Инна Чурикова: «У меня сейчас очень напряженное и тяжелое время»

Мы позвонили имениннице и спросили – как она собирается отмечать свой день рождения?

«Вы знаете, у меня такое напряженное и тяжелое время… Так что я сейчас о своем дне рождения не думаю. Соберу друзей, соберу близких. Наверное».

«Это очень тяжелое время»

Мы не могли не поинтересоваться самочувствием Инны Михайловны – известно, что летом актриса неудачно упала на сцене московского театра «Русская песня». Инцидент произошел, когда освещающие сцену софиты резко погасли, — Инна Чурикова, к счастью, отделалась ушибами, которые лечила в НИИ имени Склифосовского.

«Самочувствие отличное. В плане физическом – хорошее. А в плане потери Марка Анатольевича (Захарова — Прим. ред.)… Это очень тяжелое время. Я очень тяжело это переживаю. Люди уходят высокой породы. А наш Марк Анатольевич… Без него как-то, ну не знаю… Жизнь стала неприютной».

Инна Михайловна поблагодарила нашего корреспондента за поздравления и пожелания здоровья: «Спасибо вам за добрые слова!»

Одной из первых ролей Чуриковой стала работа в фильме-сказке Александра Роу «Морозко». Помните Марфушеньку-душеньку, разгрызающую орехи?

Этому фильму гениального режиссера-сказочника – уже больше 50 лет, а мы не устаем восхищаться тем, как мастерски перенес Роу на экран русский народный фольклор, и как всем артистам удалось «попасть в точку» созданными образами.

Инна Чурикова – Марфушенька-душенька – около 80 ролей в кино

Поначалу на роль ленивой и избалованной дочери старухи планировалось взять студентку Шепкинского театрального училища Тамару Носову. Но Роу заметил молодую Инну Чурикову в московском ТЮЗе, где ей доставались роли забавных зверушек и Бабы-Яги. И пригласил ее в свою сказку.

На пробах Инна, не щадя собственных зубов, отважно разгрызала орехи. А во время съемок, проводившихся на Кольском полуострове, по-настоящему замерзала, сидя под елкой в зимнем лесу. Да еще вместо яблок в корзине оказались луковицы, и актрисе пришлось их грызть перед камерой…

Но все жертвы оправдались – после выхода «Морозко» на экраны Чурикова проснулась знаменитой, как и остальные актеры фильма. С тех пор прошло много лет, Инна Чурикова сыграла множество острохарактерных ролей в театре и кино и продолжает радовать нас новыми работами, каждый раз поражая и восхищая своим талантом. По-настоящему талант Инны Михайловны раскрыл режиссер Глеб Панфилов («В огне брода нет», «Начало», «Васса Железнова»). Творческий союз режиссера и актрисы перерос в союз семейный. Их сыну Ивану уже 40 лет.

Наталья Седых – Настенька – балерина и фигуристка

Милая кроткая Настенька в исполнении Натальи Седых покорила не только наших зрителей, но и зарубежных, — именно «Морозко» до сих пор показывают в Чехии перед каждым Новым годом, как у нас – «Иронию судьбы». Казалось, перед молодой актрисой – широкая дорога в кино. Но после «Морозко» она появилась еще буквально в паре фильмов, а потом надолго исчезла с экранов.

Дело в том, что Наталья профессионально занималась балетом и фигурным катанием, и в этой сфере у нее дела шли хорошо, она танцевала в Большом театре. А вот мужа себе Наталья нашла в Ленинграде. Им пришлось жить в разных городах. И, несмотря на то, что у них родился сын, через какое-то время пара рассталась.

Александр Хвыля – Морозко – главный советский Дед Мороз

Александр Хвыля после выхода «Морозко» стал не только востребованным киноактером (он исполнял роли в таких сказках, как «Марья-искусница», «Огонь, вода и… медные трубы», «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога»), но и главным дедом Морозом Советского Союза: без него не обходилась ни одна кремлевская елка.

Народный артист РСФСР умер в 1976 году, ему был 71 год. Для зрителей он так и остался Дедом Морозом, мудрым и справедливым Морозко из любимой сказки.

Эдуард Изотов – Иванушка – тюрьма за обмен долларов на рубли

Высокий, красивый белокурый юноша после роли Иванушки в «Морозко» мог рассчитывать на самые лестные предложения от режиссеров. И он действительно много снимался – около 20 лет. А потом произошло то, чего никто не мог предполагать: в 1983 году Эдуард Изотов был арестован.

Его преступление заключалось в том, что артист пытался обменять доллары на рубли. В то время это называлось «валютной махинацией» и каралось довольно строго, так что артист на 3 года оказался в тюрьме. Оттуда он вышел другим человеком – со сломленной психикой и загубленным здоровьем. В 1988-м случился первый инсульт, затем были и другие, — всего артист пережил 5 инсультов.

Ему сделали несколько операций, но заметных улучшений они не принесли. Ему помогали друзья – Александр Абдулов, Александр Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий, Сергей Никоненко… Но здоровью Эдуарда Изотова был нанесен непоправимый вред. В 2003 году бывший златокудрый красавец «Иванушка» скончался.

Георгий Милляр – Баба-Яга – не женился до 65 лет

Каких только персонажей не сыграл за свою долгую жизнь известный актер Георгий Милляр! В его послужном списке – и Баба-Яга, и Леший, и Кащей Бессмертный, и множество других смешных и трогательных злодеев. А в некоторых сказках он исполнял сразу несколько ролей. Кстати, в «Морозко» он сыграл уже восьмую свою Бабу-Ягу.

Сам актер называл себя «Вся нечистая сила нашего синематографа». Долгое время Милляр жил вдвоем с матерью в скромной комнате в коммуналке. Поскольку он не заводил семью, и никто ничего не знал о его романах, ему приписывали нетрадиционную ориентацию. Только в 65 лет актер женился – на своей соседке по коммуналке. Между ними, как рассказывали знакомые, были очень теплые и нежные отношения.

Милляр умер в почтенном возрасте, не дожив нескольких месяцев до своего 90-летия.

Павел Павленко – старик – «Молчу, молчу…»

Невероятно талантливый актер Павел Павленко известен не только ролью покорного старика, забитого и боязливого отца Настеньки, но и работами в других старых добрых сказках – «Королевство кривых зеркал», «Огонь, вода и… медные трубы». Всего же Павленко снялся в трех десятках фильмов, много играл в театре, но специалисты утверждают, что его талант так до конца и не был раскрыт.

Его последней работой в кино стала роль старичка-сторожа в клубе в фильме «12 стульев» в 1976 году.

Самые запомнившиеся его слова в «Морозко» — «Молчу, молчу…». Вот так он Павел Павлович и прожил свою жизнь — тихо, скромно, в плохонькой коммуналке, на нищенскую пенсию он существовал вдвоем с женой (детей у них не было), пока ему не исполнилось 90 лет. Все забыли об артисте, и умер он так же тихо, как и жил.

А мы до сих пор продолжаем пересматривать любимую сказку детства – «Морозко», и, конечно же, поздравляем Инну Чурикову с днем рождения и желаем актрисе здоровья и еще много интересных ролей – нам на радость.