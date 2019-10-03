Звездные истории

Что известно про Эрику Герцег из «ВИА Гры», которой приписывают роман с Меладзе

Спойлер: прежде, чем прийти в шоу-бизнес, певица похудела на 30 килограммов!

Что известно про Эрику Герцег из «ВИА Гры», которой приписывают роман с Меладзе
Эрика Герцег. Фото: Инстаграм

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег стала одной из самых обсуждаемых персон на этой неделе после слухов о ее романе с продюсером Константином Меладзе. Девушка не дает комментариев, ее пиарщики опровергают информацию, супруга Меладзе, певица Вера Брежнева, смеется над сенсационными новостями, а сам Константин молчит…

Портал Teleprogramma.pro решил узнать, что известно об умопомрачительной блондинке Эрике Герцег.

Эрика Герцег. Фото
Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Венгерка, которая родилась на Украине

Эрика родилась 5 июля 1988 года в украинском селе Малая Добронь в Закарпатской области. Сейчас красавице 31 год. Ее отец венгр, мать — наполовину венгерка, поэтому дочери они хотели дать венгерское образование.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Начальную школу Эрика окончила в городе Захонь (Венгрия. — Прим. ред.), но потом девочку пришлось перевести в общеобразовательную украинскую школу: изменились правила пересечения границы и ездить в соседнее государство на уроки стало проблематично.

Эрика Герцег. Фото
Девушка родилась и выросла в маленьком селе на Украине. Фото: @erikaherceg.

В старших классах Герцег стала петь в церковном хоре при реформатском лицее. Юная красавица с сильным голосом уже тогда обратила на себя внимание, выиграв несколько областных музыкальных конкурсов.

Эрика Герцег. Фото
Девушка получила высшее экономическое образование. Фото: @erikaherceg.

Но тогда Эрика и не думала связывать свою жизнь с эстрадой. После школы она подала документы в Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II и поступила на факультет экономики и менеджмента.

Эрика Герцег. Фото
Эрика была полнее на 30 кг в 17 лет. Фото: @erikaherceg.

Похудела на 30 килограммов за 8 месяцев

Возможно, Эрика не думала об эстраде из-за своей внешности… В это трудно поверить, но в 17 лет девушка была не такой привлекательной, как сейчас. Она весила на 30 килограммов больше. В 2007 году Герцег взялась за себя и за 8 месяцев сбросила лишний вес. Следующим этапом совершенствования своего тела стала пластическая операция. По слухам, Эрика увеличила грудь.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Это помогло девушке стать самым настоящим эталоном: при росте 175 сантиметров она весила 48 килограммов, а параметры фигуры составляли 87-60-90. С такими данными Эрика решила ворваться в мир красоты и гламура.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Несмотря на хорошее музыкальное образование и потрясающий голос, Герцег не сразу решилась стать певицей. Она начала с карьеры модели. Эффектная блондинка с соблазнительными формами быстро добилась первых результатов: в 2011 году она уже переехала в Киев, а спустя год заключила крупный контракт с французским производителем нижнего белья.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Новая солистка группы «ВИА Гра»

В 2013 году Эрика прошла кастинг в проект «Хочу V ВИА Гру». Она попала в руки к опытной наставнице, бывшей солистке популярного трио Надежде Мейхер (больше известна как Надежда Грановская. — Прим. ред.). С первых эфиров стало понятно, что эта девушка имеет все шансы на успех, поэтому к окончанию шоу у Эрики было уже около 500 тысяч подписчиков в Instagram.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

После завершения шоу Герцег попала в состав новой «ВИА Гры» вместе с Анастасией Кожевниковой и Мишей Романовой. С тех пор девушка гастролирует и успешно выступает.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Новая «ВИА Гра» исполняет как песни «золотого состава» — Stop! Stop! Stop!, «Биология», «Бриллианты», «Обмани, но останься», так и хиты, которые специально для них написал продюсер группы Константин Меладзе — «Кислород», « У меня появился другой», «Я полюбила монстра» и другие.

Эрика Герцег. Фото
Певица Эрика Герцег. Фото: @erikaherceg.

Вам нравится Эрика? Как думаете, она может составить конкуренцию Вере Брежневой? 

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Тэги:

Вера БрежневаВИАГРАгруппа "ВиаГра"Константин МеладзеЭрика Герцег
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Что известно про Эрику Герцег из «ВИА Гры», которой приписывают роман с Меладзе
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