Звездные истории

Инна Чурикова: «У меня сейчас очень напряженное и тяжелое время»

5 октября свой день рождения отмечает поистине народная артистка – неподражаемая Инна Чурикова.

Инна Чурикова: «У меня сейчас очень напряженное и тяжелое время»
Актриса Инна Чурикова. Фото: ЭГ/Мелихов Анатолий

Мы позвонили имениннице и спросили – как она собирается отмечать свой день рождения?

«Вы знаете, у меня такое напряженное и тяжелое время… Так что я сейчас о своем дне рождения не думаю. Соберу друзей, соберу близких. Наверное».

«Это очень тяжелое время»

Актриса Инна Чурикова. Фото
Актриса Инна Чурикова. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Мы не могли не поинтересоваться самочувствием Инны Михайловны – известно, что летом актриса неудачно упала на сцене московского театра «Русская песня». Инцидент произошел, когда освещающие сцену софиты резко погасли, — Инна Чурикова, к счастью, отделалась ушибами, которые лечила в НИИ имени Склифосовского.

«Самочувствие отличное. В плане физическом – хорошее. А в плане потери Марка Анатольевича (Захарова — Прим. ред.)… Это очень тяжелое время. Я очень тяжело это переживаю. Люди уходят высокой породы. А наш Марк Анатольевич… Без него как-то, ну не знаю… Жизнь стала неприютной».

Инна Михайловна поблагодарила нашего корреспондента за поздравления и пожелания здоровья: «Спасибо вам за добрые слова!»

Одной из первых ролей Чуриковой стала работа в фильме-сказке Александра Роу «Морозко». Помните Марфушеньку-душеньку, разгрызающую орехи?

Этому фильму гениального режиссера-сказочника – уже больше 50 лет, а мы не устаем восхищаться тем, как мастерски перенес Роу на экран русский народный фольклор, и как всем артистам удалось «попасть в точку» созданными образами.

Инна Чурикова – Марфушенька-душенька – около 80 ролей в кино 

Актриса Инна Чурикова. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Актриса Инна Чурикова. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Поначалу на роль ленивой и избалованной дочери старухи планировалось взять студентку Шепкинского театрального училища Тамару Носову. Но Роу заметил молодую Инну Чурикову в московском ТЮЗе, где ей доставались роли забавных зверушек и Бабы-Яги. И пригласил ее в свою сказку.

Актриса Инна Чурикова. Фото
Актриса Инна Чурикова. Фото: КП/Михаил Фролов

На пробах Инна, не щадя собственных зубов, отважно разгрызала орехи. А во время съемок, проводившихся на Кольском полуострове, по-настоящему замерзала, сидя под елкой в зимнем лесу. Да еще вместо яблок в корзине оказались луковицы, и актрисе пришлось их грызть перед камерой…

Актриса Инна Чурикова с режиссером Глебом Панфиловым и с сыном Иваном Панфиловым. Фото
Актриса Инна Чурикова с режиссером Глебом Панфиловым и с сыном Иваном Панфиловым. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Но все жертвы оправдались – после выхода «Морозко» на экраны Чурикова проснулась знаменитой, как и остальные актеры фильма. С тех пор прошло много лет, Инна Чурикова сыграла множество острохарактерных ролей в театре и кино и продолжает радовать нас новыми работами, каждый раз поражая и восхищая своим талантом. По-настоящему талант Инны Михайловны раскрыл режиссер Глеб Панфилов («В огне брода нет», «Начало», «Васса Железнова»). Творческий союз режиссера и актрисы перерос в союз семейный. Их сыну Ивану уже 40 лет.

Наталья Седых – Настенька – балерина и фигуристка 

Актриса Наталья Седых. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Актриса Наталья Седых. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Милая кроткая Настенька в исполнении Натальи Седых покорила не только наших зрителей, но и зарубежных, — именно «Морозко» до сих пор показывают в Чехии перед каждым Новым годом, как у нас – «Иронию судьбы». Казалось, перед молодой актрисой – широкая дорога в кино. Но после «Морозко» она появилась еще буквально в паре фильмов, а потом надолго исчезла с экранов.

Актриса Наталья Седых. Фото
Актриса Наталья Седых. Фото: Wikipedia

Дело в том, что Наталья профессионально занималась балетом и фигурным катанием, и в этой сфере у нее дела шли хорошо, она танцевала в Большом театре. А вот мужа себе Наталья нашла в Ленинграде. Им пришлось жить в разных городах. И, несмотря на то, что у них родился сын, через какое-то время пара рассталась.

