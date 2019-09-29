Виторган, Сюткин и другие звезды, которых наградили необычными отчествами

Многим известны такие имена и отчества, как Филипп Бедросович Киркоров, Лия Меджидовна Ахеджакова… Но есть в нашей стране и другие знаменитости, которым при рождении достались необычные и непривычные для российского уха отчества.

Итак, разбираемся, — как называть «по батюшке» любимых артистов, и почему именно так?

Валерий Миладович Сюткин

Имя Валерия Сюткина не нуждается в представлении, — его называют лучшим солистом группы «Браво» даже после его ухода из коллектива в 1995 году. Сольная карьера Сюткина оказалась не менее удачной, чем работа в «Браво». Однако, несмотря на всю популярность музыканта, мало кому известно его необычное отчество.

Его папу звали Милад Александрович. Он работал инженером и был отличным специалистом по подземному военному строительству. «Милад» — имя, придуманное бабушкой Валерия. По крайней мере, так утверждает семейная легенда. Увидев впервые своего новорожденного сына, она умилилась красоте мальчика и сразу придумала, как назовет младенца, — конечно, Милад, ведь он такой милый!

По мнению лингвистов, это имя может иметь славянское происхождение и означать «милый богине Ладе», а может уходить корнями в персидский язык и происходить от слова «рождение».

Юрий Юлианович Шевчук

Лидер легендарной группы «ДДТ», Юрий Шевчук, обязан непривычным отчеством священнику церкви, в которой когда-то служил прадед музыканта. Священник нарек сына, родившегося у служащего церкви, старинным именем Сосфен, а внуку – будущему отцу Юрия – дал имя Юлиан.

К сожалению, после революции 1917 года священники оказались ненужными советской власти. Семью Шевчуков сослали на север, в Магаданскую область. Дедушка Сосфен был расстрелян.

Юрий Мефодьевич и Виталий Мефодьевич Соломины

Отца братьев Юрия и Виталия Соломиных звали Мефодий Викторович. В общем-то, довольно обычное русское имя, просто немного подзабытое. Мефодий Соломин работал преподавателем в музыкальной школе, и дома тоже устраивал репетиции семейного оркестра, в котором братья играли на фортепиано и на деревянных ложках.

Разница в возрасте у Юрия и Виталия – 6 лет. Они всегда были дружны, и даже профессию выбрали одну – актерскую. Старший, Юрий Соломин, прославился после выхода на экраны фильма «Адъютант его превосходительства», а Виталию принесла всенародную любовь роль Гениальный доктор Ватсон: почему Виталий Соломин мечтал умереть на сценедоктора Ватсона в сериале о Шерлоке Холмсе.

Анастасия Рюриковна Мельникова

Актриса Анастасия Мельникова, которую зритель узнал и полюбил в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Опера», «Литейный, 4», носит очень необычное отчество. Ее отца, потомственного врача, величали Рюриком Александровичем, и был он известным хирургом-онкологом.

А назвали его так по традиции, сохранившейся среди представителей древнего купеческого рода, — именно к нему принадлежали предки Анастасии.

Сергей Каюмович Шакуров

За непривычное для русского уха отчество у Сергея Шакурова «отвечает» национальность – по отцу он татарин. Папу известного актера звали Каюм Туффитович, он работал в научно-исследовательском институте, а свободное время посвящал охоте. Он относился к любимому увлечению очень серьезно, держал 16 охотничьих собак.

Так что воспитанием детей занималась в основном мама, Ольга Щеглова. И это пошло Сергею на пользу – он еще в детстве начал заниматься в школьном драмкружке, а потом, как мы знаем, стал талантливым и востребованным артистом.

Эммануил Гедеонович Виторган

Эммануил Виторган родился и вырос в типичной еврейской семье, его детство прошло в славном городе Баку. Папа – Гедеон Абрамович – работал инженером, его очень ценили на мукомольном предприятии.

Примечательно, что Гедеон Абрамович подарил своему наследнику отличные гены – он прожил 91 год. Наверное, именно поэтому известный актер Эммануил Виторган, его сын, решился стать отцом в весьма солидном возрасте – в 78 лет.

А какие из упомянутых отчеств кажутся вам наиболее непривычными?