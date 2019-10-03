Как рыжий из «Иванушек» и Мартиросян сыграли в судьбе Тани из «СашаТаня» судьбоносные роли

Звезду сериалов «Универ» и «СашаТаня» воспринимают как девчонку, а на самом деле Валентине исполняется 42 года.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко дозвонилась до актрисы, чтобы поздравить ее с днем рождения и заодно расспросить, что же такое счастливый случай Валентины Рубцовой и где сейчас «СашаТаня».

— Как будете отмечать день рождения?

— Я его традиционно отмечать не буду, — начала рассказывать актриса. — В любом случае, я принимаю поздравления. Целый день, на телефоне, а потом просто посидим с мужем и дочерью. Я интраверт и не очень люблю пышные празднества, мне всегда нужно поскорее в свои пенаты вернуться, к своим.

— Вы пели на эстраде, вы пели в мюзиклах, вы снимались в кино – что из этого вам ближе?

— Мне ближе актерское пение. Это когда песня звучит в спектакле или в прошлом году я участвовала в вечере памяти Булата Окуджавы – мне ближе вот такое исполнение, нежели просто эстрада. Все-таки, эстрада – это не мое, как оказалось. Я трезво оцениваю свои вокальные данные. Певица – это Полина Гагарина или Ира Дубцова, про великих я уже не говорю. Я отношусь к этому очень серьезно и считаю, что каждый должен заниматься своим делом, — признается актриса.

Если жизнь Валентины Рубцовой разложить по полочкам, окажется, что она вся состоит из счастливых случайностей. Хотя, сложно назвать случайностью результат упорства и труда в достижении целей.

Долгая дорога на сцену и счастливые случаи

В актрисы Валя планировала податься еще будучи совсем крохой. Она давала представления уже в три года, на ее акробатические этюды приходили полюбоваться все соседи. А девочка была рада стараться.

Семья Вали была далека от сцены, по меньшей мере – ближайшие родственники. Так что когда девочка впервые попала в Москву, у нее не было ни маститых родственников в театрах, ни лохматой лапы в закулисье эстрады.

После школы Валя планировала поступление на актерский факультет московского вуза. Но поступление не состоялось из-за аварии, в которую девушка попала буквально на следующий день после школьного выпускного.

Восстановившись, Валя отложила планы, тем более, ее пригласили на работу в парочку местных театров. Рубцова выбрала Донецкий театр юного зрителя и долгое время играла сказочных персонажей.

Штурмовать Москву Валя снова решила в 1996 году. И – поступила. Но на учебу нужны были деньги, а их не было. Девушка пошла нестандартным путем: она начала искать спонсора. Ее знали, входили в положение, но помогать не спешили.

Тогда и состоялась первая случайность

О том, что она ищет деньги для осуществления мечты, узнал начальник ее матери, начальник местного Макеевского УВД Петр Дьяченко. Проникся и выделил необходимую сумму из своего кармана.

Валя просто составила подружке компанию, придя с ней на кастинг, и нечаянно попала в группу Игоря Матвиенко «Девочки», где пела 5 лет.

Тогда Игорь Матвиенко помог будущей актрисе перевестись на бюджетное отделение ГИТИСа, где она училась. И тогда же она подружилась с «Иванушками интернешенл» — и это тоже потом отразилось на всей жизни Вали.

А когда проект «Девочки» прекратил свое существование, произошел еще один счастливый случай: как раз, когда Валя была свободна от обязательств, проходил кастинг в мюзикл.

Так что Валю практически передали из рук в руки, и она три года играла на сцене. Год в «12 стульях» и еще 2 в легендарном мюзикле «Кошки».

«Универ» и «СашаТаня»

Но все это было не то. Настоящий успех настиг Валентину, когда она снялась в «Универе». Серьезная и комичная девочка Таня: вы представляете кого-то вместо Вали в ее роли?

Роль она получила тоже по случайности — появившись на дне рождения Сати Казановой, с которой была дружна. Тогда она познакомилась с Гариком Мартиросяном и прошла пробы по его предложению.

Сейчас снят спин-офф к «Универу». Главные действующие лица в нем Саша Сергеев и Таня Архипова, его жена. Все развивается вот уже 5 сезонов, и каждый раз зрители с нетерпением ожидают выхода новых серий – об этом говорит непадающий рейтинг телешоу.

Сейчас Валя живет на два города

А пока суть да дело, Валентина успела в 2001 году познакомиться с сочинским другом Григорьева-Аполлонова Артуром Мартиросяном, получить российское гражданство, в 2008 выйти за Артура замуж и родить дочь Соню в 2011.

— Вас и правда познакомил рыжий из «Иванушек»?

— Да, они с Артуром друзья с детства, они же оба из Сочи. Так получилось… Я в то время пела в группе «Девочки», у нас с «Иванушками» был один продюсер. И так совпало, что состоялось знакомство. Удачно.

— Так дружба продолжается до сих пор?

— Да, конечно. Вот буквально вчера снова встречались вечером все вместе. У них такая большая дружная компания, они все прямо с детства общаются.

— Раскройте тайну, кто же по профессии ваш муж? Ходят самые разные слухи: то он ди-джей, то еще кто-то…

— История про ди-джея началась на дне рождения нашего друга, когда на глаза СМИ попался снимок у ди-джейского пульта, где Артур просто сфотографировался во время вечеринки. Ну и СМИ подхватили. Сначала мы смеялись, потом это стало раздражать, конечно же. А на самом деле, Артур – программист, пишет программы.

— Сочи – город Артура. Как вы относитесь к этому городу? Не хотите переехать туда совсем? Или все же Москва?

— Сочи – прекрасный город. Здесь хорошо моему ребенку и это – самое главное. Здесь – родина моего мужа, здесь все друзья, экология, которой нет в Москве… Я очень люблю, обожаю Москву, хочу работать только там. Москва – это движение, это энергия, — говорит актриса, — а здесь я восстанавливаюсь, собираю себя по кусочкам. А вот Сочи — мое место силы. В Сочи я подпитываюсь энергией для последующей работы в Москве.

Сейчас артисты находятся в творческом отпуске, но съемки следующего сезона все же планируются – и в этом отличная новость. Нам же остается только желать, чтобы премьера состоялась поскорее.

«Мы пока в отпуске, ничего не снимаем, а там как будет, так будет – все вопросы к ТНТ. Мы – актеры, работники цеха, от нас ничего не зависит, да и я, наверное, просто не слежу за тем, что происходит»

Валя Рубцова сейчас в Сочи, со своей семьей наслаждается бархатным сезоном и прекрасной южной осенью. Но уже скоро начнется театральный сезон и актрисе снова придется летать меж двумя дорогими ей городами.

А вы ждете новый сезон «СашаТаня»?