Александр Хвыля – Морозко – главный советский Дед Мороз

Актер Александр Хвыля. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Актер Александр Хвыля. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Александр Хвыля после выхода «Морозко» стал не только востребованным киноактером (он исполнял роли в таких сказках, как «Марья-искусница», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога»), но и главным дедом Морозом Советского Союза: без него не обходилась ни одна кремлевская елка.

Актер Александр Хвыля. Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Актер Александр Хвыля. Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Народный артист РСФСР умер в 1976 году, ему был 71 год. Для зрителей он так и остался Дедом Морозом, мудрым и справедливым Морозко из любимой сказки.

Эдуард Изотов – Иванушка – тюрьма за обмен долларов на рубли 

Актер Эдуард Изотов. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Актер Эдуард Изотов. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Высокий, красивый белокурый юноша после роли Иванушки в «Морозко» мог рассчитывать на самые лестные предложения от режиссеров. И он действительно много снимался – около 20 лет. А потом произошло то, чего никто не мог предполагать: в 1983 году Эдуард Изотов был арестован.

Его преступление заключалось в том, что артист пытался обменять доллары на рубли. В то время это называлось «валютной махинацией» и каралось довольно строго, так что артист на 3 года оказался в тюрьме. Оттуда он вышел другим человеком – со сломленной психикой и загубленным здоровьем. В 1988-м случился первый инсульт, затем были и другие, — всего артист пережил 5 инсультов.

Актер Эдуард Изотов. Кадр из фильма «Мимино», 1977 г.
Актер Эдуард Изотов. Кадр из фильма «Мимино», 1977 г.

Ему сделали несколько операций, но заметных улучшений они не принесли. Ему помогали друзья – Александр Абдулов, Александр Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий, Сергей Никоненко… Но здоровью Эдуарда Изотова был нанесен непоправимый вред. В 2003 году бывший златокудрый красавец «Иванушка» скончался.

Георгий Милляр – Баба-Яга – не женился до 65 лет

Актер Георгий Милляр. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Актер Георгий Милляр. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Каких только персонажей не сыграл за свою долгую жизнь известный актер Георгий Милляр! В его послужном списке – и Баба-Яга, и Леший, и Кащей Бессмертный, и множество других смешных и трогательных злодеев. А в некоторых сказках он исполнял сразу несколько ролей. Кстати, в «Морозко» он сыграл уже восьмую свою Бабу-Ягу.

Актер Георгий Милляр. Кадр из фильма «Пять похищенных монахов», 1991 г.
Актер Георгий Милляр. Кадр из фильма «Пять похищенных монахов», 1991 г.

Сам актер называл себя «Вся нечистая сила нашего синематографа». Долгое время Милляр жил вдвоем с матерью в скромной комнате в коммуналке. Поскольку он не заводил семью, и никто ничего не знал о его романах, ему приписывали нетрадиционную ориентацию. Только в 65 лет актер женился – на своей соседке по коммуналке. Между ними, как рассказывали знакомые, были очень теплые и нежные отношения.

Милляр умер в почтенном возрасте, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.

Павел Павленко – старик – «Молчу, молчу…»

Павел Павленко. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.
Павел Павленко. Кадр из фильма «Морозко», 1964 г.

Невероятно талантливый актер Павел Павленко известен не только ролью покорного старика, забитого и боязливого отца Настеньки, но и работами в других старых добрых сказках – «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы». Всего же Павленко снялся в трех десятках фильмов, много играл в театре, но специалисты утверждают, что его талант так до конца и не был раскрыт.

Его последней работой в кино стала роль старичка-сторожа в клубе в фильме «12 стульев» в 1976 году.

Павел Павленко. Кадр из фильма «12 стульев», 1976 г.
Павел Павленко. Кадр из фильма «12 стульев», 1976 г.

Самые запомнившиеся его слова в «Морозко» — «Молчу, молчу…». Вот так он Павел Павлович и прожил свою жизнь — тихо, скромно, в плохонькой коммуналке, на нищенскую пенсию он существовал вдвоем с женой (детей у них не было), пока ему не исполнилось 90 лет. Все забыли об артисте, и умер он так же тихо, как и жил.

А мы до сих пор продолжаем пересматривать любимую сказку детства – «Морозко», и, конечно же, поздравляем Инну Чурикову с днем рождения и желаем актрисе здоровья и еще много интересных ролей – нам на радость.

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Тэги:

Александр ХвыляГеоргий МиллярИнна ЧуриковаНаталья СедыхПавел ПавленкоЭдуард Изотов
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Инна Чурикова: «У меня сейчас очень напряженное и тяжелое время»
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