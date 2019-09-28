«Бывшая работница» больницы передумала продавать видео якобы тяжелобольной Заворотнюк

На этой неделе в редакцию портала Teleprogramma.pro поступило письмо от некой женщины, которая назвала себя бывшей работницей больницы, где на данный момент якобы находится актриса Анастасия Заворотнюк. Назвала себя Leon Leonova.

Женщина сказала, что у нее есть фото и видео вроде как тяжелобольной артистки, сделанные ей лично в сентябре этого года. Аноним заявила, что готова продать контент за большие деньги.

Разумеется, ничего покупать мы у нее не стали. По нашему мнению, это верх цинизма. Но запрашиваемую сумму решили уточнить, чтобы написать про данную ситуацию. Аноним ответила нам следующее:

«Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности», — говорится в ее сообщении порталу Teleprogramma.pro.

Отметим, на данный момент, нет официальной информации по поводу реального состояния Анастасии Заворотнюк. Знакомые артистки негласно подтвердили нам, что у нее действительно большие проблемы со здоровьем. По их словам, Заворотнюк действительно находится в одной из московских частных клиник, где борется с раком мозга четвертой стадии…