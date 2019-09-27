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Геннадий Малахов о возможной болезни Заворотнюк: «Народными средствами лечить уже поздно»

Популяризатора нетрадиционных методов врачевания Геннадия Петровича Малахова знает практически вся страна. Его телепрограммы пользовались непременным успехом, как и разработанные им системы голодания и правильного питания.

Геннадий Малахов о возможной болезни Заворотнюк: «Народными средствами лечить уже поздно»
Актриса Заворотнюк Анастасия. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Мы спросили известного телеведущего Геннадия Малахова о том, насколько сильна народная медицина в битве против раковых опухолей.

«Раз возникает опухоль, значит с организмом произошли какие-то изменения, потрясения. Вот возьмите Настю Заворотнюк, когда у нее обнаружили опухоль, лечить уже было поздно. Что народными методами, что лечебным голоданием, что методами классической медицины», — считает Малахов.

«Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры – то есть внешнее воздействие.

Здесь трудно сказать, как действовать после того, как с человеком это уже произошло. В любом случае, нужно определить и вынуть из человека причину, по которой произошло заболевание», — отметил он.

Актриса Заворотнюк Анастасия. Фото
Актриса Заворотнюк Анастасия. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Мы поинтересовались, что тогда стоит делать, чтобы предотвратить появление опухолей. Геннадий Петрович ответил:

«А вот это боле правильный вопрос. Что может нас уберечь? Не то, что мы уже сделали и теперь пытаемся все исправить, а именно профилактический вопрос.

Первое, это и правда — ведение здорового образа жизни. Второе – эмоциональное состояние должно быть нормальным. Третье – никаких манипуляций с организмом проводить нельзя. Ни оплодотворения, ни омоложения, ни гормонального вмешательства. То есть, организму не надо мешать жить!»

Малахов подчеркнул, что если убрать все эти вредные факторы, то можно стать долгожителем.

«Почему долгожители живут? Особенно в горах. Потому что у них нет факторов, которые сбивали бы их жизнедеятельность.

Актриса Заворотнюк Анастасия. Фото
Актриса Заворотнюк Анастасия. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Они пасут в высокогорье своих овец, на них нет эмоционального воздействия, как у нас здесь. Нет нервотрепки «работодатель-подчиненный», круг общения снижен. Нормальное питание, физическая нагрузка, двигательная активность, свежий воздух и все: он живет и ему ничто не мешает жить.

И вот тут наша задача – избегать стрессовых ситуаций, которые сильнейшим образом влияют на здоровье. Потом организм должен из них выходить», — рассказал Геннадий Петрович.

Телеведущий Геннадий Малахов. Фото
Телеведущий Геннадий Малахов. Фото: КП/Гусева Евгения

По его словам, каждый конкретный случай заболевания требует своего лечения, и единого лекарства быть не может:

«Я согласен с тем, что можно стандартизировать состав лекарственных препаратов. Но как можно применять одно и то же лечение, пусть и одной и той же болезни, но к разным людям? Возьмите конкретного человека. У него микрофлора своя. У него мировоззрение свое. У него пищеварение свое. У него свое восприятие лечения. Мы не можем стандартизировать человека, которого лечим.

Когда мы видим пациента, начинается искусство врачевания, когда конкретно к этому человеку нужно подобрать лекарства, как-то успокоить его, подобрать к нему действенное лечение с учетом жизненной силы. Потому что часто человека лечат, а он попросту не может вынести этого лечения! У него нету жизненной силы, чтобы это все вынести. Тогда лечение становится хуже болезни».

Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. Фото
Актриса Анастасия Заворотнюк и фигурист Петр Чернышев. Фото: КП/Жданов Анатолий

Геннадий Петрович рассказал о нескольких случаях, когда человек, будучи при смерти, сумел измениться, простил своих обидчиков, оставил позади прошлое и больного себя. Сменил все, включая питание, и – выздоровел. По словам Малахова, изменение собственного сознания, поворот к позитивному восприятию жизни и себя – немалая составляющая успеха на пути к выздоровлению. Телеведущий уверен: любую болезнь можно вылечить.

Себе болеть Геннадий Петрович не позволяет. В 65 лет – очки для чтения и иногда поясничные боли, которые Малахов излечивает сам.

Телеведущий вместе с коллективом портала Teleprogramma.pro желает семье Анастасии Заворотнюк преодолеть все выпавшие на их долю испытания!

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Геннадий Малахов о возможной болезни Заворотнюк: «Народными средствами лечить уже поздно»
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