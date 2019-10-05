Как звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов чуть не стал морским волком

Михайлов всегда казался человеком, рожденным для экрана. Высокий, статный, он даже в образе сельского простачка из комедии «Любовь и голуби» выглядел мужчиной харизматичным, пусть и с крестьянской ноткой. Наряду с очень немногими нашими актерами Михайлов был тем, в отношении кого уже в советские годы использовали заморский термин «секс-символ».

Казалось, уж ему-то судьба проложила к славе прямой и быстрый путь. А на самом деле дорога эта была, как в песне «Битлз», долгой и извилистой и вообще могла завести деревенского парня в другие степи — точнее, воды. Саша с детства бредил морем и, рванув во Владивосток, устроился на рыболовное судно. И вот уже в жизни юноши все, как в книгах его любимого Джека Лондона — романтика, качка, волны… Идиллию нарушила мать: после шторма, в который угодил корабль ее сына, женщина заявила: «Всё, Шурка, или море, или я».

Красавец матрос пошел в актеры, но и здесь изрядно штормило — из Дальневосточного института искусств его хотели отчислить с пометкой «профнепригоден», а в саратовском театре, куда он попал по распределению, Александру было уготовано место дублера.

Правда, дублировал он самого Олега Янковского, что, наверное, символично — между артистами есть некоторое сходство. Пример Олега, который, будучи сверстником Михайлова, к тому моменту уже прославился и активно снимался в кино, вдохновил Александра. Главные роли пришли быстро — «Дожить до рассвета», «Обретешь в бою», «Риск — благородное дело»…

А потом уже пошли фильмы, сделавшие актера всенародным любимцем: «Мужики!..», «Одиноким предоставляется общежитие», «Змеелов», уже упомянутая картина «Любовь и голуби», которая отчасти перенесла на экран лихие повороты его личной жизни. Михайлов уходил от первой жены, возвращался, но в итоге все же семью покинул — второй супругой Александра Яковлевича стала вдова его друга, актера Владимира Васильева. Счастлив в браке — счастлив в работе, которой у народного артиста России по-прежнему много: он проводит кинофестивали, колесит по стране с концертами, преподает во ВГИКе. Из этого творческого дальнего плавания Михайлов, судя по всему, вернется не скоро.