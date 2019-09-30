«Деньги не тратил»: отец Жанны Фриске рассказал о перенесенной операции на сердце

К большому сожалению, Владимира Борисовича внук ни разу не навестил его в больнице.

Здоровье Владимира Борисовича пошатнулось в последние годы: бесконечные судебные тяжбы с Дмитрием Шепелевым, огромные долги перед «Русфондом» и, наконец, невозможность увидеть внука.

Вот сердце отца покойной певицы и не выдержало. И Фриске обратился с жалобами на боли в груди к врачам. К тому же, еще в феврале 67-летнему родителю покойной певицы заменили шунт на сердце, установленный десять лет назад. Однако в сентябре потребовалось еще одно хирургическое вмешательство.

«Я почувствовал себя плохо. Обратился к лечащему врачу. Нужно было сделать стентирование, установили три стента на сердце, — признался Фриске в эсклюзивном интервью Teleprogramma.pro. — Поначалу было тяжело, но сейчас уже легче. Операцию провели в 15-й городской больнице».

Ранее сообщалось, что ради операции Фриске продал свою часть особняка Жанны в поселке «Лужки-2»… Того самого дома, площадью почти в 400 квадратных метров, расположенного в 30 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе. Певица видела его всего раз в жизни.

Особняк был куплен уже после рождения Платона, когда она уже была тяжело больна. И все же, приехав в уютное гнездышко вдалеке от столичной суеты, Жанна позволила себе мечтать, как расставит мебель и где обустроит детскую. Увы, ее мечтам не суждено было сбыться. А дом после смерти перешел в равных долях к трем ее прямым наследникам — сыну и родителям.

«Это неправда. Я продавал дом, чтобы погасить долг. Но никак не ради операции. Ее провели по страховке, по обычному медицинскому полису», — продолжил Владимир Борисович.

Но больше всего мужчину расстраивает не тяжелый реабилитационный процесс, который ему предстоит в ближайшее время, а то, что за это время Дмитрий по-прежнему ни разу не привез к ним внука.

«Болезнь или нет, Платона я не вижу. Уже 2,5 года и ничего у нас не меняется… Да, и не знаю уже, когда изменится», — с горечью говорит тот.

Напомним, ранее Шепелев пожаловался на трудности отцовства. Ведь 6-летний Платон занимает все его время. Он признался, что «с завистью смотрит на тех, кто может уделить время своей второй половинке». Ведь она, как известно, есть и у Дмитрия.

36-летний ведущий шоу «На самом деле» состоит в романтических отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. У девушки тоже есть ребенок от первого брака, а потому свидания они частенько переносят из-за детей.