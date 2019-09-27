Отец Цоя о новой версии гибели сына: «Это не расследование, а фикция!»

Роберт Цой уже через два дня после смерти лидера группы «Кино» заявил, что он не мог уснуть за рулем.

Руководитель Центра независимых экспертиз «Аргумент» Наталия Потлачук провела исследование и уверено заявила, что рок-исполнитель Виктор Цой не мог уснуть за рулем. Хотя это официальная причина смерти музыканта. Мы поговорили с отцом музыканта Робертом Цоем и узнали его мнение на сей счет.

«Зачем мусолить через 29 лет то, о чем я сразу сказал?»

Отец Виктора Цоя Роберт Максимович заявил, что не видит не какого смысла в этой экспертизе. Он считает, что подобные расследования проводятся не для того, чтобы узнать причину смерти легенды русского рока, а ради пиара.

«Когда Витя погиб, я говорил, что он не мог уснуть. Милиция сказала свое мнение, а я засомневался. Но это было мое частное мнение. Правда, теорий можно высказывать сколько угодно, а причину кто может определить? Новые данные я воспринял так: разве это расследование? Фикция! Очередной «дундук» выскочил с мыслью, которую я высказал на второй день после трагедии. Теперь этот человек пытается сделать из сенсацию. Откопал! Ну что это такое? Я не против, чтобы про сына писали в СМИ. Я против людей, которые копаются в обстоятельствах трагедии, потому что они просто хотят выпятить себя. Зачем мусолить через 29 лет то, о чем я сказал сразу?», — прокомментировал Роберт Максимович.

Также отец Виктора Цоя добавил, что чтит память о сыне. Например, сейчас вместе с режиссером Алексеем Учителем работает над фильмом «47», который покажет последний этап в жизни музыканта. Выход картины запланирован на 2020 год.

«Я бы даже сказал, что Учитель снимает фильм под моим руководством. Я принимаю непосредственное участие — редактирую, контролирую, как он ощущает тему. Видел сценарий, пока вроде ничего! Учитель старается соблюсти правду. Надеюсь, что будет хорошее кино. Оно может стать памятью о сыне», — добавил отец Виктора Цоя.

«У него не было желания водить машину»

По версии Роберта Максимовича, рок-музыкант погиб из-за того, что плохо водил. Он даже приводит весомые доводы в пользу своей теории. Может, именно эту версию покажет в своем фильме Учитель?

«Вы помните 90-е годы? Современному поколению это трудно понять, но в советское время такси было не поймать, а без машины — никуда. Купить автомобиль тоже было трудно. Это как, например, вы сейчас захотите купить пароход.

В отличие от многих, у сына была возможность купить машину и обстоятельства вынудили его это сделать. Купил просто, чтобы, как говорится, «иметь под задницей колеса». Но у него не было желания водить, водил он слабо, стаж был маленький. Я считаю, что основная причина в этом, а не уснул за рулем или убийство — и такое тогда говорили!», — рассказал о своей версии развития событий Роберт Максимович.

Как вы считаете, эксперты правильно делают, что пытаются докопаться до истины? Или не стоит ворошить прошлое спустя три десятилетия?