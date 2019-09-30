Почти 100 миллионов: стало известно, сколько денег оставил дочери Марк Захаров

У режиссера «Ленкома» помимо квартиры на Тверской и Land Cruiser оказался дом в престижном районе Москвы Куркино, недалеко от Химок.

Актриса Александра Захарова — единственная наследница выдающегося режиссера Марка Захарова… Других детей у режиссера, подарившего нам «12 стульев», не было. Все наследство перейдет 57-летней артистке.

Известно, что у Марка Анатольевича и его покойной жены имелась квартира на Тверской — в том же доме, где в свое время жила Алла Пугачева, а также дом в черте города и хороший автомобиль марки Toyota.

В уютном семейном особняке последние десять лет мэтр любил проводить все свободное время. К тому же, Захаров не только обустроил родовое «семейное гнездышко», а еще и сделал весьма выгодное вложение денег.

Марк Анатольевич купил участок за Химками в живописном районе Куркино… За последние годы поселок, который также называют «русской Швейцарией», развился. Сейчас дом в этом месте можно приобрести не меньше, чем за 50 миллионов рублей.

К тому же жилище режиссера еще со вкусном обставлено и обжито. А потому риэлторы за подобное жилье называют цифры в разы выше.

Имелась у худрука «Ленкома» и комфортабельная машина Toyota Land Cruiser, которую частенько видели у театра. И она для режиссера «Того самого Мюнхгаузена» была отнюдь не предметом роскоши, а средством передвижения. Ведь Марку Анатольевичу с трудом удавалось ходить даже с тростью. А в плохую погоду и по льду мэтр и вовсе мог подвергнуть себя опасности в любую минуту. Такая машина, пусть даже поддержанная, на специализированных автомобильных сайтах стоит не менее пяти миллионов рублей.

Вот и получается, что с учетом квартиры на Тверской, оцениваемой в 35-40 миллионов, общее наследство, оставленное мэтром оценивается в 100 миллионов рублей.

Звездный юрист Сергей Жорин отметил, что Александра может вступить в наследство уже через полгода. Это время дается по закону другим наследникам, если вдруг такие имеются, заявить о себе и своих правах…

Дочь, которая все это время была близка с отцом, о смерти Марка Анатольевича не высказывалась. Но, вероятно, актриса все же захочет поделиться чувствами на прощании с ним, которое состоится 1 октября в «Ленкоме». Она же взяла на себя организацию похорон. Захаров будет покоиться на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Говорухина, Табакова и Броневого.

Напомним, Марка Захарова не стало 28 октября. Сердце остановилось в 10:30 утра. Свои последние дни он провел в больнице с двухсторонней пневмонией.