Андрей Ковалев о состоянии Бочкаревой: «У Натальи температура 40 и парез лицевого нерва»

После скандала с запрещенными веществами, в котором оказалась замешана Наталья Бочкарева, актриса заболела – у нее поднялась высокая температура и парализовало половину лица.

Музыкант Андрей Ковалев, друг Натальи, рассказал о том, что актриса заболела и поэтому пропустила эфир на телевидении. Корреспондент портала Teleprogramma.pro связалась с Ковалевым, чтобы спросить – как сегодня Наталья объясняет историю с ее задержанием, признала ли она вообще, что это именно ее задержали сотрудники ГИБДД?

«Странная, непонятная история. Она-то здесь при чем?»

«Ничего она не признала. Это вообще какая-то странная, непонятная история. Еще разобраться предстоит, что там за люди, откуда они взялись… Еще впереди много чего интересного. Мы только не можем понять – она-то здесь при чем? Я понимаю, когда лицо политическое… Или лицо, задействованное в каком-то большом контракте, от которого зависит судьба… Это понятно. Но Наталья Бочкарева? Тут кто-то попытался выборы в Мосгордуму приплести. Они уже давно прошли, история давно отыграна. Она здесь при чем? Вообще непонятно, кому она нужна? Может, на безрыбье… Решили – дай-ка мы сейчас, пока ничего нету, хайпанем, заработаем денег. Какие-то странные люди, непонятно откуда взявшиеся…».

«Мать двоих детей не может быть замешана в деле с запрещенными препаратами»

А раньше Бочкарева не была замечена в употреблении запрещенных препаратов? – спросили мы у Андрея. — Вы ведь давно ее знаете, общаетесь…

«Да я вас умоляю! – воскликнул Ковалев. — Об этом и речи быть не может. Мать двоих детей, которая занимается детской школой… И вдруг – такое. Вокруг таких людей всегда какие-то компании возникают… У нее нет никакой компании! Не называть же компанией Андрея Ковалева – человека с безупречной репутацией».

«Лицо наполовину парализовано»

Вокруг Натальи сейчас началась настоящая травля в СМИ. Мы спросили Андрея – он как-то готов помогать Наталье, что-то может ей посоветовать, оказать поддержку? Ее на ТВ приглашали, в программу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, а она не пришла…

«У нее сейчас температура 40 градусов, лицо наполовину парализовано, — ответил Андрей. — Парез лицевого нерва. Это все – на нервной почве. Куда она пойдет? Человек попал вообще в непонятную для нее ситуацию. Никто не может понять, откуда это все родилось».

«Надо дождаться результатов анализов»

Мы поинтересовались – какими, с точки зрения Андрея, должны быть сейчас действия актрисы?

«Действия самые простые. Надо дождаться… Там нарушены были все процессуальные нормы, это понятно. Должны быть отпечатки пальцев, смывы, анализы и так далее, для того, чтобы была какая-то доказательная база. Это уголовная статья – пусть до 3 лет условно, но тем не менее. В суде все развалится в три секунды, потому что нарушено все, что может быть нарушено. Так что надо дождаться результатов анализов. Тогда уже можно о чем-то говорить».

«Кто заказчик?»

По убеждению Ковалева, Наталью втянули в это все не просто так:

«Главное – никто не может понять: кто заказчик? Должен быть заказчик! Должно быть какое-то событие. Условно говоря – она собирается выйти замуж за шейха…».

Ну, может быть, это как-то связано с ее бизнесом, с актерской школой? – предположила наш корреспондент.

«Да какой там бизнес! Я вот сейчас эту школу к себе заселяю, потому что ее выселяют…»

А вообще люди к ней идут, в детскую школу? — спросили мы.

«Ну людей же не обманешь, — ответил Андрей. — Люди понимают, что она честный, талантливый человек и никоим образом не связана с этой гадостью. Вот представьте себе ситуацию: вы едете за рулем. Вас остановили, попросили документы, открыли зачем-то багажник, надели на вас наручники… Одна секунда – и вы в наручниках! Вам говорят: у вас наркотики. Вся ваша машина набита наркотиками. А видео никакого нет, доказательств нет! У каждого гаишника есть оперативная съемка, на каждом сотруднике висит видеокамера. А здесь – какое-то непонятное видео, какие-то блогеры снимают, какие-то люди… Все настолько непонятно и запутанно…».

Вирусная реклама?

Не секрет, что в качестве вирусной рекламы, перед запуском какого-нибудь масштабного проекта, сегодня могут предпринимать любые действия, странные на первый взгляд, шокирующие, зато привлекающие внимание к той или иной теме. Об этом говорил и Андрей Ковалев:

«Я уже говорил – может, начали снимать сериал про наркополицейских? Вот был бы я режиссером или продюсером, честно говоря, взял бы и раскрутил бы точно так же, а потом мило улыбнулся и сказал бы: да, ребята, мы снимаем сериал, вот про это, что каждого из вас могут вот так, даже известного человека могут обвинить. Ну и еще что-нибудь придумал бы. Если начну сериал снимать – так и сделаю раскрутку, за три копейки, бесплатно. Многие продюсеры и режиссеры сейчас взяли себе на заметку: вот как надо! В следующий раз так и раскрутим!».

Мы желаем Наталье Бочкаревой скорейшего выздоровления и, главное, — скорейшего выяснения всех обстоятельств, связанных с этим делом.