Как удалось потерять вес Долиной, Степаненко, Пеговой и другим звездам

Достаточно посмотреть на всенародных любимиц – актрис и певиц, которые сумели «включить» силу воли и превратиться из «пышечек» в стройных красоток.

Мы уже писали о некоторых диетах от известных личностей, а сегодня решили добавить к ним и другие интересные методики похудения.

Кефирная диета Ларисы Долиной

Чтобы похудеть так, как это удалось певице Ларисе Долиной, нужно, во-первых, питаться дробными порциями, а во-вторых, построить свой рацион на кефире.

1-й день диеты – разделить на 6 приемов 6 отварных или запеченных картофелин без соли, добавив к ним 500 мл обезжиренного кефира.

2-й день – количество кефира остается прежним, к нему добавляется полкило творога пониженной жирности. Все – на 6 приемов.

3-й, 5-й и 7-й день – 500 г любых фруктов, за исключением бананов и винограда, и снова кефир.

4-й день – 400 г куриного филе, отварного или на пару, плюс кефир.

6-й день – весь день можно только пить минеральную воду без газа.

После недели диеты следует неделя, когда можно питаться, как обычно, только без жирного, сладкого, без выпечки, а также без газированных напитков. И так все время: неделя диеты, неделя просто здорового питания. Если, конечно, хотите не просто приобрести стройную фигуру, а сохранить ее.

Ирина Пегова и ее запрет на чай и кофе

Секреты красоты и стройности от популярной актрисы Ирины Пеговой просты.

Есть следует не торопясь, обедать, например, Ирина советует целый час, чтобы почувствовать вкус каждого съеденного кусочка. Размер порции – не больше, чем размер вашего кулака. Если почувствовали, что проголодались, попробуйте «обмануть» желудок, выпив стакан воды.

На завтрак Ирина предпочитает пару кусочков бездрожжевого хлеба и немного сыра. Но еще до завтрака она обязательно выпивает несколько стаканов воды. После завтрака, через пару часов, актриса позволяет себе немного фруктов, — они лучше усваиваются в первой половине дня. Обед для нее – это салат из свежих овощей. А на ужин Ирина часто запекает кусочек постного мяса или рыбы, добавляя горстку овощного гарнира.

А от чая и кофе Пегова советует отказаться совсем. С этими напитками так и тянет съесть что-то сладкое. А кроме того, и чай, и кофе обезвоживают организм. Лучше пить простую воду.

Александра Бортич предпочитает маленькие порции, каши и овощи

Известная актриса Александра Бортич хорошо знает, как быстро сбросить вес: для съемок в фильме «Я худею» девушка сначала сильно поправилась, специально поглощая булочки и десерты, а затем вернулась к первоначальному весу.

Итак, для Александры главное – есть маленькими порциями. Второе правило – отказаться от сладкого, мучного и жареного. На завтрак Саша обычно ест тарелку какой-нибудь каши на воде, а на обед и ужин у нее запеченная рыба, а также овощи и фрукты.

Елена Степаненко: вода, вода и еще раз вода

Бывшая супруга известного юмориста Евгения Петросяна, актриса Елена Степаненко, сумела похудеть чуть ли не в три раза. Ее секрет – простые правила питания, которые становятся сложными, только когда понимаешь: им нужно следовать постоянно, а не за неделю до важного выхода в свет.

Итак, первое правило от Елены Степаненко – принимать пищу 6 раз в день. Второе – объем еды должен помещаться в вашей ладони. И самое главное – между приемами пищи актриса советует обязательно пить воду! Много воды – не менее 2 литров в день.

Нюша против сахара, за печеные овощи и свежие фрукты!

Чтобы вернуть себе форму, частично потерянную после родов, певица Нюша активно занимается пилатесом, а также придерживается определенных правил питания.

Например, она полностью исключила из своего рациона сахар, — вместо него она может съесть ложечку-другую меда. Убрала из холодильника Нюша и все молочные продукты, оставив только сыр. Наконец, основу ее рациона теперь составляют овощи – как в свежем виде, так и запеченные.

Александр Семчев – отказ от соусов и масла

Известный актер Александр Семчев не отстает от представительниц слабого пола: он тоже принял твердое решение похудеть и достиг своей цели. К этому актера подтолкнули начавшиеся проблемы со здоровьем, так что избавление от лишнего веса стало для него жизненной необходимостью.

Семчев самостоятельно изучил специальную литературу и подобрал сбалансированный рацион. В результате за год он потерял 70 кг веса, превратившись из обаятельного толстячка в очень привлекательного мужчину.

Итак, правила питания от Александра Семчева. Первое – долой все сладкое и жареное. Продукты нужно варить, запекать или тушить.

Второе – во время приготовления пищи Семчев почти не использует масло и соусы. В основе рациона актера – нежирное мясо и рыба, дополненные овощами, а также фрукты. И, наконец, актер полностью отказался от спиртного.

А как вам кажется, какая диета от звезд наиболее эффективна? Готовы ли вы попробовать их на себе?