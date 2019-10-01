Как сложились судьбы актеров популярного сериала Next  

1 октября – день рождения народной артистки РФ Нины Усатовой. Многие хорошо помнят детективный сериал «Next: Следующий», который транслировался с 2001 по 2003 год и в котором снималась Нина Николаевна.

«Next: Следующий» стал для нашего кинематографа знаковым проектом: создатели сумели сделать по-настоящему качественный сериал, наполнив сюжет народным юмором, драматическими поворотами, а главное – в фильме снялись лучшие российские актеры.

За прошедшие с премьеры сериала годы в судьбах актеров, игравших в сериале, многое изменилось.

Нина Усатова – тетя Клава – успешна в профессии, счастлива в семье

Простая русская женщина тетя Клава в исполнении гениальной Нины Усатовой получилась добродушной героиней, обладающей широкой душой, с комичными черточками в характере, делающими ее еще более привлекательной.

Громкая популярность пришла к Нине Усатовой после выхода на экраны фильмов «Холодное лето пятьдесят третьего…» и «Мусульманин», но и до этих картин, и позднее Нина Николаевна много снималась. Чаще всего зрители видят ее в образе простых женщин, с прямолинейным характером, порой грубоватых. Даже небольшие роли она играет так мастерски, что ее персонажи запоминаются зрителям.

Среди последних по времени работ Нины Усатовой можно назвать ее роли в фильмах «Экипаж» и «Березка», а что касается семейной жизни актрисы – здесь все без изменений вот уже много лет: с мужем Юрием Львовичем Гурьевым она живет уже несколько десятилетий.

Александр Абдулов – Лавр – скончался от рака легких

Легендарный Александр Абдулов сыграл в сериале криминального авторитета по кличке Лавр. Актер сумел так перевоплотиться, что зрители, несмотря на то, что его персонаж был отрицательным, все равно симпатизировали «крестному отцу» и сочувствовали ему.

После Next Александр Абдулов снялся еще в двух десятках фильмов, среди которых самыми заметными стали такие как «Мастер и Маргарита», «Артистка», «Капкан»… В 2008 году Александра Абдулова не стало. Его жизнь унес рак легких. У молодой вдовы артиста осталась единственная родная дочь Абдулова – Женя, которой в тот момент не было еще и года.

Сергей Степанченко – Санчо – не собирается бороться с лишним весом

Сыгравший лучшего друга Лавра Сергей Степанченко сумел на удивление легко вписаться в современное кино, что удается далеко не каждому актеру. Даже в 90-х, когда многие артисты сидели без работы, Степанченко довольно много снимался. Но настоящая популярность пришла к нему после выхода на экраны сериалов «Сыщики» и «Next: Следующий».

Успехи Сергея Степанченко были по достоинству оценены: в 2005 году он получил звание народного артиста РФ, за роль в фильме «Следы на песке» ему вручили приз зрительских симпатий на фестивале «Золотой Феникс». В последние годы зрители могли видеть его в таких проектах, как «День выборов 2», «Мятеж», «Тобол», «Прыжок Богомола».

Актер давно свыкся со своим избыточным весом, за который его прозвали «Человек-гора», и не собирается с ним бороться, хотя регулярно посещает спортзал. По словам Степанченко, он не собирается изнурять себя диетами, — по крайней мере, до тех пор, пока вес не мешает здоровью.

Александр Лойе – Федечка – до сих пор ищет любовь всей своей жизни, а пока предпочитает одиночество

Александра Лойе наши зрители хорошо знают – он с детства много снимался главным образом в «Ералаше». В сериале «Next» он исполнил роль сына главного героя. В 2004 году Александр впервые представил свою режиссерскую работу – сериал «Слепой». И, конечно, продолжал и продолжает активно сниматься.

Среди самых заметных его ролей – работы в фильмах «Грозовые ворота», «Молодой волкодав», «След саламандры», «Второе восстание Спартака», «Орлова и Александров» и других.

Александр – непубличный человек, он не увлекается соцсетями, живет с мамой и больше всего на свете любит одиночество. Актер пока еще не женился, потому что, по его словам, не встретил «любовь всей своей жизни». Что ж, ему только 36 лет.

Олег Фомин – Дюбель – женился в 52 года

К моменту съемок в сериале Олег Фомин был уже известным актером – его знали по фильму «Меня зовут Арлекино» и десятку других проектов. В сериале «Next: Следующий» он стал не только актером, но и режиссером, а сыграл Фомин бандита по прозвищу Дюбель.

Сериал стал настолько успешным, что Фомин снял два продолжения, а затем продолжил режиссерскую работу, сняв такие проекты, как «КГБ в смокинге», «День выборов», «Молодой волкодав», «Господа офицеры: Спасти императора», и многие другие. Из его последних режиссерских работ можно назвать фильмы «Операция Мухаббат», «Рыжие», «Чужая жизнь», «СМЕРШ».

Кроме того, Олег Фомин много снимается сам – в том же «СМЕРШе», например, он сыграл майора абвера. Вообще Олег Фомин появляется на экране практически во всех своих фильмах, а кроме того, его с удовольствием приглашают и другие режиссеры.

Семейное счастье пришло к актеру и режиссеру в 52 года – он женился на 25-летней Татьяне, радиоведущей из Запорожья. Сейчас Олегу Фомину 57 лет, можно сказать – расцвет творческой деятельности.

Мы с удовольствием пересматриваем «Next: Следующий» и другие фильмы с участием Нины Усатовой и, конечно же, от души поздравляем актрису с днем рождения и желаем еще долго радовать нас новыми ролями!