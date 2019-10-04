Экс-участница «Тату» Лена Катина: «Ложусь спать с ребенком в 9 вечера» 

Она прославилась еще в 90-х, когда выступала в составе группы t.A.T.u (Лена писала песни и пела вместе с Юлей Волковой). А с 2009 года девушка участвует в международном сольном проекте под названием Lena Katina.

«Вкусно поесть очень люблю!»

Мы спросили Лену – как ей удается всегда выглядеть на «отлично»? Может быть, она знает какие-то секреты?

«Нужно просто следить за собой, — ответила певица. – Я стараюсь регулярно заниматься спортом. Это, в основном, йога, растяжка, стрейчинг. Конечно, слежу за питанием. В принципе, позволяю себе все, потому что покушать вкусно очень люблю! Но – до шести вечера. А после шести вечера пью только кефир. Что еще? Регулярно посещаю косметолога, очень люблю ухаживающие средства для кожи лица, массажи… Вот, собственно, и все, — просто стараюсь за собой следить, не переедать и ухаживать за собой. И сон, конечно, самое главное – это высыпаться. Я ложусь спать с ребенком буквально в 9 вечера, и встаю, соответственно, рано, в 7 часов утра, такой у меня режим. Ну, когда нет гастролей, конечно».

«Планируются гастроли в Южную Америку»

Конечно, мы не могли не спросить Лену о ее ближайших творческих планах.

«Сейчас мы продолжаем записывать и русские материалы, и работаем над английским альбомом, — рассказала артистка. — Планируются гастроли в Южную Америку, которых я очень жду, и в Европу – Норвегию, Швецию, Испанию. Поездки по России продолжаются. В общем, работы достаточно много, что очень радует – я очень люблю выступать!».

«На испанском языке было очень сложно петь»

Известно, что Лена записывала альбомы не только на русском, но и на английском и испанском языках. Трудно ли это было – петь на чужом языке?

«Что касается языков – на испанском языке мне было очень сложно петь, — призналась Лена. — Со мной в студии работала девушка – носитель языка, она нам помогала с текстами испанскими. Мне было очень сложно. Несколько раз я хлопала дверью, выходила из студии и говорила – я это никогда не произнесу так, как нужно! Но, тем не менее, результатом я очень довольна. А повторить могу только две песни на испанском. Проще всего мне петь на английском. Какой-то очень певучий язык. Ну русский – родной для меня язык, просто бывают такие заковыристые слова… Наверное, больше чувств возникает, когда поешь на родном языке. Тем более – он безумно богат словооборотами, синонимами…».

Кстати

В свое время о дуэте t.A.T.u очень тепло отзывалась сама Мадонна. А после того как Лена Катина записала сольный альбом на английском, американская поп-звезда назвала девушку первой певицей из Восточной Европы, способной петь по-английски настолько хорошо, что может конкурировать с американскими исполнителями.

«Сын у меня залюбленный, зацелованный…»

Летом 2013 года Лена вышла замуж за Сашо Кузмановича – словенского музыканта. Через 2 года в семье родился сын Саша. Мы спросили – хватает ли у певицы времени на сына, часто ли она с ним играет?

«99% свободного времени я, конечно, посвящаю своему сыночку, а как иначе, — ответила Лена. — Я его очень люблю! Он у меня залюбленный, зацелованный… Стараюсь делать так, чтобы времени хватало на все».

По некоторым данным, совсем недавно Лена Катина и Сашо Кузманович развелись. Впрочем, сама певица не спешит делать громких заявлений на этот счет, предпочитая никак не комментировать слухи о разводе.

Мы поздравляем Лену Катину с днем рождения и желаем успешного осуществления всех ее творческих планов!