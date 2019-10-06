Звездные истории

Швабра вместо волос и колбаса в виде шляпки: как блогер Юрий Истерика пародирует звезд

Собеседник портала Teleprogramma.pro рассказал, как решил делать косплеи на Валерию, Лободу и других звезд шоу-бизнеса и кого ему еще не удалось скопировать.

Швабра вместо волос и колбаса в виде шляпки: как блогер Юрий Истерика пародирует звезд
Марина Кравченко и Юрий Истерика. Фото: @mataharik.

Блогер Юрий Истерика — это человек, который дарит людям радость. Если смех и правда продлевает жизнь, то аккаунт Юрия в Instagam — источник бессмертия. Истерика известен тем, что делает пародии на фото и видео со звездами российского и зарубежного шоу-бизнеса. В его копилке косплеи с самыми разными героями (от балерины Анастасии Волочковой до президента США Дональда ТрампаПрим. Ред.).

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко пообщалась с Юрием Истерикой и узнала много всего интересного!

«Все началось с Димы Билана»

Юрий рассказал, что первым героем, которого он спародировал, стал исполнитель Дима Билан. И началось все с хобби. Истерика и подумать не мог, что за год его аккаунт станет популярным и раскрученным. И, кстати, почему Истерика?

Дима Билан. Фото
Самая первая пародия Юрия Истерики. Фото: @mataharik.

«Истерика — это псевдоним. Он появился давным давно, еще в студенческие годы, а когда появилась идея делать косплеи, и я оставил его.

Началось все с шутки! Мы с друзьями постоянно собираемся и играем в какие-то игры. Я обратил внимание, что у меня есть тарелка, которая очень похожа на тарелку премии МУЗ-ТВ (увидел ее в руках Димы Билана — Прим. Ред.). Я спародировал, выложил фото в интернет и как-то это успешно зашло. Дима Билан отметил пост у себя на странице, а потом я просто продолжил.

Елена Темникова. Фото
Елена Темникова и Юрий Истерика. Фото: @mataharik.

Кроме Билана, на мои фотографии реагировали певица Елена Темникова, телеведущая Елена Летучая, певец Сергей Лазарев, певица Валерия, исполнительница Ирина Дубцова. Все с положительными отзывами! Я больше года делаю пародии и ни разу не было такого, чтобы кто-то из звезд негативно отреагировал. Они делают репосты, ставят лайки и комментируют. Думаю, что им тоже это нравится», — объяснил собеседник портала Teleprogramma.pro.

Елена Летучая. Фото
Елена Летучая и Юрий Истерика. Фото: @mataharik.
Валерия. Фото
Певица Валерия и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.
Ирина Дубцова
Ирина Дубцова и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.

«Хочу спародировать Киркорова»

Истерика рассказал, что с одинаковым удовольствием пародирует иностранных и российских звезд. В его фотогалерее комфортно сосуществуют певицы Леди Гага и Вера Брежнева, актриса Анджелина Джоли и телеведущая Елена Малышева, президент США Дональд Трамп и фотомодель Ирина Шейк.

Елена Малышева. Фото
Елена Малышева и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.

«Я люблю пародировать певицу Веру Брежневу, потому что у нее часто появляются яркие образы. Хорошо публика реагирует на Елену Малышеву и Анастасию Волочкову. Наверное, это потому что у них самих в последнее время фриковые образы и людям хочется смеяться над ними.

Анастасия Волочкова. Фото
Анастасия Волочкова и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.

Но я еще не спародировал всех, кого хотел. Например, мечтаю сделать фото певца Филиппа Киркорова. Хочу, но пока не могу. С ним очень сложно, потому что образ и так вычурный, а сделать что-то более интересное очень тяжело», — продолжает Юрий Истерика.

Кети Топурия. Фото
Кети Топурия и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.

Кто в роли Аллы Пугачевой

Одним из ярких снимков в подборке Юрия является пародию на певицу Аллу Пугачеву. Только в главной роли — в роли Примадонны — ни истерика, а некая женщина-блондинка. Кто она и как оказалась на странице блогера?

«В прошлом году на мой день рождения мои родственники, включая их жен, мужей и детей решили сделать мне подарок и выслали пародии на звезд. В роли Пугачевой моя мама. Ну, удивила она конечно. Вообще моя страница в Instagram — это не коммерческий продукт, а просто платформа для приколов моих друзей и родственников.

Алла Пугачева. Фото
Алла Пугчева и мама Юрия Истерики. Фото: @mataharik.

Я хочу развиваться дальше и сейчас запускаю видеопародии. Снимать то на телефон легко, но тяжело сделать пародию. Мне нужен режиссер, который правильно поставит всех в кадре и за кадром. Есть идеи, но нужны люди, которые бы помогли выплатить все задумки», — подытожил блогер.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.
Полина Гагарина. Фото
Полина Гагарина и Юрия Истерика. Фото: @mataharik.

Как вам пародии Юры? Если понравились, предложите в комментариях, кого бы еще он мог спародировать.

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Тэги:

Алла ПугачеваАнастасия ВолочковаВалериявидео-пародияДима БиланЕлена ЛетучаяЕлена ТемниковаИрина Дубцова
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Швабра вместо волос и колбаса в виде шляпки: как блогер Юрий Истерика пародирует звезд
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