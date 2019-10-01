Звездные истории

Марк Захаров 17 раз переписывал сценарий спектакля «Капкан»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер раскрыл подробности грядущей премьеры.

Марк Захаров 17 раз переписывал сценарий спектакля «Капкан»
Захаров очень долго работал над "Капканом"/globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что художественный руководитель театра Марк Захаров 17 раз переписывал сценарий спектакля «Капкан».

Марк Захаров. Фото
Захаров старательно работал над «Капканом»/globallookpress.com

При этом до выхода постановки в свет оставалось совсем немного. Но неожиданно Марк Захаров заболел, что, конечно, спутало все планы.

«Ему немного оставалось, чтобы он выпустить «Капкан» по Сорокину. Он перелопатил огромное количество документов и хроник. Он 17 раз переписывал сценарий. Премьера была бы уже скоро, и вдруг он заболел. Очень хочется, чтобы спектакль был поставлен. И считаем, что это должна сделать его дочка — Александра. Я уверен, что Александра Марковна с режиссёром Фокиным закончат спектакль. И в декабре будет его премьера», — заявил Марк Варшавер.

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьезные проблемы со здоровьем. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне пневмонии.

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Марк Захаров 17 раз переписывал сценарий спектакля «Капкан»
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