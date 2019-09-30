Звездные истории

Аскольд Запашный об операции брата: «Планировали три грыжи вырезать»

30 сентября цирковой артист лег под нож хиуруга в Германии.

Аскольд Запашный об операции брата: «Планировали три грыжи вырезать»
Эдгард Запашный. фото: Борис Кудрявов "Комсомольская правда"

В начале осени известный дрессировщик Аскольд Запашный оказался в немецкой больнице. Его экстренно прооперировали. Позже мужчина рассказал, что его начали мучить сильные боли из-за грыжи, поэтому его лечащий врач настоял на хирургическом вмешательстве. Не прошло и месяца, как в Германию приехал его брат Эдгард. Он тоже решился на операцию. В соцсети артист цирка признался, что два часа проведет под общим наркозом.

Фото, которое сделал дрессировщик в больничной палате, встревожило его друзей и поклонников. Анастасия Волочкова даже заявила, что будет молиться за него. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с Аскольдом, чтобы выяснить подробности госпитализации. Он подтвердил, что они с братом лечатся в одной и той же немецкой клинике.

«Проверенное место просто. У нас есть доктор, который нас ведет на протяжении многих лет, хирург», — пояснил Запашный-младший.

Он признался, что пока не владеет информацией о том, как прошла операция его брата. Уже в ближайшие часы он должен прийти в себя, если все прошло без осложнений. Сам Аскольд также поведал, как себя чувствует, так как был прооперирован совсем недавно.

«Только что я ездил в нашу Городскую больницу №1 с нашим доктором из цирка. Он меня повез к нашим хирургам. Меня проверили, просто посмотрели. Сказали, что восстанавливаюсь потихоньку в запланированном режиме», — отметил дрессировщик.

На вопрос о том, чья операция сложнее, у него или у Эдгарда, мужчина сначала заверил, что операции почти идентичные, но потом добавил немаловажную деталь. «У него доктор планировал не одну, а три грыжи сразу вырезать. Я не знаю, будет ли, но план таков», — рассказал артист.

Он вспомнил, что три года назад ему делали подобную операцию, но тогда врачи отказались удалять грыжу в нескольких местах, так как это может быть опасно для организма. Запашный-младший уверен, что и на этот раз врачи будут осторожны и скорее всего сделают выбор в пользу нескольких операций. А пока он ждет звонка от своего брата, который обещал набрать его сразу, как придет в сознание. Напомним, что ранее Аскольд признался, что лечится от ненавистного недуга с 2005 года.

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#Мужское здоровьегоспитализация звездыоперация звездысостояние здоровьяЭдгард Запашный
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Аскольд Запашный об операции брата: «Планировали три грыжи вырезать»
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