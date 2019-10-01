Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что художественный руководитель театра Марк Захаров 17 раз переписывал сценарий спектакля «Капкан».

При этом до выхода постановки в свет оставалось совсем немного. Но неожиданно Марк Захаров заболел, что, конечно, спутало все планы.

«Ему немного оставалось, чтобы он выпустить «Капкан» по Сорокину. Он перелопатил огромное количество документов и хроник. Он 17 раз переписывал сценарий. Премьера была бы уже скоро, и вдруг он заболел. Очень хочется, чтобы спектакль был поставлен. И считаем, что это должна сделать его дочка — Александра. Я уверен, что Александра Марковна с режиссёром Фокиным закончат спектакль. И в декабре будет его премьера», — заявил Марк Варшавер.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.