Опрос: верите ли вы в невиновность Натальи Бочкаревой?

Звезда сериала «Счастливы вместе» утверждает, что не употребляет запрещенные вещества, а снятое при ее задержании видео было смонтировано.

Актриса Наталья Бочкарева, которая 28 сентября была задержана с пакетиком запрещенных веществ в нижнем белье, вскоре после этого заявила, что всё это ложь, ничего подобного она не употребляет и вообще, на видео, снятом тем вечером на улице Старомынка в Москве, была какая-то другая, хотя и очень похожая на нее, женщина.

Несмотря на то, что МВД подтвердило новость о задержании Натальи, она всё отрицает и даже записала видеообращение, призвав своих поклонников не верить Интернету. По словам звезды, кто-то пытается заработать на этом и «раздуть скандал». Впрочем, ей мало кто поверил.

«Нюхать аккуратнее надо, ее видок уже говорит о том что она, как минимум, неадекватна», — пишут пользователи Instagram, посмотревшие как запись задержания, так и опровержение в аккаунте Бочкаревой.

А как считаете вы? Может быть актрису подставили, к примеру, подкинув ей пакетик с запрещенными веществами в нижнее белье? Или на видео была не она? Предлагаем принять участие в опросе от портала Teleprogramma.pro.