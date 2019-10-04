Опрос: нужно ли наказывать Наталью Бочкареву?

Из-за всеобщего осуждения после задержания с наркотиками актриса так распереживалась, что даже заболела. А вам её жаль?

Библейский завет «не судите, да не судимы будете» знаем мы все. Тем не менее, когда актриса Наталья Бочкарева угодила в неприятную историю с наркотиками, спрятанными в нижнем белье, мало кто удержался от того, чтобы не подшутить над ней или хотя бы не подумать о том, что эти звёзды опять с жиру бесятся.

Сама Наталья, тем временем, очень переживает из-за случившегося. Переживает до такой степени, что 1 октября сорвала прямой эфир у Малахова, не явившись в студию, а затем и вовсе слегла с высокой температурой. По словам ее друга, у бедняги парализовало пол-лица.

Бочкареву можно понять: уголовное дело по «наркотической» статье вряд ли поможет ее карьере, да и для двух ее детей вряд ли будет полезным узнать о том, что их мама употребляет запрещенные вещества. Одним словом, она сама уже себя наказала. Так не пора ли нашему обществу забыть об этом её проступке и дать Наталье спокойно жить дальше, без излишнего внимания к её персоне? Предлагаем вам принять участие в опросе от портала Teleprogramma.pro.