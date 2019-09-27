Звездные истории

Соседский дым: что думают знаменитости о запрете курения на балконе

С 1 октября в России вступает в силу закон, запрещающий разведение открытого огня на балконах и лоджиях. Теперь, где бы вы ни находились - в гостинице, общежитии или квартире – вас не будут тревожить запахи чужих сигарет или шашлыков.

Соседский дым: что думают знаменитости о запрете курения на балконе
Певица Королева Наташа и актер певец Глушко Сергей. Фото: КП/Жданов Анатолий

Отныне вы сможете не бояться, что вещи на балконной сушилке провоняют дымом, они заново будут перепачканы налетевшим пеплом или угольной пылью. Можно будет перестать волноваться, что ваша квартира сгорит из-за того, что на балкон занесет ветром выброшенный кем-то окурок.

А что же думают звезды относительно этого самого запрета? Ведь многие из них замечены с сигаретой, да и не привыкли они, чтобы их в чем-то ущемляли.

Артист Сергей Глушко, больше известный как Тарзан. Не курит

Певица Королева Наташа и актер певец Глушко Сергей. Фото
Певица Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Актер вообще ведет здоровый образ жизни. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила его, как он относится к нововведению, да и к курильщикам заодно.

«Ну, как отношусь? Как-то я терпимо отношусь, ничего страшного для меня нет в том, что сосед курит. Я все-таки думаю, что к людям, подверженным этой привычке, нужно относиться как в некотором роде к больным людям. Ну, не травить их!

Я считаю, что в аэропорты надо вернуть курилки, как в нормальных странах. Ну зачем людей мучить? Я знаю людей, которые очень болезненно переносят длительные перерывы. И большой вопрос – хорошо ли это? Нельзя издеваться над курящими. Они же не преступники. Раз сигареты продаются официально, так что их теперь «гнобить»? Вот если бы сигареты были под запретом…

А так… Разрешили? Обеспечьте удобства. Отведите места для курения – они должны быть, я считаю», — поделился артист.

Певец Юлиан. Курильщик со стажем

Певец Юлиан. Фото
Певец Юлиан. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Юлиан удивлен принятыми полумерами и недоумевает: почему сразу не запретить балконы?

«Ну, это какое-то продолжение маразма. Вообще все, что связано с курением – какой-то неадекват. У нас полстраны курит и одним махом полстраны оказывается вне закона. Абсолютная репрессия какая-то.

Трудно представить, как они теперь будут лазить по балконам, проверять, кто курит, кто не курит. Честно говоря, я все надеялся, что наоборот будут какие-то послабления для курильщиков. Вроде бы начали где-то открывать комнаты для курения, а тут… Скоро дышать запретят.

Не знаю, как насчет «бросить курить», но нельзя внедряться в личное пространство в принципе. А балкон – это уже личное пространство. Так что у меня нет слов… А вообще, к чему эти полумеры? Действеннее было бы просто запретить балконы!» — считает певец.

Ох, не подсказывайте, Юлиан!

Виталий Истомин, шеф-повар

Шеф-повар Виталий Истомин. Фото
Шеф-повар Виталий Истомин. Фото: Инстаграм

Мы спросили автора книги «Нескучная еда», готовил ли он шашлыки на балконе, и как он вообще относится к принятию такого закона.

«Как житель высоких этажей я обеими руками за такой закон: у меня будет меньше поводов бегать вниз по лестнице под сигналы пожарной системы и хруст коленных суставов. Я даже никогда не мог представить, что возможно готовить шашлыки на балконах.

Гораздо приятнее делать это за пределами МКАД в красивых местах Подмосковья. Желательно в компании приятных людей с добрыми глазами и крепкого алкоголя», — отметил шеф-повар.

А как считаете вы: своевременен ли этот закон? Или все-таки рано вводить подобные правила, с одной стороны продавая сигареты, а с другой — лишая курильщиков возможности их выкурить?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

курениепевец ЮлианСергей ГлушкоТарзан
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Соседский дым: что думают знаменитости о запрете курения на балконе
Интересно?
Поделись с друзьями: