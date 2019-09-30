Звездные истории

Почти 100 миллионов: стало известно, сколько денег оставил дочери Марк Захаров

У режиссера «Ленкома» помимо квартиры на Тверской и Land Cruiser оказался дом в престижном районе Москвы Куркино, недалеко от Химок.

Почти 100 миллионов: стало известно, сколько денег оставил дочери Марк Захаров
КП: Кристина Безбородова

Актриса Александра Захарова — единственная наследница выдающегося режиссера Марка Захарова… Других детей у режиссера, подарившего нам «12 стульев», не было. Все наследство перейдет 57-летней артистке.

Известно, что у Марка Анатольевича и его покойной жены имелась квартира на Тверской — в том же доме, где в свое время жила Алла Пугачева, а также дом в черте города и хороший автомобиль марки Toyota.

Марк Захаров
КП: Кристина Безбородова

В уютном семейном особняке последние десять лет мэтр любил проводить все свободное время. К тому же, Захаров не только обустроил родовое «семейное гнездышко», а еще и сделал весьма выгодное вложение денег.

Марк Анатольевич купил участок за Химками в живописном районе Куркино… За последние годы поселок, который также называют «русской Швейцарией», развился. Сейчас дом в этом месте можно приобрести не меньше, чем за 50 миллионов рублей.

К тому же жилище режиссера еще со вкусном обставлено и обжито. А потому риэлторы за подобное жилье называют цифры в разы выше.

Марк Захаров
Марк Захаров с дочерью Александрой. Фото: ЭГ: Лариса Кудрявцева

Имелась у худрука «Ленкома» и комфортабельная машина Toyota Land Cruiser, которую частенько видели у театра. И она для режиссера «Того самого Мюнхгаузена» была отнюдь не предметом роскоши, а средством передвижения. Ведь Марку Анатольевичу с трудом удавалось ходить даже с тростью. А в плохую погоду и по льду мэтр и вовсе мог подвергнуть себя опасности в любую минуту. Такая машина, пусть даже поддержанная, на специализированных автомобильных сайтах стоит не менее пяти миллионов рублей.

Вот и получается, что с учетом квартиры на Тверской, оцениваемой в 35-40 миллионов, общее наследство, оставленное мэтром оценивается в 100 миллионов рублей.

Звездный юрист Сергей Жорин отметил, что Александра может вступить в наследство уже через полгода. Это время дается по закону другим наследникам, если вдруг такие имеются, заявить о себе и своих правах…

Дочь, которая все это время была близка с отцом, о смерти Марка Анатольевича не высказывалась. Но, вероятно, актриса все же захочет поделиться чувствами на прощании с ним, которое состоится 1 октября в «Ленкоме». Она же взяла на себя организацию похорон. Захаров будет покоиться на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.

Напомним, Марка Захарова не стало 28 октября. Сердце остановилось в 10:30 утра. Свои последние дни он провел в больнице с двухсторонней пневмонией.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александра ЗахароваКуркиноМарк Захаровумер Марк Захаров
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Почти 100 миллионов: стало известно, сколько денег оставил дочери Марк Захаров
Интересно?
Поделись с друзьями: