Звездные истории

Режиссер, миллиардер и другие мужчины, которых любила Брижит Бардо

28 сентября – день рождения актрисы, имя которой давно стало символом красоты и женственности, – Брижит Бардо. Легендарной французской блондинке исполняется 85 лет.

Режиссер, миллиардер и другие мужчины, которых любила Брижит Бардо
Брижит Бардо. Кадр из фильма «И Бог создал женщину», 1956 г.

Разумеется, вокруг красавицы с пухлыми губами постоянно вращались полчища мужчин. А ей оставалось только выбирать, — что она и делала.

Роже Вадим — влюбилась в него 15-летней 

Брижит Бардо. Кадр из фильма «Парижанка», 1957 г.
Брижит Бардо. Кадр из фильма «Парижанка», 1957 г.

Юная Брижит пришла на пробы к фильму, — и сразу покорила режиссера Роже Вадима своей грациозной тонкой фигуркой и неподражаемой гордой осанкой. Сама же 15-летняя Бардо просто потеряла голову от любви. Она сама настояла на близости с обожаемым мужчиной, сбегала с уроков, чтобы побыть с ним…

А когда родители попытались отправить непокорную дочь в Англию, надеясь, что там она позабудет Роже и займется учебой, девчонка попыталась наложить на себя руки. Родителям пришлось смириться.

Роже Вадим сделал ее знаменитой, сняв в своем фильме «И Бог создал женщину». Они были супругами на протяжении 5 лет. Но потом страсть утихла, и Брижит ушла к Жану-Луи Трентиньяну, с которым познакомилась на съемочной площадке того же фильма.

Жан-Луи Трентиньян – она не дождалась его из армии

Брижит Бардо. Кадр из фильма «Парижанка», 1957 г.
Брижит Бардо. Кадр из фильма «Парижанка», 1957 г.

В Трентиньяна Бардо влюбилась потому, что ей стало скучно с Роже Вадимом, — ее темпераментной душе не хватало страстей, взрыва эмоций, фейерверков в отношениях. А еще – потому, что в героя Трентиньяна была влюблена ее героиня, а по своей неопытности Брижит не играла роль, а проживала ее.

Между ними разгорелся безумный роман. Но вскоре Жана-Луи призвали в армию, — ему предстояло 3 года отслужить в Германии. Между тем, «И Бог создал женщину» вышел на экраны, и Брижит Бардо мгновенно стала невероятно популярной. Ее засыпали предложениями сниматься.

А потом, попав в водоворот богемной жизни, она закрутила новый роман, — со знаменитым певцом Жильбером Беко. Жан-Луи Трентиньян своими глазами увидел измену возлюбленной, — и сразу же расстался с ней. По-тихому, не доставив ей удовольствия поскандалить.

Жак Шерье – хотела сделать от него аборт

Брижит Бардо. Кадр из фильма «Бабетта идет на войну», 1959 г.
Брижит Бардо. Кадр из фильма «Бабетта идет на войну», 1959 г.

Вместе с Жаком Шерье Брижит снялась в комедии, сделавшей ее еще более популярной, — «Бабетта идет на войну». Итогом романа стала беременность, которую Брижит совсем не хотела. Она кинулась к врачам, умоляя сделать ей аборт, — но никто не решился сотворить такое с самой знаменитой актрисой Франции.

Тогда Брижит и Жак поженились. У них получился очень бурный брак, все, как ей нравилось, как она наблюдала в родительской семье: с шумными скандалами и страстными примирениями, с рукоприкладством и попытками суицида… Даже удивительно, как в такой обстановке Бардо выносила и родила своего нежеланного ребенка.

Сына она сразу же «подбросила» своей матери, а сама лишь иногда приходила в гости. Как и следовало ожидать, хорошей матери из нее не получилось.

А еще после рождения сына Жак Шерье начал вести себя как настоящий тиран и деспот: он заявил, что теперь только он решает, в каких фильмах Брижит будет сниматься, а в каких нет. Разумеется, своенравная красотка быстро с ним распрощалась.

Гюнтер Сакс – осыпал ее дом алыми розами с вертолета

Брижит Бардо. Кадр из фильма «Танцуй со мной», 1959 г.
Брижит Бардо. Кадр из фильма «Танцуй со мной», 1959 г.

И снова роскошная блондинка влюбилась – новым избранником стал немецкий миллиардер по имени Гюнтер Сакс. Они познакомились в ресторане, потом всю ночь гуляли по городу, катались на лимузине… На свою виллу Брижит возвратилась лишь под утро. И в тот же день получила от влюбленного Гюнтера «миллион алых роз», — он осыпал ими ее дом с вертолета.

Уже спустя несколько недель после знакомства они поженились в Лас-Вегасе. Этот брак продлился 3 года. Потом, по уже устоявшейся традиции, Брижит встретила другого.

Серж Генсбур – короткий роман, вызвавший долгие разговоры

Брижит Бордо. Кадр из фильма «Если бы Дон Жуан был женщиной», 1973 г.
Брижит Бардо. Кадр из фильма «Если бы Дон Жуан был женщиной», 1973 г.

Вместе с легендарным французским шансонье Сержем Генсбуром актриса была всего несколько месяцев, однако эта пара заставила говорить о себе весь мир, и эти разговоры не стихали еще долго, — об этом вспоминают до сих пор. Гюнтер Сакс страшно злился – он не мог поверить в то, что его жена на самом деле полюбила некрасивого Сержа (его звали за глаза «Квазимодо»), и был уверен, что она просто хочет позлить его, заставить ревновать.

Между тем, некрасивый, но харизматичный Серж завладел ее сердцем не на шутку. Они записывали песни и клипы, в каждом звуке их песен чувствовалась жгучая страсть… Самой знаменитой их песней стала «Я тебя люблю… я тебя тоже не люблю», — именно с Бардо он исполнил ее впервые, и лишь потом, после их расставания, эта песня была записана Сержем дуэтом с Джейн Биркин и сделалась гимном всех влюбленных.

85-летняя Брижит Бардо по-прежнему удивительно женственна и привлекательна. Как вам кажется, в чем ее секрет, — может быть, в женском эгоизме? Ведь прекрасная ББ всегда прежде всего любила саму себя…

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Режиссер, миллиардер и другие мужчины, которых любила Брижит Бардо
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