Звездные истории

Рыжий из «Иванушек» о возможном романе Ходченковой и Слепакова: «Не обрадовался и не удивился»

Певец признался, что не видел свою подругу вместе с актером Comedy Club.

Рыжий из «Иванушек» о возможном романе Ходченковой и Слепакова: «Не обрадовался и не удивился»
Андрей Григорьев-Апполонов. фото: globallookpress.com

Светлана Ходченкова обладает эффектной внешностью, поэтому не удивительно, что она пользуется особым интересом у мужчин. Актриса пять лет прожила в браке с Владимиром Яглычем, а в 2010 году они развелись. Больше в серьезные отношения 36-летняя звезда не вступала. Но этим летом появились слухи, что у нее роман с артистом и сценаристом Comedy Club Семеном Слепаковым.

Поговаривают, что брутальный актер обратил внимание на Светлану во время съемок сериала «Домашний арест», в котором она сыграла одну из главных ролей. Обаятельная блондинка с точеной фигуркой покорила Семена, который только несколько месяцев назад развелся с женой-юристом Кариной. А в сентябре пара подогрела слухи, появившись вместе на премии «Человек года», которую они вели. Это могло быть простым совпадением, но позже Ходченкову заметили в музее Эрмитаж, где она обнималась и целовалась со Слепаковым, по словам очевидцев.

Сами актеры продолжают хранить молчание, но корреспондент Teleprogramma.pro связался с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Апполоновым. Как известно, он близко общается со Светланой уже много лет. Певец признался, что читал о новых отношениях актрисы в прессе, но отметил, что лично с ней эту тему не обсуждал, и не знает, насколько правдивы новости о ее романе.

«Я читал, но у нее не спрашивал, потому что такие замуты происходят постоянно у нас, на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и не удивился. Подумал: брехня очередная, как всегда, или может быть… но мне кажется — мало вероятно», — высказался Андрей.

«И он хороший парень, и Света хорошая девушка по отдельности. А вместе я их не видел ни разу и пока не представляю», — добавил Григорьев-Апполонов. Напомним, что в семье самого артиста недавно произошел разлад. Жена рыжего из «Иванушек» ушла к баскетболисту Андрею Зубкову. Первое время певец отрицал факт того, что расстался с возлюбленной, а в сентябре они подали на развод.

А вы как считаете, Светлана и Семен гармонично смотрятся вместе?

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Тэги:

Андрей Григорьев-Апполоновзвездные романыСветлана ХодченковаСемен Слепаков
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Рыжий из «Иванушек» о возможном романе Ходченковой и Слепакова: «Не обрадовался и не удивился»
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