл Евгений Леонов, жил именно в этом доме, стоящем в уютном уголке между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом, улицей Удальцова и улицей Лобачевского. Немного обветшал, но никуда не делся и сегодня.

«Иван Васильевич меняет профессию» — дом, в котором жил Шурик

Эта многоэтажка выглядит как множество других домов – представителей советской архитектуры, построенных в духе конструктивизма. По сюжету дом находится на Новом Арбате, в действительности же он стоит в окрестностях улицы Павелецкой.

В то время, когда снимали фильм, эта многоэтажка считалась суперсовременной. Да и сегодня дом смотрится вполне достойно. Вот только вместо магазина электротоваров, в который Шурик бегал за деталями для своей машины времени, в наше время расположен супермаркет «Алые паруса».

«Гостья из будущего» — дом Юли Грибковой

Культовый детский фильм про Алису до сих пор с удовольствием пересматривают поклонники. Во многих кадрах «засветился» дом, в котором жила Юля Грибкова – подружка Алисы. Симпатичный подъезд практически не изменился и сегодня, а вот интерьеры Юлиной квартиры были сняты в другом месте.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — дом Нади и дом Жени

На самом деле, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге нет 3-й улицы Строителей. Зато есть столичный проспект Вернадского, на котором и стоят здания, сыгравшие в фильме дом Жени Лукашина и дом Нади Шевелевой.

Табличка с номером «25», мелькающая в кадре, была бутафорской, настоящий номер дома — 125. Сейчас рядом с домом Жени появилась кирпичная пристройка, принадлежащая Театру на Юго-Западе.

А дом Нади стоит на том же проспекте под номером 113 – он брат-близнец 125-го. В память о любимой новогодней комедии на этих зданиях установлены памятные доски: они выглядят как портфели с торчащими из них банными вениками, на них выгравированы памятные надписи. К сожалению, с дома Жени впоследствии доска была похищена.

«Служебный роман» — на крыше статистического управления

Большой Гнездниковский переулок, дом 10 – именно по этому адресу расположен дом, на крыше которого Новосельцев утешает плачущую начальницу. Чего только не повидала его плоская крыша! На ней располагался модный ресторан, съемочный павильон киностудии, сюда выводили на прогулки воспитанников детского сада…

Сегодня на эту знаменитую крышу не попасть. После того как на нее положили новое покрытие, находиться на крыше стало довольно опасно, и проход закрыли. В самом же доме вы найдете Учебный театр РАТИ.

«Мимино» — гостиница

Гостиницы «Россия», в которой поселился Валико и где проходил съезд эндокринологов, больше не существует, — ее демонтировали в 2006 году. На ее месте в 2018 году открыли знаменитый парк «Зарядье». Хорошо, что старая гостиница осталась хотя бы в фильме…

«Покровские ворота» — дом Костика

Дом, в котором живут герои фильма «Покровские ворота», находится в Нащокинском переулке. Его не снесли, это произошло только в фильме, а на самом деле дом стоит, как и стоял. Правда, узнать его сложно, потому что фасад перелицевали.

И гипсового пионера у подъезда не просто нет, но и никогда не было, — его притащили на время съемок киношники, «позаимствовав» из соседнего двора.

Так что, когда будете гулять по столичным улицам, оглянитесь по сторонам: может быть, вы проходите мимо знаменитого здания, снявшегося в известном фильме!