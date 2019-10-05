Звезды, сыгравшие учителей, рассказали о своих школьных преподавателях

В День учителя портала Teleprogramma.pro побеседовал с артистами, чтобы выяснить, какие воспоминания остались у них об их преподавателях.

Как оказалось, звезды кино – тоже люди, и, как и все, учились в школах. Помнят ли они кого-то из своих учителей? Мы нашли тех, кто так или иначе был причастен к учительской стезе.

Карина Мишулина – исполнительница роли учительницы Светланы Петровны Ермаковой в сериале «Физрук»

— В школе у меня было два любимых учителя: Марк Мироныч – он у нас вел историю. Он был такой настоящий московский интеллигент. А рассказывал так интересно, что даже не хотелось, чтобы звонил звонок на перемену. Благодаря ему я и полюбила этот предмет.

И наша классная руководитель Наталья Борисовна Ключевская – учитель литературы. Тоже была прекраснейший педагог, замечательный человек, которая любила и уважала детей, никогда на нас не повышала голоса. Тоже осталась у меня в памяти как очень добрый учитель.

— Давайте поговорим о вашем опыте «работы учителем». В «Физруке» ваша героиня взбалмошна, легкомысленна. Насколько она вам близка?

-Когда я узнавала характер моего персонажа, мне показалось достаточно странным, что она – учитель биологии. У меня такие личности почему-то всегда ассоциировались с учительницами по английскому языку.

Наверное, потому, что у меня в школе была такая учительница английского: вся экстравагантная, яркая, молодая. А учителя биологии у меня всегда ассоциировались с такими тетечками сердитыми.

Тем не менее, я все равно полюбила свою героиню, хоть со мной лично она вообще ничего общего не имеет. И мне очень приятно, когда люди, узнавая меня в жизни, говорят, что я совсем другая.

-Тяжело играть персонажа противоположного характера?

-Это как раз и есть актерское счастье: сыграть не самого себя. В любом случае, в процессе работы она стала мне близка. И, как мне говорили некоторые мои поклонники, они знали бы биологию на «отлично», если бы у них была такая учительница.

Мне кажется, учитель дает стимул к учебе. И если это какая-то яркая, интересная личность, которая еще и интересно преподает свой предмет, то дети будут просто бежать на ее уроки и мечтать, чтобы таких предметов было больше.

Мне кажется, учитель – сродни артисту. Только артист работает на тысячный зал, а учитель – на 25 человек. По идее, учитель тоже должен «взять внимание» детей, вызвать интерес к предмету. И сделать так, чтобы ребенок не из-под палки ходил в школу, а хотел ходить.

Так что моя Светлана Петровна – из той категории учителей.

-Светлана Петровна в конце сериала выходит замуж за Льва Романовича. Возможно ли такое в современной школе вообще?

-Я считаю, что все мы люди, все мы – живые. И говорить, может ли такое быть или не может – наверное, нельзя. Как показывает практика, истории из жизни бывают иногда такими, что смотришь и думаешь: «Ну, нет, такое может быть только в кино!»

Поэтому мне кажется, что все зависит от людей, от конкретного коллектива. Да и почему нет? Мне кажется, что за яркой маской Светланы Петровны все равно скрывалась женщина, ищущая любви, сильного плеча.

И, несмотря на то, что Лев — не олигарх, а обычный учитель, он как раз и способен ей это сильное плечо предложить. Он не станет ее ломать, а будет терпеть ее яркий характер. Для любой женщины это клад: найти мужчину, который будет ее уважать, принимая такой, какая она есть, да еще и любить.

Ну, я прямо про мужа своего рассказала – он точно такой же, как Лев, но только не учитель. Это счастье. И дай бог каждой женщине найти такого любящего, заботливого, поддерживающего во всем и при этом не ломающего ее женскую сущность.

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-Какие отношения у вас были с учителями?

-Я начал учебу в 1952 году, было еще послевоенное время. Не хватало всего: в одном помещении сидели по два класса на одного педагога. В нашей классной комнате, например, учился первый класс и четвертый.

Так я заканчивал сельскую семилетку. Потом была городская школа. Там уже появились любимые и нелюбимые предметы. Любил историю, литературу и геометрию. Алгебру тоже любил, а вот тригонометрию ненавидел.

И это совершенно не зависело от учителя. Геометрию надо было разгадывать как головоломку, и это было интересно. А вот в тригонометрии надо было запоминать формулы. Физику вот любил… Но учился не очень хорошо – просто лодыря гонял. Зато отлично сдал экзамены, чем здорово удивил педагога.

-А вы были любимчиком или наоборот?

-Учителя меня любили, потому что я участвовал в художественной самодеятельности. Но и злились на меня, потому что я был лодырь. У меня всегда была хорошая память. Учителя думали, что я учил, а я просто перед уроком прочитывал учебник.

В школе я перебивался с тройки на четверку, а когда поступил в театральное, у меня не было ни одной четверки! Ни по одному предмету. Вышел с красным дипломом, а пока учился, получал повышенную стипендию – по-настоящему занимался этим делом.

-Как вы считаете: какими самыми важными качествами должен обладать учитель?

-Самым важным, я думаю, должно считаться умение учителя учиться у своих учеников. Если ученики это почувствуют, они и сами будут учиться лучше. Ион Друцэ в своей пьесе «Птицы нашей молодости» вывел замечательную формулу. Когда молодая беременная женщина спрашивает старуху, как ей вырастить ребенка хорошим человеком, старуха ей отвечает: «Научи его вовремя смеяться и вовремя плакать, остальное он поймет сам». И это как раз дело учителя.

Я считаю, что врачи и педагоги – самые главные профессии в мире. Одни врачуют тело, другие – души. И ошибки могут отразиться на целых поколениях. Уверен: профессия учителя должна пользоваться непререкаемым авторитетом, как это было раньше. Она должна высоко оплачиваться и в нее должны идти только лучшие люди. И я считаю, что сейчас главная задача – сделать профессию учителя престижной.

В этот праздник мы желаем всем учителям терпения, любви к своему делу, достойного вознаграждения труда и, конечно же, ученического уважения и благодарности. А кого из учителей особенно помните вы?