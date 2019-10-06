Бледанс, Дроздова и другие звезды откровенно рассказали, как делали ЭКО

Эта тема стала актуальной, после того как появилась версия, что именно ЭКО явилось пусковым механизмом для роста злокачественной опухоли у Анастасии Заворотнюк. Но через эту процедуру ради рождения ребенка прошли миллионы женщин, в том числе знаменитых. Многие звезды откровенно рассказывают о своем ЭКО-опыте — истории получаются очень разными.

Виктория Макарская

Сейчас у Антона и Виктории Макарских двое детей, но перед их рождением пара с диагнозом «бесплодие» обошла всех светил медицины в Москве.

«Был момент, когда я решилась на ЭКО, стала делать подготавливающие уколы, но мой организм отреагировал на них странным образом — «синдромом гиперстимуляции», — рассказала Виктория «Телепрограмме». — Такое бывает очень редко: мне просто не повезло, я тогда едва осталась жива. Потом мы поехали в Израиль, нашли там лучшего специалиста. Доктор Вайсман, изучив наши анализы, вынес вердикт: ЭКО делать не надо. Получалось странно: я абсолютно здорова, Антон тоже, а детей нет… Бог дал нам с Антоном эту радость — стать родителями без всяких ЭКО и походов по врачам».

Ольга Дроздова

Ольга в браке с Дмитрием Певцовым воспитывает 12-летнего сына Елисея. Судачили, что ребенок родился в результате ЭКО, но это не так. «Не собираюсь рекламировать ЭКО, поскольку на себе испытала все ужасы этого метода, — заявила Ольга Дроздова. — Будучи абсолютно здоровой, я по совету приятельницы решилась на эту процедуру. Попытка оказалась неудачной: в организме произошел сильнейший гормональный сбой. После двух лет тяжелого лечения я уже отчаялась иметь детей. Поэтому появление Елисея мы с Димой считаем настоящим чудом и не перестаем благодарить судьбу и Бога».

Эвелина Бледанс

Год назад 49-летняя Эвелина Бледанс сделала ЭКО, о чем тут же рассказала в шоу «Прямой эфир»: «Честно признаюсь, я просто невероятно рада!». Однако пару месяцев спустя оказалось, что Эвелина потеряла ребенка — такова по крайней мере была версия самой артистки. «У меня не получилось родить девочку, — призналась Бледанс. — Но у меня есть два сына. Это мое счастье, моя любовь».

Юлия Дятлова

Супруга певца и актера Евгения Дятлова стала мамой 12 лет назад — в 37 лет она родила дочь Василису. Юлия долго пыталась забеременеть естественным путем: «Если Бог закрывает дверь, то оставляет форточку — и ЭКО стало для нас с мужем той самой форточкой».

Елена Борщева

Артистка родила вторую дочь после удачного ЭКО четыре года назад — ей тогда было 33. У Елены и ее мужа, тренера по фитнесу Валерия Юшкевича, подрастала старшая дочь, и они мечтали о втором ребенке. Зачать его долгое время не получалось, поэтому Елена решилась на ЭКО.

Борщева не стесняется делиться опытом: «ЭКО можно сделать по медицинскому полису (2 попытки), и после трех неудачных платных попыток я решила попытать счастья и сделать это бесплатно, пришла к участковому гинекологу… Нужно было пройти несколько врачей, сдать анализы мне и мужу, у меня была проблема с гемоглобином (потом оказалось, что дело в желудке) и повышенным пролактином. Анализы я собирала месяца 3 — 4: пока занималась восстановлением гемоглобина и пролактина, другие анализы оказывались просроченными, это был нескончаемый круг… В итоге я со всем ворохом анализов приехала в 7 утра на окраину Москвы, отсидела очередь из таких же, как я, и… узнала, что парам, у кого уже есть общий ребенок, ЭКО по ОМС не делают!» К счастью, четвертая попытка ЭКО в частной медклинике для Елены оказалась удачной: у нее родилась прекрасная дочь Ума.

Комментарий специалиста

Профессор-онколог Сергей Поликарпов считает, что беременность или ЭКО не может стать пусковым механизмом для появления злокачественного новообразования. А вот если оно уже есть, ситуация иная: «Если у женщины уже имеется опухолевое заболевание и она беременеет, то опухоль растет в 10 раз быстрее».