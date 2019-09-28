Звездные истории

Врач о причине смерти Марка Захарова: «Если пневмонию не лечить, все закончится плохо»

В субботу, 28 сентября 2019 года, ушел из жизни великий режиссер Марк Захаров. Что стало причиной его смерти – разбирался портал Teleprogramma.pro.

Врач о причине смерти Марка Захарова: «Если пневмонию не лечить, все закончится плохо»
Марк Захаров. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

В середине августа Марка Анатольевича госпитализировали с сильнейшей одышкой. Созванный консилиум немецких врачей не сразу смог поставить диагноз. Но по результатам обследования все-таки выявили пневмонию.

Уже 9 сентября после курса лечения антибиотиками Захаров вернулся к работе, обложив себя привычными нагрузками. Но ослабленный организм не смог с ними справиться, и 18 сентября режиссер снова попал в больницу с тем же диагнозом.

Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ
Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Были проведены все необходимые мероприятия, но Марк Анатольевич не смог на этот раз победить недуг. Что стало причиной смерти великого режиссера? Возраст? Слишком быстрое течение болезни? Приобретенная резистентность к антибиотикам? А может, не выдержало сердце? Эти вопросы мы задали врачу-терапевту Виктору Лишину.

«Здесь могло быть много отягощающих факторов. Возраст, возможно, какие-то сопутствующие заболевания: гипертония, нарушения обменных процессов вроде диабета. Плюс если он не сразу обратился за медицинской помощью, возможно, пошли осложнения: воспаление затронуло слишком большой объем легких. А так как это малый круг кровообращения, то пошла большая нагрузка на сердце. Также возможно, что причиной смерти стал пневмоторакс или гидроторакс (скопление воздуха или жидкости в плевральной полости – Прим. ред.) », — ответил доктор.

Он подчеркнул, что в настоящее время может быть много предположений может быть масса.

«Теперь остается только смотреть патологоанатомическое заключение. Самое главное в этой истории – это несвоевременное обращение за помощью. Плюс физические нагрузки, возвращение к обычному образу жизни сразу после того, как он впервые вышел из больницы. Ну, и то, что не сразу начался прием лекарств, в частности, антибиотиков», — добавил Лишин.

Марк Захаров с дочерью Александрой. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ
Марк Захаров с дочерью Александрой. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Мы спросили по поводу пневмоний в России: насколько это заболевание смертельно на сегодня?

«Даже за это лето было очень много обращений: гораздо больше, чем за прошлогодний период. Причем, были сложные, междолевые пневмонии, которые даже не сразу можно определить. То есть, они не прослушиваются и их невозможно диагностировать без рентгена или КТ легких. Одно дело, когда человек кашляет неделю, две, тут уже отправляешь его на рентген без вопросов. Но бывает так, что кашель всего 3 дня, в легких не слышны хрипы, мы все же решили сделать рентген и нашли пневмонию.

Сейчас очень много вирусных пневмоний, их стало гораздо больше, чем в прошлом году. Вирусы меняются, возбудители мутируют и есть мнение, что уже буквально через несколько лет большинство существующих антибиотиков перестанут действовать – и это огромная проблема. В моей амбулаторной практике смертей от пневмонии не было, но если ее не лечить, все закончится очень плохо», — подытожил специалист.

Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ
Марк Захаров. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Вообще, за последние пять лет Марку Анатольевичу пришлось побывать в больницах несколько раз. И каждый раз – экстренно.

В 2014 году режиссер поступил в больницу с диагнозом «перелом шейки бедра». Марк Анатольевич тогда несколько часов пролежал в ванной до момента, покуда его нашли. Была повторная операция, которая надолго обездвижила режиссера. Повторная потому, что однажды Захаров уже ломал шейку бедра и тогда ему протезировали этот участок скелета. Сделано это было потому что в преклонном возрасте переломы срастаются годами, если вообще срастаются.

В 2014 же Захаров сломал уже протез, пришлось переставлять. Восстановление заняло месяцы, а малоподвижность не проходит даром в такие годы.
Тогда же, в 2014 году Захаров потерял жену, с которой прожил до этого 58 лет. Нина Тихоновна всегда была рядом, и эта потеря тяжело отразилась на режиссере…

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Марка Анатольевича Захарова.

 

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Врач о причине смерти Марка Захарова: «Если пневмонию не лечить, все закончится плохо»
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