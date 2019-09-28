Врач о причине смерти Марка Захарова: «Если пневмонию не лечить, все закончится плохо»

В середине августа Марка Анатольевича госпитализировали с сильнейшей одышкой. Созванный консилиум немецких врачей не сразу смог поставить диагноз. Но по результатам обследования все-таки выявили пневмонию.

Уже 9 сентября после курса лечения антибиотиками Захаров вернулся к работе, обложив себя привычными нагрузками. Но ослабленный организм не смог с ними справиться, и 18 сентября режиссер снова попал в больницу с тем же диагнозом.

Были проведены все необходимые мероприятия, но Марк Анатольевич не смог на этот раз победить недуг. Что стало причиной смерти великого режиссера? Возраст? Слишком быстрое течение болезни? Приобретенная резистентность к антибиотикам? А может, не выдержало сердце? Эти вопросы мы задали врачу-терапевту Виктору Лишину.

«Здесь могло быть много отягощающих факторов. Возраст, возможно, какие-то сопутствующие заболевания: гипертония, нарушения обменных процессов вроде диабета. Плюс если он не сразу обратился за медицинской помощью, возможно, пошли осложнения: воспаление затронуло слишком большой объем легких. А так как это малый круг кровообращения, то пошла большая нагрузка на сердце. Также возможно, что причиной смерти стал пневмоторакс или гидроторакс (скопление воздуха или жидкости в плевральной полости – Прим. ред.) », — ответил доктор.

Он подчеркнул, что в настоящее время может быть много предположений может быть масса.

«Теперь остается только смотреть патологоанатомическое заключение. Самое главное в этой истории – это несвоевременное обращение за помощью. Плюс физические нагрузки, возвращение к обычному образу жизни сразу после того, как он впервые вышел из больницы. Ну, и то, что не сразу начался прием лекарств, в частности, антибиотиков», — добавил Лишин.

Мы спросили по поводу пневмоний в России: насколько это заболевание смертельно на сегодня?

«Даже за это лето было очень много обращений: гораздо больше, чем за прошлогодний период. Причем, были сложные, междолевые пневмонии, которые даже не сразу можно определить. То есть, они не прослушиваются и их невозможно диагностировать без рентгена или КТ легких. Одно дело, когда человек кашляет неделю, две, тут уже отправляешь его на рентген без вопросов. Но бывает так, что кашель всего 3 дня, в легких не слышны хрипы, мы все же решили сделать рентген и нашли пневмонию. Сейчас очень много вирусных пневмоний, их стало гораздо больше, чем в прошлом году. Вирусы меняются, возбудители мутируют и есть мнение, что уже буквально через несколько лет большинство существующих антибиотиков перестанут действовать – и это огромная проблема. В моей амбулаторной практике смертей от пневмонии не было, но если ее не лечить, все закончится очень плохо», — подытожил специалист.

Вообще, за последние пять лет Марку Анатольевичу пришлось побывать в больницах несколько раз. И каждый раз – экстренно.

В 2014 году режиссер поступил в больницу с диагнозом «перелом шейки бедра». Марк Анатольевич тогда несколько часов пролежал в ванной до момента, покуда его нашли. Была повторная операция, которая надолго обездвижила режиссера. Повторная потому, что однажды Захаров уже ломал шейку бедра и тогда ему протезировали этот участок скелета. Сделано это было потому что в преклонном возрасте переломы срастаются годами, если вообще срастаются.

В 2014 же Захаров сломал уже протез, пришлось переставлять. Восстановление заняло месяцы, а малоподвижность не проходит даром в такие годы.

Тогда же, в 2014 году Захаров потерял жену, с которой прожил до этого 58 лет. Нина Тихоновна всегда была рядом, и эта потеря тяжело отразилась на режиссере…

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Марка Анатольевича Захарова.