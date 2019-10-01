Звездные истории

Как сложились судьбы актеров популярного сериала Next  

1 октября – день рождения народной артистки РФ Нины Усатовой. Многие хорошо помнят детективный сериал «Next: Следующий», который транслировался с 2001 по 2003 год и в котором снималась Нина Николаевна. 

Как сложились судьбы актеров популярного сериала Next  
Актриса Нина Усатова. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

«Next: Следующий» стал для нашего кинематографа знаковым проектом: создатели сумели сделать по-настоящему качественный сериал, наполнив сюжет народным юмором, драматическими поворотами, а главное – в фильме снялись лучшие российские актеры.  

За прошедшие с премьеры сериала годы в судьбах актеров, игравших в сериале, многое изменилось.   

Нина Усатова  тетя Клава  успешна в профессии, счастлива в семье 

Нина Усатова. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.
Нина Усатова. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.

Простая русская женщина тетя Клава в исполнении гениальной Нины Усатовой получилась добродушной героиней, обладающей широкой душой, с комичными черточками в характере, делающими ее еще более привлекательной.  

Громкая популярность пришла к Нине Усатовой после выхода на экраны фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего» и «Мусульманин», но и до этих картин, и позднее Нина Николаевна много снималась. Чаще всего зрители видят ее в образе простых женщин, с прямолинейным характером, порой грубоватых. Даже небольшие роли она играет так мастерски, что ее персонажи запоминаются зрителям.  

Нина Усатова. Кадр из фильма «Поп», 2009 г.  
Нина Усатова. Кадр из фильма «Поп», 2009 г.

Среди последних по времени работ Нины Усатовой можно назвать ее роли в фильмах «Экипаж» и «Березка», а что касается семейной жизни актрисы – здесь все без изменений вот уже много лет: с мужем Юрием Львовичем Гурьевым она живет уже несколько десятилетий.  

Александр Абдулов – Лавр  скончался от рака легких  

Александр Абдулов. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг. 
Александр Абдулов. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.

Легендарный Александр Абдулов сыграл в сериале криминального авторитета по кличке Лавр. Актер сумел так перевоплотиться, что зрители, несмотря на то, что его персонаж был отрицательным, все равно симпатизировали «крестному отцу» и сочувствовали ему.  

Могила Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище. Фото
Могила Александра Абдулова на Ваганьковском кладбище. Фото: ЭГ/Мелихов Анатолий

После Next Александр Абдулов снялся еще в двух десятках фильмов, среди которых самыми заметными стали такие как «Мастер и Маргарита», «Артистка», «Капкан»… В 2008 году Александра Абдулова не стало. Его жизнь унес рак легких. У молодой вдовы артиста осталась единственная родная дочь Абдулова  Женя, которой в тот момент не было еще и года. 

Сергей Степанченко – Санчо  не собирается бороться с лишним весом  

Сергей Степанченко. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг. 
Сергей Степанченко. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.

Сыгравший лучшего друга Лавра Сергей Степанченко сумел на удивление легко вписаться в современное кино, что удается далеко не каждому актеру. Даже в 90-х, когда многие артисты сидели без работы, Степанченко довольно много снимался. Но настоящая популярность пришла к нему после выхода на экраны сериалов «Сыщики» и «Next: Следующий».  

Сергей Степанченко. Кадр из сериала «Прыжок Богомола», 2019 г.
Сергей Степанченко. Кадр из сериала «Прыжок Богомола», 2019 г.

Успехи Сергея Степанченко были по достоинству оценены: в 2005 году он получил звание народного артиста РФ, за роль в фильме «Следы на песке» ему вручили приз зрительских симпатий на фестивале «Золотой Феникс». В последние годы зрители могли видеть его в таких проектах, как «День выборов 2», «Мятеж», «Тобол», «Прыжок Богомола».  

Актер давно свыкся со своим избыточным весом, за который его прозвали «Человек-гора», и не собирается с ним бороться, хотя регулярно посещает спортзал. По словам Степанченко, он не собирается изнурять себя диетами, — по крайней мере, до тех пор, пока вес не мешает здоровью.  

Александр Лойе – Федечка  до сих пор ищет любовь всей своей жизни, а пока предпочитает одиночество  

Александр Лойе. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.
Александр Лойе. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.

Александра Лойе наши зрители хорошо знают – он с детства много снимался главным образом в «Ералаше». В сериале «Next» он исполнил роль сына главного героя. В 2004 году Александр впервые представил свою режиссерскую работу – сериал «Слепой». И, конечно, продолжал и продолжает активно сниматься.  

Александр Лойе. Кадр из фильма «Штрафник», 2016 г.
Александр Лойе. Кадр из фильма «Штрафник», 2016 г.

Среди самых заметных его ролей – работы в фильмах «Грозовые ворота», «Молодой волкодав», «След саламандры», «Второе восстание Спартака», «Орлова и Александров» и других.  

Александр – непубличный человек, он не увлекается соцсетями, живет с мамой и больше всего на свете любит одиночество. Актер пока еще не женился, потому что, по его словам, не встретил «любовь всей своей жизни». Что ж, ему только 36 лет.  

Олег Фомин – Дюбель  женился в 52 года  

Олег Фомин. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг. 
Олег Фомин. Кадр из сериала «Next: Следующий», 2001-2003 гг.

К моменту съемок в сериале Олег Фомин был уже известным актером – его знали по фильму «Меня зовут Арлекино» и десятку других проектов. В сериале «Next: Следующий» он стал не только актером, но и режиссером, а сыграл Фомин бандита по прозвищу Дюбель. 

Сериал стал настолько успешным, что Фомин снял два продолжения, а затем продолжил режиссерскую работу, сняв такие проекты, как «КГБ в смокинге», «День выборов», «Молодой волкодав», «Господа офицеры: Спасти императора», и многие другие. Из его последних режиссерских работ можно назвать фильмы «Операция Мухаббат», «Рыжие», «Чужая жизнь», «СМЕРШ».  

Олег Фомин. Кадр из сериала «Комиссарша», 2017 г.  
Олег Фомин. Кадр из сериала «Комиссарша», 2017 г.

Кроме того, Олег Фомин много снимается сам – в том же «СМЕРШе», например, он сыграл майора абвера. Вообще Олег Фомин появляется на экране практически во всех своих фильмах, а кроме того, его с удовольствием приглашают и другие режиссеры. 

Семейное счастье пришло к актеру и режиссеру в 52 года – он женился на 25-летней Татьяне, радиоведущей из Запорожья. Сейчас Олегу Фомину 57 лет, можно сказать  расцвет творческой деятельности.  

Мы с удовольствием пересматриваем «NextСледующий» и другие фильмы с участием Нины Усатовой и, конечно же, от души поздравляем актрису с днем рождения и желаем еще долго радовать нас новыми ролями! 

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Тэги:

Александр АбдуловАлександр ЛойеНина УстиноваОлег ФоминСергей Степанченкосериал Next
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Как сложились судьбы актеров популярного сериала Next  
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