Как блогеры-миллионники зарабатывают популярность в Instagram

6 октября - день рождения Instagram. За 9 лет существования соцсети на ее просторах зажглось немало звезд из тех, что не показывают на новогодних огоньках. Портал Teleprogramma.pro познакомит вас с некоторыми из них.

Соцсети уже давно перестали быть просто местом, где розовощекие хозяюшки делятся рецептами и шлют друг другу мерцающие гифки. Теперь это и место заработка, и отдохновенный альков, и площадка для самовыражения.

Там, где звезды эстрады собирают тысячные аудитории, звезды Instagram собирают миллионы. И пусть интернет считается не совсем живым общением, но и его порой достаточно для того, чтобы качественно и на позитиве начать и закончить свой суматошный день.

Мы нашли несколько блогеров, в компании которых легко и приятно, и спросили, что значит для них Instagram.

Kara Kross (@karinakross) – 5 млн подписчиков

-Как случилось ваше знакомство с Instagram?

— Я пошла работать на радио love radio ведущей утреннего шоу «Утро на лавке» и мне на работе сказали завести Instagram. Сначала я публиковала туда просто фото, потом появились короткие видео. Мы с моим соведущим стали снимать короткие смешные истории, но сначала это было не серьезно.

Потом я стала посещать разные кастинги в кино и сериалы, снималась в ролях второго плана, а мне так хотелось играть главные роли! Самое главное: я знала что я этого достойна и смогу это делать очень круто.

Но как-то всё равно не складывалось с главными ролями. Я подумала: а почему мне не снимать свои маленькие фильмы в Instagram? Там то главная роль мне точно обеспечена, но самое главное я сама смогу создавать и режиссировать истории. Так и началась моя карьера блогера. Я стала снимать чаще, потому что аудитория становилась всё больше. Людям нравилось то, что я делаю, а это очень сильно меня мотивировало.

-В какой момент времяпрепровождение в соцсети стало работой?

-Я очень долгое время снимала просто ради своего удовольствия, но потом, когда уровень контента повышался, мне необходимо было выделять бюджет для продакшена. Тогда я и попробовала делать рекламу. Теперь это мой основной доход, но раньше я и подумать не могла, что это будет моей работой.

-Чем Instagram стал для вас в последнее время?

— Это моё творчество, в первую очередь, а потом уже работа, но я очень серьезно отношусь к этому. Это то занятие, которое мне по душе.

-Не перерос ли Instagram в зависимость?

-Да, я завишу от Instagram в каком-то смысле. Ведь вся моя аудитория — это мои друзья, и связь с ними осуществляет именно Instagram. И своё творчество я транслирую именно через него.

Subo (@subo_m) – 3,2 млн подписчиков

-Как пришла мысль начать делать то, что вы сейчас делаете?

-Начал с того, что просто, без камеры, делал всякие приколюхи — разыгрывал людей. Потом с другом Мишей Литвиным решили снимать это на камеру. Почему бы нет? Начали снимать, потом само пошло, людям зашло, появились подписчики.

-Планировали сделать Instagram основным местом работы?

-То, что это будет моим основным доходом не знал, да и цели не было. Вообще не планировал быть популярным человеком. Просто снимал, делал все, что мне нравится — само собой в совокупности все получилось. Сейчас это мое любимое дело, и с другой стороны зарабатываю на этом деньги.

-Соцсети отбирают все время? Зависимость появилась?

-Да, зависим от соцсетей, начиная с Instagram, заканчивая ВКонтакте и YouTube, так как теперь это уже работа: приходится сидеть, смотреть других блоггеров.

Алина Ботановна (@botanovna_) – 2,8 млн подписчиков

-Что было вначале?

-Я начала вести блог в 2014 году и тогда еще совершенно не думала, что можно на этом зарабатывать, не понимала, как это все происходит. М не просто нравилось делиться своей информацией, своими рецептами. Осознание пришло намного позже.

Это сейчас блогерами становятся потому что много платят и можно много заработать, если себя развивать. А раньше об этом никто не думал, это была свежая, новая программа. Это сейчас у блогеров монетки в глазах да и блоггерами пытаются стать, чтобы не работать и зарабатывать деньги.

Я на тот момент ни о чем таком не думала. Все было по наитию и шло как шло: веревочка за веревочку завязывалась.

-Что для вас Instagram сейчас?

-На сегодняшний день это, однозначно, огромная работа, которая завязана на огромном количестве интернет-проектов, онлайн-проектов и так далее. Я стала сейчас достаточно публичной и узнаваемой личностью, так что огромное количество брендов готовы со мной сотрудничать.

Огромное количество людей за мной идут, я считаюсь лидером мнений. Так что теперь это уже огромная ежедневная работа. Уже нельзя просто так взять, кинуть в тумбочку телефон и несколько дней не выходить в сеть.

Нет, можно, конечно, но режутся охваты. Людям нужен ежедневный сериал, за которым они наблюдают. Тем более, у меня не узкоспециализированный профиль, а лайфстайл: люди со мной проживают весь день, живут со мной в сторисах, читают мои посты, смотрят за моим развитием.

-Насколько вас поглотил Instagram?

-Если смотреть по статистике, то в Instagram я провожу 2-2,5 часа в день. И мне кажется, это намного меньше, чем у людей, у которых нет больших социальных сетей и они не блоггеры.

На самом деле огромное количество работы ведется за рамками Instagram. Те же фотосессии, коллаборации, выезды, поездки и все остальное. А Instagram – это уже отображение, отзеркаливание того, что происходило со мной в жизни.

Поэтому записать сторис – это 15-30 секунд. А вот все, что происходит за рамками – это огромное количество работы.

Ну, что же: если хочешь заработать – всегда найдешь возможности для заработка. А если есть такая удобная платформа как Instagram, то и заработок превращается в замечательное времяпрепровождение. Так что с днем рождения, Instagramчик, ты и полезен, и приятен.

А вы смогли бы зарабатывать в соцсетях?