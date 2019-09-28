Почему Марк Захаров ушел из актёров и как ему чуть не навязали сына на стороне

28 сентября умер замечательный режиссер Марк Анатольевич Захаров. Его любили, им восхищались, его боготворили поклонницы и актрисы. А кого же любил он сам?

Вроде бы всю жизнь Марк Захаров был публичным человеком. Но то он прятался за режиссерским пультом в глубинах театрального закулисья, то оставался за кадром снятого им культового кино.

Когда-то Марк пробовал себя и как актер, но спустя время, все же понял, что как режиссер он чувствует себя гораздо более комфортно и достигает большего. Но сначала все было совсем не так.

Любовь к театру Марку привила его мать

Галина Сергеевна Бардина и сама мечтала о театре, но осужденный по 58 «политической» статье муж, статус члена семьи врага народа и необходимость самой содержать семью, лишили ее возможности блистать на сцене.

В свое время она отучилась в театральной студии Юрия Завадского. Только вот завоевать популярность как актрисе ей не удалось. Зато полученное образование помогло Галине устроиться преподавательницей драмкружка, куда она постоянно забирала и Марка. Тогда же был драмкружок в Доме пионеров, где в то же время обучался Андрей Тарковский.

Одно дело самодеятельность, а другое – профессиональная постановка. Мальчика увлек театр кукол Образцова, но полностью Марк был покорен, когда мама привела его на спектакль «Синяя птица».

Причиной того, что Марк из актеров ушел в режиссеры, стала жена Нина

О том, как одной глупой фразой кокетка Нина навсегда покорила сердце Марка Захарова, не слушал только ленивый: «Захаров-Презахаров, Захаров-Презахаров, ну нарисуй, пожалуйста, карикатуру!».

Почему-то эти слова возымели на Марка магическое воздействие. Он решил для себя, что вот она – эта женщина его мечты, а она упорхала дальше, не особо остановившись вниманием на очередном ухажере. Марк, в общем-то, и не собирался тратить силы на ухаживания. Но для того, чтобы переменить мнение, ему достаточно было увидеть, как его симпатичная избранница идет под руку со студентом-венгром.

Марк только в тот момент понял, что вот так весело, играючи, Нину могут увести. Больше он не отступал.

Поженились. Жили сложно, играли в провинциальном театре. Но Нине стало мало места, она решила возвращаться в столицу и заодно перетащить туда своего мужа.

Кокетливая девушка поставила пригласившему ее в театр режиссеру условие: «Перейду, но только с мужем!». Режиссер согласился, но потом, как рассказывал в интервью сам Марк Захаров, растерял свой энтузиазм что в отношении Захарова, что в отношении его жены.

Жили с родителями Нины. Зять был не особо любимый, без жилплощади, а для москвичей это частенько – признак успешности. Зарабатывал в театре Марк мало, играл где-то на задворках массовки. Но зато однажды за размещение в газете одной карикатуры принес домой целых 300 рублей.

Думал порадовать тещу и не знал, что теперь его будут кусать тем, что не ту профессию выбрал, а мог бы и зарабатывать нормально.

И снова всех утихомирила Нина

Пробивной характер жены всю жизнь был подспорьем для Марка Анатольевича. Она взвалила на свои плечи львиную долю семейных вопросов, она была чудесным организатором любых мероприятий.

Она до последних дней была самым строгим критиком всех произведений мужа и одним из двух людей, которые не заискивали перед мэтром и говорили «плохо», если действительно было плохо. Вторым был писатель и сценарист Григорий Горин.

Нина в начале карьеры пыталась всюду тащить за собой мужа. Переходила в другой театр и сразу требовала для мужа местечко.

Но когда он сам стал режиссером Ленкома, он неожиданно не подтянул к себе жену, а качественно уперся, заявив, что работать с ней не станет. И жене пришлось стать женой.

А потом родилась Александра

Родилась, и все стало крутиться вокруг нее. В одном из интервью Марк Анатольевич признавался, что Александра у него в любимчиках, но ничего не может с этим поделать. Он же видит то, как Александра изумительно сыграла в «Криминальном таланте», например.

Отец принимал участие в судьбе дочери, не только продвигая ее в актрисы и доверяя новые роли. Он всячески старался устроить ее личную жизнь.

Ходили разговоры, что он «сводил» дочь с Александром Абдуловым, невзирая на то, что Абдулов состоял в браке с Ириной Алферовой.

Потом был некрасивый разрыв Александры с ее единственным официальным мужем Владимиром Стекловым. По истечении 9 лет совместной жизни актриса застала мужа в спальне, в классической анекдотичной ситуации. Марк Захаров тогда просто вышвырнул мужа дочери из Ленкома.

С тех пор Александра так и не связала свою жизнь ни с кем из мужчин

Она играла в театре, снималась в кино, ее игра уже заставила замолчать множество шепотков о бездарности и протекции папочки. Но в 2014 году Александру настигли еще два несчастья.

В Германии отец поломал шейку бедра и лежал в клинике. А в это время дома от онкологии умерла мама. Отец тогда чуть не скончался от горя.

Александра осталась единственной, кто мог присматривать за отцом, она и оставалась последней главной женщиной в его жизни.

Марк Захаров отнюдь не был святым, он сам рассказывал об этом

С женой Ниной Марк Захаров прожил 58 лет. И, казалось бы, их брак – это глыбища. Но на закате жизни Захаров в интервью признавался: «У Нины были поводы для ревности, но широкой публике они неизвестны — таковыми и останутся».

Захаров рассказал, что ему однажды даже предъявили фотографии «сына» и намекнули, что неплохо бы ему «какую-нибудь ерунду подарить, хотя бы велосипед». Режиссер спросил, сколько лет пацану, а услышав ответ, облегченно выдохнул: не могло быть у него этого ребенка – он в тот момент как раз лежал с той самой переломанной шейкой бедра в немецкой клинике на эндопротезировании.

Тогда Захаров нажаловался в органы на вымогательницу и ей пришлось писать письма с извинениями. Но на всех не напишешь, да и, как говорится, «на чужой роток не накинешь платок»: Захарова постоянно преследовали слухи то о распутстве, то о смене ориентации.

А он со съемочной площадки чаще всего шел домой, к своим главным женщинам – жене и дочери…

А какие фильмы и спектакли Марка Захарова любите вы?