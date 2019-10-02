Худрук «Современника» Галина Волчек: «Пока я не могу руководить театром, врачи не разрешают»

Артистка приехала на сбор труппы и открытие 64-го сезона, невзирая на плохое самочувствие прямо из больницы. И первое, что Волчек объявила – театру нужен человек, который сможет заменить ее на время болезни.

По давней традиции, «Современник» открыл свой новый сезон первого октября — в день рождения основателя театра Олега Ефремова. Его внук — актер Никита Ефремов принимал в этот день поздравления от коллег, его дедушке исполнилось бы 92 года. Вечером зрителей ждал легендарный спектакль Галины Волчек «Три товарища», отпраздновавший 20-летие со дня премьеры. Появление Галины Борисовны стало приятным сюрпризом для собравшихся, ведь она уже несколько месяцев находится в больнице на лечении. Тем не менее, собрав все свои силы, Волчек приехала в родной театр, пусть и в кресле-каталке.

— Я очень ждала встречи с вами, мои дорогие, — начала свою речь Галина Борисовна. — Последний год был тяжелым, мы все помним и чувствуем потери. Но я, как самый старый из присутствующих здесь, хочу вас призвать к тому, чтобы трудности стали началом чего-то нового. Слава Богу, мы сегодня вместе и давайте помнить об этом всегда. Мы должны держаться друг за друга и понимать, что пока мы вместе — мы стена, пробить которую невозможно. Так что держитесь крепко, а я на вас рассчитываю, надеюсь и верю в вас. Верю, что вы сумеете сохранить то, что мы сделали за последние годы. Вы все очень выросли, и каждый в отдельности и все вместе. Я радуюсь этому и горжусь вами. Я счастлива, что в этом сезоне к нам вернулись артисты, которые какое-то время были в свободном плавании — Людмила Крылова, Елена Козелькова.

Далее, Галина Борисовна попросила труппу не верить сплетням и разговорам, связанным с ее болезнью и немощью, и никак на них не реагировать.

— Конечно, вас будут преследовать слухи, разговоры о том, что я болею. Я так долго не болела, что теперь отболела, наверное, за всю жизнь. Заболела до отпуска и проболела весь отпуск, лежала в больницах и не знаю, сколько еще предстоит. Поэтому, вы должны понять, что нам надо найти кого-то, кто будет помогать нам всем и быть на посту, когда я сама не смогу этого делать. Сейчас я просто не могу быть в театре, мне не разрешат это ни моя семья, ни врачи. Так что давайте искать вместе того, кто будет по ту сторону и ночью и днем. Будет отвечать на телефонные звонки, как это делала я, находясь в театре вне зависимости от выходных и отпусков. Но я хочу вас заверить, что кто бы это ни был, я все равно буду с вами. Я не забуду свой кабинет, я буду приходить, буду все время на телефоне. Может быть, вы даже не очень заметите мое отсутствие, хотя, врачи будут этого от меня требовать.

Галина Борисовна не бросает свой театр даже в самый тяжелый для себя жизненный период, но она просит у коллег помощи и поддержки в том, чтобы ей помогли поскорее найти преемника.

Следующим взял слово Сергей Гармаш и поделился планами на новый творческий год.

Первой премьерой станет спектакль «Папа» в постановке Евгения Арье, по пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера. В главных ролях – приглашенная актриса Виктория Толстоганова (впервые на сцене «Современника») и сам Сергей Гармаш. Премьера запланирована на январь будущего года.

Следующая премьера — «Крум» израильского драматурга Ханоха Левина в постановке Андрея Маника. В главных ролях — Елена Козина, Клавдия Коршунова, Полина Рашкина, Илья Древнов, Николай Клямчук, Александр Хованский. Премьера намечена на февраль 2020. «Иностранка» по прозе Довлатова планируется к премьере в марте. Режиссером выступит молодой режиссер Айдар Заббаров, чья постановка «Соловьев и Ларионов» второй сезон успешно идет на Другой Сцене театра. Состав артистов объявят в ближайшее время.