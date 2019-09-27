Соседский дым: что думают знаменитости о запрете курения на балконе

Отныне вы сможете не бояться, что вещи на балконной сушилке провоняют дымом, они заново будут перепачканы налетевшим пеплом или угольной пылью. Можно будет перестать волноваться, что ваша квартира сгорит из-за того, что на балкон занесет ветром выброшенный кем-то окурок.
А что же думают звезды относительно этого самого запрета? Ведь многие из них замечены с сигаретой, да и не привыкли они, чтобы их в чем-то ущемляли.
Артист Сергей Глушко, больше известный как Тарзан. Не курит
Актер вообще ведет здоровый образ жизни. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила его, как он относится к нововведению, да и к курильщикам заодно.
«Ну, как отношусь? Как-то я терпимо отношусь, ничего страшного для меня нет в том, что сосед курит. Я все-таки думаю, что к людям, подверженным этой привычке, нужно относиться как в некотором роде к больным людям. Ну, не травить их!
Я считаю, что в аэропорты надо вернуть курилки, как в нормальных странах. Ну зачем людей мучить? Я знаю людей, которые очень болезненно переносят длительные перерывы. И большой вопрос – хорошо ли это? Нельзя издеваться над курящими. Они же не преступники. Раз сигареты продаются официально, так что их теперь «гнобить»? Вот если бы сигареты были под запретом…
А так… Разрешили? Обеспечьте удобства. Отведите места для курения – они должны быть, я считаю», — поделился артист.
Певец Юлиан. Курильщик со стажем
Юлиан удивлен принятыми полумерами и недоумевает: почему сразу не запретить балконы?
«Ну, это какое-то продолжение маразма. Вообще все, что связано с курением – какой-то неадекват. У нас полстраны курит и одним махом полстраны оказывается вне закона. Абсолютная репрессия какая-то.
Трудно представить, как они теперь будут лазить по балконам, проверять, кто курит, кто не курит. Честно говоря, я все надеялся, что наоборот будут какие-то послабления для курильщиков. Вроде бы начали где-то открывать комнаты для курения, а тут… Скоро дышать запретят.
Не знаю, как насчет «бросить курить», но нельзя внедряться в личное пространство в принципе. А балкон – это уже личное пространство. Так что у меня нет слов… А вообще, к чему эти полумеры? Действеннее было бы просто запретить балконы!» — считает певец.
Ох, не подсказывайте, Юлиан!
Виталий Истомин, шеф-повар
Мы спросили автора книги «Нескучная еда», готовил ли он шашлыки на балконе, и как он вообще относится к принятию такого закона.
«Как житель высоких этажей я обеими руками за такой закон: у меня будет меньше поводов бегать вниз по лестнице под сигналы пожарной системы и хруст коленных суставов. Я даже никогда не мог представить, что возможно готовить шашлыки на балконах.
Гораздо приятнее делать это за пределами МКАД в красивых местах Подмосковья. Желательно в компании приятных людей с добрыми глазами и крепкого алкоголя», — отметил шеф-повар.
А как считаете вы: своевременен ли этот закон? Или все-таки рано вводить подобные правила, с одной стороны продавая сигареты, а с другой — лишая курильщиков возможности их выкурить?