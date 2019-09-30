Борисова о судьбе Бочкаревой: «Ей дадут реальный срок, если будет угрожать судами»

Актриса Наталья Бочкарева, пойманная с запрещенными препаратами, продолжает настаивать на своей невиновности. После того, как полицейские опубликовали видео — звезда сериала «Счастливы вместе» называет себя по имени и фамилии, а затем показывает, где у нее спрятаны наркотики — отпираться, казалось, уже бессмысленно. Но Бочкарева все отрицает. Портал Teleprogramma.pro выяснил, где сейчас актриса и что ей грозит.

«Она дома с детьми»: помощница Бочкаревой

Услышать полную версию развития события корреспонденту портала Teleprogramma.pro Екатерине Нестеренко не удалось, однако помощница звезды рассказала, где сейчас находится Бочкарева. Можно предположить, что после выяснения все обстоятельств актрису отпустили.

«Наталью не задержали. Она находится дома, с детьми. Все комментарии по этому поводу она даст чуть позже (когда наступит «чуть позже» помощница звезды не смогла пояснить — Прим. Ред.)», — прокомментировала помощница Натальи по имени Екатерина.

«Если она будет всех злить, то посадят реально»: Дана Борисова

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что через своих высокопоставленных знакомых в структуре МВД она узнала, что грозит Бочкаревой. Дана, которая раньше имела проблемы с наркотиками и смогла вылечиться, придерживается мнения, что на видео сто процентов Наталья, а не двойник или монтаж.

«Зря она разыгрывает этот спектакль, потому что наказана будет однозначно. Скорее всего, ей дадут 3 года условно, но если она будет всех злить и угрожать судами МВД, то ее могут просто закрыть — дать реальный срок. Нужно понимать, что по этой статье очень тяжелое наказание. Моего стилиста закрыли на три года реально. Он сейчас отбывает срок», — объяснила свою позицию Борисова.

Также телеведущая отметила, что резкое похудение Бочкаревой — она за год сбросила 60 кг — тоже может быть из-за наркотиков. По словам Даны, худеть с помощью запрещенных препаратов — это тренд в шоу-бизнесе.

«Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Даже анонимно! Отправим ее в лучший реабилитационный центр, в котором я сама проходила лечение», — добавила Дана.

«Экспертиза исключит или подтвердит монтаж на видео»: звездный адвокат Александр Добровинский

Наталья объясняет свое участие в оперативной съемке очень просто — монтаж. Кому и зачем понадобилось подставлять звезду, которая, откровенно говоря, уже давно не на пике популярности, Бочкарева не говорит. Однако, если все же версия актрисы правдива и ее подставили, как доказать свою невиновность? Этот вопрос мы адресовали звездному адвокату Александру Добровинскому.

«Видео в суде редко оспаривается, потому что перед судом назначается проведение экспертизы. Это на стадии приобщения доказательств, которые рассматривает суд, позволяет исключить вероятность монтажа или подтвердить его наличие.

Если монтаж на видео с Натальей Бочкаревой есть, то полицейские однозначно будут наказаны. Если нет, то слова актрисы будут выглядеть голословно. Но меня не удивляет, что Наталью поддерживает столько людей: наша страна давно живет теориями заговора», — прокомментировал Александр Добровинский.

Читатели, как думаете на видео Наталья Бочкарева или звезду сериала «Счастливы вместе» подставили? Делитесь своим мнением в комментариях.