А мы и не знали! Лазарев похож на Гете, а Харламов — на Гузееву!

Мы уже показали сходство между королем российской эстрады Филиппом Киркоровым и футболистом Хамесом Родригесом, но не остановились… Ну, звезд-то много, почему бы не продолжить тестировать приложение Gradient Photo Editor? На этот раз мы нашли звездных «клонов» певицы Светланы Лободы, футболиста Дмитрия Тарасова, исполнителя Димы Билана и многих других. Не пропустите!

Михаил Галустян и Дэниел Рэдклифф

Сложно судить о внешнем сходстве актеров Михаила Галустяна и Дэниела Рэдклиффа, но мы нашли совпадение в творчестве. И дело не в одной профессии. Смотрите, Галустян в фильме «Тот ещё Карлосон!» сыграл волшебного персонажа, а Рэдклиффа прославила роль знаменитого мальчика-волшебника Гарри Поттера. Так себе совпадение? На этом аргументы у нас иссякли…

Светлана Лобода и Боб Марли

С двойником певицы Светланы Лободы вышла такая же история, как в прошлый раз с «клоном» супермодели Ирины Шейк. Gradient Photo Editor считает, что Лобода — вылитый музыкант Боб Марли… В общем, чем красивее женщина, тем больше она похожа на мужчину.

Дима Билан и Генрих Мхитарян

Певец Дима Билан оказался копией армянского футболиста, звезды английского «Арсенала» Генриха Мхитаряна. Если смотреть на фамилию, то у спортсмена больше общего с Галустяном, чем с Биланом, а если смотреть на внешность, то…

Ани Лорак и Милли Бобби Браун

Кому могло бы прийти в голове сравнить певицу Ани Лорак и актрису, звезду сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун? А в принципе, ничего так получилось.

Сергей Лазарев и Иоганн Гете

Неожиданное сравнение от Gradient Photo Editor: в поисках двойника певца Сергея Лазарева приложение заглянуло в прошлое. «Двойник» российского поп-исполнителя нашелся среди немецких писателей. Лазарев оказался двойником Иоганна Вольфганга Гете.

Анна Седокова и Меган Фокс

Одна из самых ярких певиц на российской эстраде — Анна Седокова — нашла сестру-близнеца в лице одной из самых соблазнительных актрис Голливуда — Меган Фокс. Как считаете, похожи девушки?

Дмитрий Тарасов и Арнольд Шварценеггер

Футболист Дмитрий Тарасов — «клон» звезды Голливуда и 38-го губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Вот так номер! Напомним, что приложение — это шутка. И серьезно к этой подборке относиться не стоит!

Полина Гагарина и Кэмерон Диаз

А вот это попадание в точку! По крайней мере, на этих фотографиях певица Полина Гагарина и актриса Кэмерон Диаз похожи. Еще бы Полине губы красной помадой накрасить и сходство станет более очевидным. Как считаете?

Гарик Харламов и Лариса Гузеева

А это уже не Gradient Photo Editor, а юмор резидента Comedy Club Гарика Харламова. Он опубликовал на странице в Instagram фото-историю перевоплощения в ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву (которая, кстати, периодически страдает от нападок юмориста в соцсетях — Прим. Ред.). Прям хочется резюмировать цитатой из пабликов: «теперь ты видел все».

Как вам подборка? Приложение справляется со своей работой или разработчикам нужно больше стараться?