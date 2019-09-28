Режиссер, миллиардер и другие мужчины, которых любила Брижит Бардо

28 сентября – день рождения актрисы, имя которой давно стало символом красоты и женственности, – Брижит Бардо. Легендарной французской блондинке исполняется 85 лет.

Разумеется, вокруг красавицы с пухлыми губами постоянно вращались полчища мужчин. А ей оставалось только выбирать, — что она и делала.

Роже Вадим — влюбилась в него 15-летней

Юная Брижит пришла на пробы к фильму, — и сразу покорила режиссера Роже Вадима своей грациозной тонкой фигуркой и неподражаемой гордой осанкой. Сама же 15-летняя Бардо просто потеряла голову от любви. Она сама настояла на близости с обожаемым мужчиной, сбегала с уроков, чтобы побыть с ним…

А когда родители попытались отправить непокорную дочь в Англию, надеясь, что там она позабудет Роже и займется учебой, девчонка попыталась наложить на себя руки. Родителям пришлось смириться.

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Роже Вадим сделал ее знаменитой, сняв в своем фильме «И Бог создал женщину». Они были супругами на протяжении 5 лет. Но потом страсть утихла, и Брижит ушла к Жану-Луи Трентиньяну, с которым познакомилась на съемочной площадке того же фильма.

Жан-Луи Трентиньян – она не дождалась его из армии

В Трентиньяна Бардо влюбилась потому, что ей стало скучно с Роже Вадимом, — ее темпераментной душе не хватало страстей, взрыва эмоций, фейерверков в отношениях. А еще – потому, что в героя Трентиньяна была влюблена ее героиня, а по своей неопытности Брижит не играла роль, а проживала ее.

Между ними разгорелся безумный роман. Но вскоре Жана-Луи призвали в армию, — ему предстояло 3 года отслужить в Германии. Между тем, «И Бог создал женщину» вышел на экраны, и Брижит Бардо мгновенно стала невероятно популярной. Ее засыпали предложениями сниматься.

А потом, попав в водоворот богемной жизни, она закрутила новый роман, — со знаменитым певцом Жильбером Беко. Жан-Луи Трентиньян своими глазами увидел измену возлюбленной, — и сразу же расстался с ней. По-тихому, не доставив ей удовольствия поскандалить.

Жак Шерье – хотела сделать от него аборт

Вместе с Жаком Шерье Брижит снялась в комедии, сделавшей ее еще более популярной, — «Бабетта идет на войну». Итогом романа стала беременность, которую Брижит совсем не хотела. Она кинулась к врачам, умоляя сделать ей аборт, — но никто не решился сотворить такое с самой знаменитой актрисой Франции.

Тогда Брижит и Жак поженились. У них получился очень бурный брак, все, как ей нравилось, как она наблюдала в родительской семье: с шумными скандалами и страстными примирениями, с рукоприкладством и попытками суицида… Даже удивительно, как в такой обстановке Бардо выносила и родила своего нежеланного ребенка.

Сына она сразу же «подбросила» своей матери, а сама лишь иногда приходила в гости. Как и следовало ожидать, хорошей матери из нее не получилось.

А еще после рождения сына Жак Шерье начал вести себя как настоящий тиран и деспот: он заявил, что теперь только он решает, в каких фильмах Брижит будет сниматься, а в каких нет. Разумеется, своенравная красотка быстро с ним распрощалась.

Гюнтер Сакс – осыпал ее дом алыми розами с вертолета

И снова роскошная блондинка влюбилась – новым избранником стал немецкий миллиардер по имени Гюнтер Сакс. Они познакомились в ресторане, потом всю ночь гуляли по городу, катались на лимузине… На свою виллу Брижит возвратилась лишь под утро. И в тот же день получила от влюбленного Гюнтера «миллион алых роз», — он осыпал ими ее дом с вертолета.

Уже спустя несколько недель после знакомства они поженились в Лас-Вегасе. Этот брак продлился 3 года. Потом, по уже устоявшейся традиции, Брижит встретила другого.

Серж Генсбур – короткий роман, вызвавший долгие разговоры

Вместе с легендарным французским шансонье Сержем Генсбуром актриса была всего несколько месяцев, однако эта пара заставила говорить о себе весь мир, и эти разговоры не стихали еще долго, — об этом вспоминают до сих пор. Гюнтер Сакс страшно злился – он не мог поверить в то, что его жена на самом деле полюбила некрасивого Сержа (его звали за глаза «Квазимодо»), и был уверен, что она просто хочет позлить его, заставить ревновать.

Между тем, некрасивый, но харизматичный Серж завладел ее сердцем не на шутку. Они записывали песни и клипы, в каждом звуке их песен чувствовалась жгучая страсть… Самой знаменитой их песней стала «Я тебя люблю… я тебя тоже не люблю», — именно с Бардо он исполнил ее впервые, и лишь потом, после их расставания, эта песня была записана Сержем дуэтом с Джейн Биркин и сделалась гимном всех влюбленных.

85-летняя Брижит Бардо по-прежнему удивительно женственна и привлекательна. Как вам кажется, в чем ее секрет, — может быть, в женском эгоизме? Ведь прекрасная ББ всегда прежде всего любила саму себя…