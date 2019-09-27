Анна Калашникова о неделе моды в Милане: «В этом сезоне итальянцы призвали отказаться от бюстгальтеров»

Добрый день, дорогие читатели Teleprogramma.pro! В этом году я впервые отправилась на неделю моды в Италию – Milan Fashion Week. Вообще, неделя моды для меня – это всегда важное событие, потому что я являюсь владелицей бутика российских дизайнеров.

Закрывали и открывали неделю моды в Милане дизайнеры из России. Я испытывала гордость за своих соотечественников и надежду на то, что будущее у нашего модного бизнеса вполне радужное.

Удалось попасть на показы Gucci, Prada, Bottega Veneta, Fendi, D&G, Fila, Boss, Blumarine, Missoni и многих других брендов. Могу сказать, что в Италии все выглядит куда экстравагантнее, чем в России. Там всегда используется выразительный макияж для моделей, а на подиуме зрителей ждут сюрпризы от дизайнеров и необычные коллекции.

Расскажу подробнее о показе Gucci. Всем известно, что у директора модного дома с фантазией все отлично, поэтому каждый год на подиуме творится настоящее шоу. Вспомните хотя бы 2018 год, когда модели вышли на подиум с копиями своих голов – этого точно не забыть. В этом году их шоу прошло с нулевым балансом выбросов углерода и было организовано по стандартам ISO (Международная организация по стандартизаци с штаб-квартирой в Женеве). За каждого человека, участвующего в показе, бренд посадит дерево в Милане. Похвально, когда компании с мировым именем пытаются быть полезными.

На Milan Fashion Week 2019 состоялись около 200 показов, которые посетили многие мировые знаменитости. Например, я жила в одном отеле с Филиппом Плейном, который приехал в Италию со своей девушкой.

Отмечу главный посыл многих коллекций – сексуальность. Бренды призывают отказываться от бюстгальтеров полностью, выбирать экстра-мини, как, например, Blumarine и D&G, а также делать акцент на ярких цветах, как Prada. Кажется, весна-лето 2020 пройдет под новым знаком оранжевого цвета или «50 оттенков моркови». Что ж, лично мне нравится эта тенденция, я очень люблю оранжевый и уже готова закупить такие модели в свой бутик.

Кроме того, заметила на подиумах много синего и песочного. По психологии, синий – это цвет верности, честности, постоянства. Его нам щедро представили бренды Fila и Boss. Песочный же для меня всегда в тренде, потому что в России он уже давно используется в коллекциях casual-брендов.

Многие наши соотечественники, глядя на высокую моду, удивляются: «Как такое можно носить в жизни?». Конечно, на улице модели с подиумов смотрелись бы «не в кассу», но в бутиках этих брендов (Gucci, Prada) много вещей для обычной жизни. Но ведь никому не интересно будет смотреть на невзрачные вещи, согласитесь?

Вернулась из Милана и уже готовлюсь к московским неделям моды. Очень хочу посмотреть, что же представят отечественные дизайнеры в этом году. Всем, что увижу, буду делиться с вами!